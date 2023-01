Psal se rok 1918 a mladý Flaminio Bertoni získal technický diplom a nastoupil jako truhlářský a plechárenský učeň do karosářské firmy Carrozzeria Macchi, předchůdce společnosti Aermacchi. Zde se vypracoval až na hlavního designéra. Centrem automobilového výzkumu v té době ale byla spíš Francie – tam vznikaly nové myšlenky, které vedly ke vzniku moderního automobilu.

Flaminio Bertoni se narodil 10. ledna 1903 ve Varese na severu Itálie.Zdroj: Citroën

Když se tedy v roce 1931 naskytla příležitost přestěhovat se do Paříže, Bertoni neváhal. Po předložení svého patentu na pneumatické zvedání oken automobilů ho Adré Citroën okamžitě přijal. Do Itálie se už nikdy nevrátil a do konce života spolupracoval se společností Citroën.

Prvním vozem navrženým pro francouzskou společnost byl Citroën Traction Avant. Pro něj byl poprvé v historii automobilového průmyslu vytvořen model v trojrozměrném měřítku. V roce 1939 navrhl karoserii dodávky TUB. Tuto dodávkou poháněl čtyřválcový motor o zdvihovém objemu 1628 cm3 s výkonem 26 kW.

Modely 2CV a DS způsobily poprask

Mezi nejvýznamnější Bertoniho vozy patří model 2CV představený v roce 1948 a Citroën DS, který v roce 1955 způsobil na autosalonu v Paříži poprask.

Model 2CV motorizoval Francii. Robustní lidovka přezdívaná kachna měla uvést čtyři venkovany přes pole a uhánět přitom rychlostí přes 60 km/h. Navíc mělo být auto tak pohodlné, aby se cestou na trh nerozbilo ani jedno vajíčko.

Že to přitom bylo levné a lidové auto svědčí i fakt, že otáčkoměr sloužil i pro pohon stěračů. Teprve v roce 1961 dostaly stěrače své vlastní elektromotory a na palubní desce se objevil palivoměr. Až do této doby byli řidiči odkázáni na měřící tyčku. Montovny tohoto modelu byly po celém světě a celkově se vyrobilo přes 5 milionů kusů. Oficiálně byla výroba ukončena až v roce 1990 v Portugalsku.

Citroën DS.Zdroj: Citroën

Druhý jmenovaný vůz byl na svou dobu velmi inovativní. Citroën DS měl hydropneumatický (plnokapalinový) systém doplněný unikátním zařízením, které umožňovalo samočinné upravení světlé výšky vozidla. Stejné zařízení sloužilo k ovládání centrálního systému, který ovládal posilovač řízení, hydraulickou spojku nebo kotoučové brzdy.

Posledním vozem, který vyšel z Bertoniho pera byl Citroën Ami 6 z roku 1961 s originálním zadním skloněným oknem. Téhož roku Flaminio Bertoni zemřel. Krátce po své smrti byl spisovatelem André Malrauxem, tehdejším ministrem kultury, jmenován rytířem umění a literatury.