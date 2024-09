Nádherné přehlídce čtyřkolových a v některých případech drahých nebo vzácných miláčků tentokrát příliš nepřálo počasí. Po oba dva dny, tedy v pátek i v sobotu, kdy se jelo, vydatně pršelo a navíc ještě foukal silný vítr.

Na letošní ročník asi nikdy nezapomeneme

„Na tento 12. ročník Rallye Elbflorence asi nikdy nezapomeneme. Velké díky organizátorům a všem, co pomáhali. Dokázali jste při nepřízni počasí neuvěřitelné věci. Jsme tak šťastní a hrdí, že jsme obsadili druhé místo,“ nechala se na facebookovém profilu podniku slyšet Brigite Zach, spolujezdkyně posádky umístěné na druhém místě Olaf Zach – Brigite Zach.

Zastávky 12. Rallye Elbflorenz v Litvínově a v Mostě

Na zámku jsme si užili legraci

„Děkujeme pořadatelům a posádkám vozidel. Užili jsme si spoustu legrace při zastávce na zámku Schlettau a rádi bychom si to zopakovali… Snad až bude lepší počasí…,“ vysekli pořadatelům a účastníkům pochvalu lidé ze zámku Schlettau v Krušných horách.

V Litvínově razítka, v Mostě i zkušební jízda

První zastávka na našem území byla v pátek v podkrušnohorském Litvínově, kde před auto retro muzeum Veteráni Litvínov posádky dostávaly razítko o průjezdu. Druhá zastávka byla v Mostě v areálu Autodromu Most, kde se vozy s posádkami zastavily na polygonu. Někteří z jezdců si i vyzkoušeli co mostecký tréninkový areál nabízí. První etapu jízdy účastnící zakončili v Oberwiesenthalu, kam se z Mostu dopravili přes ráj dřevěných krušnohorských hraček Seiffen, městečko Olbernhau, Annaberg-Buchholz, již zmiňovaný zámek Schlettau a Crottendorf.

V sobotu se jelo v Karlovarském kraji

Druhý den, tedy v sobotu, rallye zavítala do Karlovarského kraje, kde měla naplánovaných hned osm zastávek. Z Oberwiesenthalu se jelo do Loučné pod Klínovcem a odtud do Karlových Varů, kde byly dě zastávky. První u hotelu Imperial, druhá na Divadelní náměstí. Z Karlových Varů účastníci vyrazili do Lokte.

Následoval přejezd na zámek Kamenný Dvůr a odtud jízda do Chebu. Další zastávkou byly Františkovy Lázně, konkrétně u hotelu Tři Lilie. Z Františkových Lázní se ekypa postupně přesunula na poslední českou zastávku druhé jízdy, kterou bylo testovací centrum BMW v obci Dolní Nivy. Odtud jízda pokračovala zpět do Saska přes Johanngeorgenstadt a Breutenbrunn do cíle v Oberwiesenthalu.

Prvenství obhájili vítězové z loňska, mezi Porsche se vklínilo Audi

Loňští vítězové Gerd Lambert a Michael Lörke (tým Youngtimer United) s vozem Porsche 911 SC Targa z roku 1979 si i tentokrát zajistili celkové vítězství před Olafem a Birgit Zachovými (tým Flack´s), jedoucími s vozem Audi 90 z roku 1985. Vítězná dvojice dostála svému startovnímu číslu, kterým byla 1.

Třetí místo při letošním ročníku obsadili Matthias Urbach a Stefan Henning (tým Forsa FCSP), posádka se startovním číslem 113, jedoucí s vozem Porsche 911 Targa z roku 1986.

Škoda Tudor si vedla nejlépe mezi auty do roku 1950

Michael Windhuis-Stampfer a Alexandra Stampferová (tým KKK Klassik, Karossen und Kaltgetränke) jedoucí se Škodou Tudor z roku 1948 letos vedli v pořadí třídy aut do roku 1950.



Vítězové jsou všichni

„Myslíme si, že všichni účastníci letošní jízdy se mohou cítit jako vítězové! Za extrémně nepříznivých podmínek dojeli všichni do cíle bez jakéhokoliv poškození vozu a hlavně, v dobré náladě,“ vyslovil pochvalu Orga tým, který hlavně děkoval za rozumnou jízdu po celou dobu akce a za perfektní spolupráci během sobotní krátkodobé přestávky první etapy.