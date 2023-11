Nový žebříček TÜV report v sobě zahrnuje hodnocení jednotlivých typů osobních automobilů, které se dostavily na stanici technické kontroly provozovanou společností TÜV. Bylo jich přes deset miliónů. Tyto výsledky pak můžou být dobrou nápovědou pro kupující ojetých vozů, zda se pro ten který model rozhodnout nebo nikoli.

U Tesly se zkoumá méně techniky než u spalovacích aut. Přesto měla poruch nejvíce | Foto: Se svolením Tesla

Poprvé se letos do žebříčku TÜV Report dostal některý z modelů značky Tesla a hned to pro tohoto amerického výrobce elektromobilů skončilo velmi neslavně.

Na to, jaké další vozy skončily na chvostu hodnocení jednotlivých kategorií (2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 a 12-13 let), se podívejte do našeho fotografického přehledu.

Ještě, aby bylo jasno: Do přehledu renomovaná společnost TÜV zařazuje pouze ty modely, jichž se dostavil na prověření do stanice technické kontroly opravdu reprezentativní počet. Důvodem je snaha vyvarovat se statistického zkreslení.

Proto v každé věkové kategorii žebříček obsahuje zpravidla jiný počet vozů. Zatímco mezi nejmladšími ojetinami (2-3 roky) jich je letos v přehledu 111 (a mezi 4-5letými dokonce 115) u těch nejstarších hodnocených již jen 83.

Poruchovost zmíněné Tesly Model 3 je skutečně zarážející. Už proto, že se u elektromobilů hodnotí na STK méně technických oblastí. Samozřejmě třeba kvůli absenci výfukové soustavy. Přesto skončila s velkým odstupem poslední. Průměrné procento vážných závad, který u nich technici TÜV při kontrole odhalili, je 14,7 procenta. Přitom průměr v této kategorii je 5,7 procent a nejlepší Volkswagen Golf Sportsvan měl průměr jen rovná dvě procenta.

Varování z německých STK: Pozor na ojetá mladší BMW a všechny Dacie!

Tesla dokonce výrazně prohrála i v porovnání s předposledním vozem v žebříčku, kterým je Dacia Logan. Ta měla výsledek o více než tři procenta lepší.

Pozor zejména na některá BMW, Fordy a malá auta z jihu Evropy

Zpozornět by měli také ti, kteří by si rádi dovezli z Německa nějaký ten mladší exemplář ojetých Škod Superb a Scala. Ty skončily na 104. a 105. pozici z hodnocených 111 aut. U Superbu technici nalézali závady zejména na odpružení a brzdovém vedení, u Scaly to byl hlavně druhý jmenovaný problém.

U čtyř až devítiletých ojetin je dobré být obezřetný při výběru řady typů BMW. Třeba v kategorii 4-5 let se na úplně spodních příčkách žebříčku spolehlivosti umístily typy BMW X1, BMW 2 Active Tourer a BMW X5/X6. V případě vozů ve stáří 6-7 let se pak k těmto modelům přiřazují také řady 5 a 6. A v zásadě podobné je to také v hodnocení vozů starých 8-9 let.

Superb v problémech! A jak si na německých STK vedly další modely Škody?

Napříč všemi věkovými kategoriemi zaznamenaly varovné výsledky některé typy značky Dacia (zejména Logan), dobře si nevedou ani například Volkswagen Sharan, Seat Alhambra, dost často také Fordy S-Max, Galaxy a Mondeo.

Zejména mezi těmi nejstaršími ojetinami mívají velmi často velké procento poruch italská a francouzská malá auta. Konkrétně třeba Renault Twingo, Renault Clio, Fiat Punto, Fiat Panda a Peugeot 207.

Letošnímu žebříčku TÜV report se budeme věnovat i v dalších článcích v příštích dnech. Například doporučíme naopak ta nejspolehlivější cenově dostupná ojetá rodinná auta, zaměříme se také na výsledky vozů vyráběných na území České republiky…