Podobných akcí speciální tým Red Bullu absolvoval již desítky. Nyní se prezentoval na kvalitním asfaltu komunikace na Rohanském nábřeží v pražském Karlíně. Předem se podle Tony Burrowse musela uskutečnit například kontrola připevnění kanálových krytů.

Proč ukazujete právě tento monopost?

No, používáme RB7, protože je to jeden z našich nejúspěšnějších vozů. A také proto, že má osmiválcový motor, který zní naprosto fantasticky. Je mnohem jednodušší na ovládání než současné formule s motory V6. A myslím také, že je to pravděpodobně jedno z našich nejhezčích aut.

I řadu detailů RB7 si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Prezentujete tu skutečné závodní auto, které se zúčastnilo nějaké Grand Prix?

Ano. V onom roce 2011 jsme postavili čtyři podvozky. Tento konkrétní podvozek vyhrál tři Grand Prix. Všechny čtyři dohromady vyhrály v tom roce 12 Grand Prix, 18 pole position a samozřejmě titul mistra světa se Sebastianem Vettelem.

Kolika podobných akcí se už vůz zúčastnil?

Nevím to z hlavy přesně, ale muselo to už být nejméně šedesát nebo sedmdesát akcí. Možná ještě více. Jezdíme doslova po celém světě.

Kolik kilometrů monopost při takových akcí najede? Asi je to méně než třistakilometrová porce při závodě…?

Většinou ujedeme tak 15 nebo 20 kilometrů.

Průběh akce můžete vidět na následujícím videu:

| Video: Youtube

Výkon motoru zůstal na závodní úrovni

Motor je nastavený na stejný výkon, jaký podával tehdy, nebo je nyní nižší?

Tyhle vozy zůstávají nastavené vlastně tak, jak dojely poslední závod. Takže výkon tohoto vozu je asi 750 nebo 800 koní.

Jaké pneumatiky používáte? Jsou stejné jako v závodní éře?

Auto jezdí na pneumatikách, které se v té době používaly. Pirelli uchovává některé pneumatiky z té éry, takže proto můžeme mít stále staré 13palcové ráfky. Možná se za ty roky trošku změnila směs, ale v podstatě je konstrukce pneumatik stejná.

close info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Detailní pohledy na monopost RB7 v Praze

Jakou rychlostí se monopost během těchto akcí pohybuje?

Je to různé a rychlost si volí David Coulthard. Záleží na kvalitě silnice. Samozřejmě, že když je povrch nerovný, tak pojede pomaleji. Přesto ale vždy dokáže udělat pro diváky skvělou show.

Už jste RB7 předvedli také při jízdě na sněhu nebo na písku. Byly přípravy na takové akce hodně náročné?

Písek je docela složitý. Ale vlastně jedinou zásadnější změnou na něm je, že jezdíme s nižším tlakem pneumatik. Na sněhu to bylo v zásadě jednoduché. Prostě jsme nasadili řetězy, abychom měli větší přilnavost.

Můžete stručně popsat hlavní rozdíly mezi současnými vozy F1 a tímto RB7?

Hlavním rozdílem je, že současná auta generují mnohem více přítlaku zespodu vozu než tento. Kromě toho je rozdíl samozřejmě ve zvuku. Tehdy zněly mnohem lépe než současné hybridní s motory V6. Na druhou stranu, současná auta jsou i díky vyššímu výkonu kolem tisíce koní a samozřejmě i vyššímu přítlaku mnohem rychlejší.