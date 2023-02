Škoda má světový rekord v driftování. Enyaq klouzal po ledě přes sedm kilometrů

Daniel Pecák

Tuzemská automobilka Škoda se v polovině ledna vydala s plně elektrickým vozem Enyaq RS do Švédska, aby se pokusila získat rekord v nejdelším souvislém driftu na ledě. A vyšlo to! Za volant usedl Richard Meaden z časopisu Evo a s Enyaqem dokázal doklouzat do rekordní vzdálenosti 7,35 km.

Automobilka Škoda udělala s plně elektrickým SUV Enyaq RS rekord v nejdelším souvislém driftu na ledě. | Video: se svolením Škoda Auto