Se svým společníkem přišel na výrobní postup, při němž kaučuk smíchal s práškovou sírou a díky tomu výsledný produkt nebyl tolik lepivý. Náhodou pak směs dopadla na rozpálená kamna a vznikl vulkanizovaný kaučuk – guma.

Do aukce míří poslední Bugatti Chiron. Cena by měla jít přes 100 milionů

Charles Goodyear si gumu nechal patentoval v roce 1842, ale konečný patent mu byl udělen až v roce 1852. Toho roku odjel do Anglie, kde byly výrobky, vyrobené podle jeho patentů, vystaveny na Mezinárodní výstavě. Během pobytu se neúspěšně pokoušel založit továrny. Kvůli technickým a právním problémům přišel o svá patentová práva v Anglii i ve Francii.

V prosinci roku 1955 byl v Paříži dokonce kvůli dluhům uvězněn. Mezitím ve Spojených státech byly jeho patenty neoprávněně používány. Ironií osudu je, že po jeho smrti zůstaly dluhy ve výši asi 200 000 dolarů, zatímco ostatní díky jeho nápadu vydělali miliony.

Auta se nyní více vybírají on-line. Ale pak si je lidé chtějí osahat a očichat

O svém objevu napsal knihu Gum-Elastic and Its Varieties. Teprve po Goodyearově smrti začala jeho manželka s dětmi vydělávat z licenčních poplatků dost peněz na to, aby mohli spokojeně žít.

Na jeho počet nese jeho jméno společnost Goodyear Tire & Rubber Company založená v roce 1898.