Pamatujete si Alfu Romeo Milano z minulého týdne? Tak si název Milano škrtněte a místo něj si do paměti zapište „Junior“. Přestože je několik dní po premiéře, italská značka musela svou novinku přejmenovat. Důvod? Onen vůz totiž není dost italský na to, aby nesl jméno inspirované městem módy, v němž byla Alfa Romeo v roce 1910 založena.

Alfa Romeo Junior (dříve Milano) | Foto: Se svolením Alfa Romeo

Je tomu jen pár dní, co Alfa Romeo představila nový model – nejprve s názvem Milano, nyní Junior. A jeho příchod na svět je velmi turbulentní. Malé SUV a první model značky, který je k dostání jako elektromobil, to schytává za svůj původ, a to hned ze dvou stran.

Milano čelí kritice

Mnohým se nelíbí, že se jedná o totožný technický základ s Peugeotem 2008, Opelem Mokkou, DS 3 Crossback a Fiatem 600e – tedy sourozenci z koncernu Stellantis. Větší problém ale vyvstal s místem výroby, a zde se do situace vložily dokonce i italské autority.

Vůz se totiž nebude vyrábět v Itálii, ale v Polsku – konkrétně v továrně Stellantis Poland ve městě Tychy, kde bude nová Alfa sdílet linky právě s Fiatem 600e nebo s Jeepem Avenger – dalším technickým příbuzným.

Alfa Romeo MilanoZdroj: Se svolením Alfa Romeo

Rozezlený italský ministr

A to podle italského ministra průmyslu Adolfa Ursa, kterého cituje Reuters, podle zákona nelze.

„Vůz s názvem Milano se nemůže vyrábět v Polsku. Italský zákon to zakazuje,“ řekl minstr pro Reuters s odkazem na zákon z roku 2003, který cílí na napodobeniny italských produktů ve světě.

Jedním z nejtypičtějších případů je samozřejmě sýr parmezán, kdy jen ten opravdový italský může nést originální název Parmigiano Reggiano. Všechny ostatní „parmezány“ je potom nelegální prezentovat jako italské.

Přesně stejnou logikou je podle ministra také nelegální prodávat vůz s názvem Milano, který není vyrobený v Itálii. Alfa Romeo proto sáhla po nekonfliktním řešení, a vůz prostě přejmenovala na Junior.



Ředitel Alfy zklidňuje turbulence

Jean-Philippe Imparato – výkonný ředitel Alfa Romeo, k tomu v tiskové zprávě dodal: „Jsme si vědomi toho, že tento okamžik zůstane zapsán v historii značky. Je to velká zodpovědnost, ale zároveň vzrušující okamžik. Volba jména Alfa Romeo Junior je naprosto přirozená, protože je silně spjato s historií značky a od počátku patří mezi oblíbené jak u nás, tak u veřejnosti. Jako tým se opět rozhodujeme sdílet naši vášeň pro značku a upřednostňovat produkt a naše zákazníky. Rozhodli jsme se změnit jméno, i když víme, že to není naše povinnost. Chceme totiž zachovat pozitivní emoce, které naše výrobky vždy vyvolávaly, a vyhnout se jakýmkoli kontroverzím.“

Nové jméno? Alfa Romeo Junior

Když si tedy nyní otevřete oficiální stránky Alfy Romeo, po názvu Milano už není ani památky. Alfa Romeo Junior každopádně není prvním „Juniorem“ v historii značky. Název se poprvé objevil v roce 1965 na GT 1300 Junior, což byla základní verze tehdejšího kupé, vybavená menším motorem.

Pár dní stará aféra sklidila mnoho publicity a stihla proběhnout světovými médii. Přitom se samozřejmě ukázalo, že každá publicita je svým způsobem kladná, když Alfa Romeo ohlásila ohromný zájem o Junior na svém oficiálním webu – ten vyústil dokonce v pád konfigurátoru.

„Pozornost, které se našemu novému sportovnímu kompaktnímu modelu dostalo v posledních dnech, je velmi vzrušující. Zaznamenali jsme nebývale vysoký počet návštěv online konfigurátoru, což dokonce způsobilo několikahodinový výpadek webových stránek.“ dodal Imparato.