To, co se představilo při sobotní připomínce 80. výročí od velké letecké bitvy nad Krušnými horami, to se jen tak nevidí. Srdce každého nadšence pro historickou vojenskou techniku muselo opravdu zaplesat. Vojenských vozidel v krušnohorském městysu Kovářská na Chomutovsku bylo k vidění více než požehnaně. A to jak těch z Česka, tak i ze sousedního Saska.