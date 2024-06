I na volantu už bude moci být displej. Pozice airbagu se totiž změní

První automobily, ve kterých řidiče kromě pásů chránil také airbag, se objevily v USA na počátku 70. let. Dnes je v moderních osobních vozech instalována celá sada nafukovacích vaků, které zmenšují riziko zranění i ostaních cestujících. Klasický airbag, který je už desítky let namontován uprostřed přední části volantu, by se ale díky společnosti ZF mohl postupně začít přemisťovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Airbag už bude moci být umístěn v zadní části volantu | Foto: Se svolením ZF