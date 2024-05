V nabídce ojetin najdete nejen „obyčejná“ auta za příznivou cenu, která se hodí třeba pro rodiny, začínající řidiče nebo živnostníky, ale můžete narazit i na opravdové skvosty. V inzerátech se totiž objevují i luxusní auta za miliony korun, historické veterány a také takzvané youngtimery, které mají sběratelský potenciál a jejich cena přitom není příliš vysoká. Najdete mezi nimi Volkswagen Golf R32 nebo Mercedes-Benz SL 600. V dalším díle seriálu Deníku a webu TipCars.com jsme se podívali na nabídku právě těchto aut.

„Pokud se domníváte, že na webu TipCars.com najdete pouze běžná vozidla, která rozechvějí vaše srdce jen tak akorát, pak jste na omylu. TipCars totiž oplývá i nabídkou vozů jako jsou takzvané youngtimery, tedy vozidla, která díky svému stáří ještě nemohou být označena jako veterán, nicméně mohou mít potenciál pro sběratele,“ říká Marek Knieža, ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com.

Auta ze zahraničních filmů

Tato vozidla podle něj mívají dost často schopnost uchovat nebo dokonce zhodnotit peníze do nich investované. Jsou to většinou ta auta, která jste před lety obdivovali v zahraničních filmech nebo je vídávali už i na našich cestách po roce 1989.

„Chcete-li mít u baráku jedinečný Mercedes, BMW, Volkswagen nebo vozy jiné značky, jejichž výroba byla ukončena do konce 20.století, máme i vám co nabídnout,“ dodává Knieža.

V nabídce youngtimerů tentokrát vytipoval i nedávno vložený inzerát na Volkswagen Golf R32. Jedná se o vzácné investiční auto, kterých bylo v Česku prodáno jen pět kusů. Původní majitel, který vůz nyní prodává, ho koupil od českého importéra a celé roky pak bylo auto v majetku jedné rodiny, která mu věnovala veškerou péči, takže je technicky v prvotřídním stavu.

Golf R32 získal náhodou kvůli změně barvy

„Když jsem v roce 2002 listoval legendárním britským časopisem EVO, zaujal mě celkem drsně, ale pořád elegantně vypadající VW Golf čtvrté generace. Vyfocen pro účely testu v typické modré metalíze, měl veliká kola a hrůzu nahánějící výfuky vzadu po stranách. Uvnitř byly krásné hliníkové dekory, ušatá anatomicky tvarovaná sedadla v kombinaci kůže a alcantary. Pak jsem si přečetl test samotný a byla z toho láska na první pohled,“ vzpomíná majitel auta Michal Kříž na to, jak ho Volkswagen Golf R32 poprvé okouzlil.

Náhodou se pak k němu dostal v roce 2003, když se nejprve v Brně na autosalónu potkal s tehdejším šéfem marketingu českého zastoupení VW a zmínil se mu o svém obdivu k modelu R32. A zástupce VW se ho překvapivě zeptal, jestli by o to auto neměl zájem, že si ho jeden zákazník původně objednal v červené barvě, ale ve Volkswagenu se pak rozhodli, že tento Golf se bude prodávat jen ve stříbrné, černé a modré metalíze. A poslali mu černé auto, které si nepřevzal.

Život s vysněným autem

„Tak se mi splnil sen a já jsme léta používal tento super Golf na běžné jezdění. S maximálkou 250 km/h a zrychlením z 0 na 100 km/h kolem šesti vteřin, velkými brzdami a Bilstein podvozkem to na svou dobu bylo opravdu hodně rychlé auto a dokonalý sleeper, schopný na silnici zesměšnit i mnohem dražší auta prémiových značek. Navíc s pohonem 4x4 mělo auto senzační trakci i na mokru a sněhu. Vzpomínám, jak jsem s ním projížděl zasněžené průsmyky v italských Dolomitech s pusou od ucha k uchu,“ přibližuje zážitky s vozem Michal Kříž.

Auto má podle něj nádherný interiér s pravou kůží, hliníkovými rámečky modře podsvícených přístrojů a také plasty, které ještě vypadaly opravdu kvalitně a hodnotně. A šestiválcový motor o objemu 3,2 litru s výkonem 250 koní a pohonem všech kol byl v dané době rovněž výjimečný počin.

„Miloval jsem ho. Jenže od té doby uplynulo hodně vody, z kluka se stal pán a priority se změnily. Golfík stál roky smutně v garáži, občas ho někdo projel, ale udělali jsme rodinné rozhodnutí, že půjde do světa. Prošel celkem důkladnou renovací a servisem, je ve špičkovém stavu a je z něj senzační investiční auto, jehož cena každým dnem jen roste,“ dodává současný majitel Volkswagenu Golf R32 s tím, že je „petrolhead“, takže by byl rád, kdyby si auto koupil někdo, kdo ho bude mít stejně rád jako on.

V dalším díle seriálu jsme pro vás vytipovali tři zajímavé youngtimery. Více se o nich dozvíte níže, prohlédnout si je můžete v naší fotogalerii.

Volkswagen Golf R32 mark IV.

Náš první tip je na vůz Volkswagen Golf R32 mark IV., který se prodává za 680 000 Kč. V provozu je od roku 2003 a najeto má 157 tisíc kilometrů. Auto má benzinový motor o objemu 3189 ccm s výkonem 177 kW (240 PS).

Ve výbavě najdete například pohon 4x4, uzávěrku diferenciálu, sportovní podvozek, osm airbagů, sportovní vyhřívaná sedadla, automatickou klimatizaci, xenonové světlomety, senzor stěračů, letní kola BBS RC, zimní kola BBC s pneumatikami Nokian, tuningový výfuk Supersprint, hliníkové dekory interiéru či autorádio Pioneer s bluetooth připojením a s reproduktory Focal, zesilovačem a subwoofery.

Mercedes-Benz SL 600 V12

Mercedes-Benz SL 600 V12.Zdroj: se svolením Mercedes-Benz – Hoffmann a Žižák

Náš druhý tip je na vůz Mercedes-Benz SL 600 V12, který se prodává za 660 000 Kč. V provozu je od července 1994 a najeto má 169 tisíc kilometrů. Auto má benzinový motor o objemu 5987 ccm s výkonem 290 kW (393 PS).

Ve výbavě najdete například automatickou převodovku, xenonové světlomety, manuální klimatizaci, vyhřívaná sedadla s potahy z kůže, autorádio či regulaci výšky a tuhosti podvozku.

BMW M5 E34

BMW M5 E34.Zdroj: se svolením Auto Grábl

Náš třetí tip je na vůz BMW M5 E34, který se prodává za 599 000 Kč. V provozu je od ledna 1989 a najeto má 147 tisíc kilometrů. Auto má benzinový motor o objemu 3481 ccm s výkonem 232 kW (315 PS).

Ve výbavě najdete například manuální převodovku, automatickou klimatizaci, autorádio, palubní počítač, sportovní sedadla s potahy z kůže či sportovní podvozek.

