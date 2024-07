Necelé dvě stovky cyklistů odstartovaly do letošního ročníku Tour de France. Tratí každé etapy samozřejmě projíždějí nejprve oni, ale bezprostředně za nimi následuje pestrobarevný had vysokých desítek motocyklů a mnoha stovek aut. Motorové dopravní prostředky tedy dosahují nad cyklisty několikanásobné převahy. Mezi nimi mají rozhodně největší zastoupení vozy mladoboleslavské automobilky Škoda.

Česká automobilová značka je už jednadvacet let hlavním sponzorem tohoto nejslavnějšího cyklistického závodu na světě a bude jím minimálně až do roku 2028. K prodloužení na dalších pět let došlo na počátku letošního roku a podle informací Deníku musela tentokrát Škoda soupeřit hlavně s domácími francouzskými značkami a také s těmi z Číny.

Nejviditelnějšími auty v poli jsou samozřejmě červená ředitelská auta. Škoda jich organizátorům pro každý roční poskytuje osm. Z nich pět superbů a tři Enyaqy. Jezdí v nich ředitelé tratě, ředitelé časomíry a další nejdůležitější funkcionáři. Další dvě stovky Škodou pro závod dodávaných aut již jsou lakovány v jiných barvách.

Na různá auta účastnící se závodu i na jejich vybavení se můžete podívat do naší komentované fotogalerie

Christian Prudhomme, který je generálním ředitelem Tour již od roku 2007, si může před každou etapou vybrat, zda usedne do Enyaqu nebo do Superbu. Všeobecně se o něm ví, že Superb má opravdu ve veliké oblibě, a také během osmnácté etapy závodu, kterou jsem měl možnost přímo v Alpách sledovat, jel právě v tomto modelu.

Na video představující červený ředitelský Enyaq se můžete podívat zde:

| Video: Youtube

Mezi speciální úpravy jeho vozu náleží například instalace boxu na šampaňské, držáků skleniček, radiostanic, majáků a hlavně speciálního střešního okna. To je sice stejné jako v sériově prodávaných modelech, jen je otočené o sto osmdesát stupňů, Ředitel totiž během závodu, například při odmávání ostrého startu na takzvaném kilometru nula, povstává ze zadní sedačky.

Superb je v oblibě i u závodních týmů

Téměř polovina z 22 startujících profesionálních týmů na Tour pak využívá také auta značky Škoda. Zejména Superby, ale dánsko-norský tým UnoX již má jako svá hlavní mechanická auta dva elektrické Enyaqy.

„Podíl elektromobilů, tedy i našich Enyaqů a v budoucnosti zřejmě i Elroqů, se postupně bude zvyšovat,“ předpokládá Jan Hejna, který je zodpovědný za činnost platformy We Love Cycling podporovanou Škodou.

close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in Zde sedí asistent sportovního ředitele

Letos jsem měl tu štěstí, že členem osádky novinářského auta, které se může pohybovat i mezi jednotlivými skupinkami cyklistů na trati, byl se mnou rovněž bývalý profesionální cyklista Zdeněk Štybar. Ten má v seznamu svých největších úspěchů kromě tří titulů cyklokrosového mistra světa také vítězství v jedné etapě na Tour de France 2015.

Mohl jsem se tedy přímo od něho dozvědět řadu detailů o tom, jak to během každé etapy funguje. Například to, že mechanické auto má sice při potřebě zásahu zastavovat vpravo, ale občas se to nedá dodržet. Dále to, že řidiče, kterým je zpravidla sportovní ředitel poznáte velmi snadno, neboť má bledou pravou ruku a velmi opálenou levou. Tou totiž podává závodníkovi občerstvení.

Zážitky v autě se Zdeňkem Štybarem (za volantem seděl další bývalý profesionální závodník Staf Scheirlinckx) byly opravdu bezprostřední. Byli jsme totiž poměrně dlouhou dobu doslova pár metrů (a občas i centimetrů) od závodníků, neboť jsme se pohybovali v mezeře mezi uprchlíky a hlavní skupinou.

Nosič na střeše je pro osm kompletních bicyklů

V oné osmnácté etapě se zrodil velký únik, ve kterém navíc byli i závodníci, s nimiž Zdeněk ještě během minulé sezony v jednom týmu trénoval a závodil. Konkrétně například Ital Matteo Sobrero. Jednak jsme ho mohli v detailu sledovat během jednoho ostrého sjezdu, v němž i auto se čtyřmi koly mělo co dělat, aby jeho tempu stačilo a jednak s ním Zdeněk na následné rovince mohl prohodit pár slov a dokonce mu podat láhev s vodou na ochlazení hlavy. Ten den totiž panovalo opravdu úmorné horko dokonce i v nadmořských výškách přes tisíc metrů. Takovou nabídku po chvíli zdráhání od Zdeňka využil i vítěz Tour z roku 2018 Geraint Thomas.

Ještě před startem etapy jsem si mohl podrobně prohlédnout detaily vnějšího i vnitřního vybavení mechanických aut jednotlivých týmů. A záhy jsem pochopil, proč je Superb díky svému obřímu prostoru na zadních sedačkách a v kufru tak oblíbeným cyklistickým vozem. Náhradní kola (přední i zadní) jsou totiž i vzadu vedle mechanika. Navíc jsou v kufru velké chladící boxy s občerstvením, gely, energetické tyčinky jsou pak ve všech možných úložných prostorech. Kolem asistenta ředitele týmu jsou vysílačky, záznamová zařízení, displeje, a také papírové mapy a plány.

Na střeše je kromě antén i držák pro osm kol, tedy pro všechny členy týmu. To pro lídra stáje se montuje nejvíce dozadu vpravo. Tedy tam, kam pro něj mechanik nejrychleji může sáhnout. Nosiče vyrábějí specializované firmy a prý se dají upravit pro téměř jakýkoli typ vozu. Nejvíce jich ale stále vyrábějí pro Superby.