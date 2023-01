Zdroj: Youtube

Viceprezident týmu Style Porsche Michael Mauer, který koncept vytvořil, nazval model 357 jako „pokus o harmonické spojení minulosti, současnosti a budoucnosti a zároveň za ukázku detailů, které prezentují výhled do budoucnosti“.

Dodal, že na voze najdeme prvky, které by se jednou mohly dostat do sériové výroby a naznačil, že by se mezi ně mohly dostat přední i zadní světlomety integrované do karosérie. V budoucích vozech se pravděpodobně také objeví virtuální vnější zrcátka, která používá koncernové Audi.

Vision 357 vychází z oblíbeného modelu Porsche 718 Cayman GT4 R. Proto má ve svých útrobách stejný motor. Jedná se o uprostřed uložený plochý šestiválec s výkonem 493 koní. Ten je upravený pro provoz na syntetická paliva.

Oproti původnímu 1,0 litrovému plochému čtyřválci s výkonem 35 koní odvozenému od Volkswagenu Brouk se jedná o velkou změnu. Stejně jako u modelu GT4 RS se výkon v tomto prototypu přenáší na zadní kola skrze sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovku.

Na otázku, zda se někdy dočkáme sériové výroby, Mauer odpověděl: „Bylo by to možné a vždy se snažíme dělat koncepty, které nejsou jen pro to, abychom něco dělali. Ale znovu opakuji, že se model 357 zrodil jako dárek k narozeninám”.

A co dalšího můžeme od Porsche čekat k 75. narozeninám? „Počkejte si a uvidíte,“ odpověděl Michael Mauer novinářům zatím ještě vyhýbavě.