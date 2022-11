„Nechali jsme se inspirovat italským designem automobilů ze 70. let a stylistickými znaků z konceptu GAC Time. Jedná se o dokonalou kombinaci moderních designových prvků a špičkové technologie elektromobilů GAC,” řekl Stéphane Janin, ředitel designu GAC Advanced Design Milan.

GAC Barchetta je dvoumístný sportovní vůz bez střechy a čelního skla. Hlavní myšlenkou konceptu je oslava efektivity a jednoduchosti, která dělá design moderním, a to rozdělením projektu do tří dílčích celků.

Za prvé jde o mimořádně plochý podvozek obsahující kompaktní baterie podobné koncepce, jako u obřího mobilního telefonu. Dále to je to hliníková karoserie z jednolitého materiálu, která je lehká, jednoduchá, nadčasová, a přesto velmi výrazná. A za třetí je to minimalistický interiér obsahující kompaktní volant a sedadla, která váží pouhé 3 kg a jsou vyrobená z recyklovaných plastových materiálů.

„Naším cílem je vytvářet designové jazyky a koncepty, které odrážejí vizi společnosti GAC o ekologičtější budoucnosti, a to spojením inspirace automobilovou kulturou a nových pokročilých designových konceptů. Věříme, že by to mohlo pomoci zvýšit povědomí o značce v Evropě,” konstatoval Stéphane Janin.

„Design je pro skupinu GAC jednou z nejdůležitějších hodnot a na dnešním trhu je pro zákazníky klíčovým faktorem při rozhodování," doplnil ještě Zhang Fan, generální ředitel GAC R&D CENTER EUROPE.

