„Byl to opravdu nezapomenutelný a výjimečný okamžik být na místě, které je krásné a brutální zároveň. Myslím, že jediné stroje, které dnes byly někde na světě výše než my, byla letadla!“ konstatoval říká Romain Dumas, pilot vozu 911 a vedoucí týmu.

Tolik ledu a sněhu směrem k vrcholu sopky podle svých dalších slov ještě nikdy neviděl. „Přesto jsme ale vyjeli do výšky přes 6000 metrů. Až do místa, kde stěny ledu a sněhu znamenaly, že nemůžeme jet dál. Jsme opravdu hrdí na to, čeho je vůz a tým schopen hned napoprvé. Doufejme, že v budoucnu můžeme počítat s mnoha dalšími dobrodružstvími,” dodal Romain Dumas.

Hlavní inženýr pro Porsche 911 Michael Rösler byl z projektu rovněž velmi nadšený. „Bylo kouzelné postavit 911, jakou svět ještě neviděl. Tímto projektem přesouváme pozornost tam, kde nejsou silnice,” vyjádřil se Michael Rösler.

Pro speciální přestavbu se jako základ použil model 911 Carrera 4S s přeplňovaným plochým šestiválcem o výkonu 443 koní a sedmistupňovou manuální převodovkou. Po odlehčení interiéru byly oba vozy vybaveny ochrannými klecemi, sedadly z uhlíkových vláken a šestibodovými pásy.

Upravené nápravy dosahují zdvihu 350 mm, zkrácené převodové poměry umožňují přesné a jemné přidávání plynu a byly přidány terénní pneumatiky. Extrémně odolnou, a přitom lehkou ochranu podvozku, zajišťuje materiál z aramidových vláken.

Konstantní zatížení kol i při extrémních výkyvech náprav zajišťuje zařízení Porsche Warp-Connecter. Přispívá i k maximální trakci a původně bylo navrženo pro použití v motosportu. Přibyly i manuálně přepínatelné uzávěrky diferenciálů a na přední část vozu byl namontován naviják.

Na závěr byla karosérie nalakována ve dvou barevných verzích. Jeden se stejným barevným schématem od Porsche Motorsport, které zdobí závodní vůz 963 LMDh, a druhý s čísly 911 navržený stylistickým týmem.

