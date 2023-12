Amalfitánské pobřeží a hlavně legendární cesta k němu? To je jeden z největších zážitků, který může šofér včetně posádky v Evropě zažít. Na druhou stranu, jízda po Amalfi Coast Road není nic pro slabé povahy či nezkušené jezdce.

Část Amalfitánského pobřeží patří na seznam UNESCO. | Foto: Shutterstock

Po Amalfi Coast Road se lze projet i autobusem:

Amalfi Coast Road. To je impozantní silnice, která vede k Amalfitánskému pobřeží v italském regionu Kampánie. Cesta začíná v Sorrentu a táhne se až do Salerna. Prochází některými z nejúchvatnějších a nejpozoruhodnějších částí celého italského pobřeží. Silnice měří přibližně 60 kilometrů. Její stavba začala v roce 1818 a byla dokončena v roce 1852. Hlavním cílem bylo umožnit snadnější pohyb mezi městy a vesnicemi na Amalfitánském pobřeží, kdy to do té doby bylo cestování v místě kvůli náročnému reliéfu krajiny velmi komplikované.



„Je známá svými úchvatnými výhledy na moře a stáčejícími se tvary, které jí postupem času vysloužily přezdívku silnice s tisícem a jednou zatáčkou,“ uvedl ke slavné cestě například web Roads Travel.

Amalfi Coast Road není pro slabé povahy

Silnice se vine podél útesů a byla postavena ve velmi strmém úhlu, takže se hodně klikatí. „Jízda po Amalfi Coast road je však pravděpodobně nejkrásnější a zároveň nejnapínavější vyhlídková cesta na světě,“ zhodnotil specializovaný web Dangerous Road.

Doplnil, že silnice zkrátka není pro slabé povahy. „Je to cesta odvážlivců lemovaná tyčícími se útesy na jedné straně a nádhernou modří Středozemního moře na straně druhé,“ doplnil web.

Ze silnice jsou skvělé výhledy:

Amalfi Coast Road a její zajímavosti

Amalfi Coast Road je oblíbeným místem nejen pro řidiče. Jaké zajímavosti se k ní váží?

Dostala se do slavných počítačových her Forza Motorsport a Gran Turismo 4.

Bývá zahrnuta i do některých ročníků slavného cyklistického závodu Giro d'Italia.

Scény z ní byly i například ve filmu Beat the Devil z roku 1957 se slavou Ginou Lollobrigidou.

Nabízí výhled na Amalfitánské pobřeží, jehož části jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Jízda po Amalfitánském pobřeží? Divočina

Pokud se podíváte na recenze těch, kteří už jízdu po Amalfi Coast Road absolvolali, často se dočkáte doporučení, ať se po ní svezete s místním řidičem. Přece jen jízda může být pro neznalého motoristu docela divočina, která by nemusela dopadnout dobře. Místní, kteří po silnici jezdí pravidelně a dobře ji znají, si totiž s nováčky natož s turisty příliš servítky neberou. Troubí, rychle vjíždějí do zatáček i divoce gestikulují.

„Pokud chcete dokončit svou jízdu po Amalfitánském pobřeží s neporušeným zdravým rozumem, a ještě lépe, aby si i všichni vaši spolucestovatelé užili tuto úchvatnou jízdu v jedné z nejkrásnějších částí světa, chcete přenechat řízení místnímu,“ radí na svém blogu například indo-američtí cestovatelé Dhara a Kishore.