První Lancia spatřila světlo světa před 115 lety. Model Alfa zaujal závodníky

Daniel Pecák

/AKTUALITA/ Počátky společnosti Lancia Automobiles S.P.A. (dříve Lancia & Co.) začaly podobně jako u mnoha jiných italských výrobců rychlých automobilů – snahou nabídnout co nejlepší vůz pro závodní nadšence. Vincenzo Lancia a Claudio Fogolin chtěli vytvořit lehký a levný vůz, který by oslovil ty, kteří si zamilovali automobilové závody.

Lancia Alfa 12 HP. | Foto: Lancia