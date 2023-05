Auta jsou ohromnou součástí popkultury. Třeba v některých filmech hrají skoro hlavní role, a nezřídka si při vyslovení názvu snímku vybavíme nejprve auto, a teprve potom herce, který ho řídil. Pojďme se tedy podívat na „autařské“ filmy, které se i přes relativně nízký věk staly klasikami mezi milovníky aut.

Rivalové

Náš výběr rozdělíme do dvou částí. Toto je první, kde si ukážeme filmy novějšího data výroby. Jedná se o snímky, které spatřily světlo světa až po roce 2000. I když v jednom případě uděláme i drobnou výjimku.

Rivalové (Rush, 2013)

Úžasně zpracovaný příběh, sledující rivalitu mezi Jamesem Huntem a Niki Laudou v závodní sezóně F1 roku 1976. Jde samozřejmě o tu sezónu, která se Laudovi stala téměř osudnou, když málem uhořel při nehodě na Nürburgringu. Výbornou kamerou, hereckými výkony a hlavně příběhem, stal se z Rivalů velmi oceňovaný snímek nejen mezi milovníky aut.

Le Mans ’66 (v USA též „Ford v Ferrari“, 2019)

V šedesátých letech se Henry Ford II rozhodl, že preruší dominanci Ferrari na čtyřiadvacetihodinovkách v Le Mans. Vzal si proto na pomoc jezdce Kena Milese a hlavně konstruktéra a závodníka Carolla Shelbyho. Skvěle natočený příběh o nápadu, který stál zarputilý Ford velkou spoustu peněz.

Baby Driver (2017)

Režisér Edgar Wright překvapil mnoho lidí, když pro rok 2017 natočil klasickou gangsterku s excentrickým mladým řidičem v hlavní roli. Baby Driver je svěží vítr filmové nabídky, který potěší akcí, ale hlavně ohromným akcentem na automobilové honičky. Konkrétně úvodní scéna by se mohla zapsat mezi klasiky žánru.

Auto zabiják (Grindhouse: Death Proof, 2007)

Robert Rodriguez se s Quentinem Tarantinem rozhodli, že natočí Grindhouse – dvojfilm vzdávající hold klasikám svých žánrů. Zatímco Rodriguezova část „Planet Terror“ je akční zombie řežbou, Tarantinův „Death Proof“ se zapsal do mysli automobilových fanoušků. Kurt Russell zde hraje šíleného kaskadéra, který vraždí svým speciálně upraveným kaskadérským autem. Ve filmu hraje čestnou roli i kaskadérka Zoë Bell a nechybí spousta odkazů na filmy jako Bullit nebo Vanishing Point.

Taxi (1998)

Akční komedie Taxi vznikla sice už v roce 1998, ale do této filmové společnosti jednoznačně patří. Příběh bláznivého taxikáře z Marseille má dva hlavní hrdiny – vedle samotného Daniela je to ještě upravený Peugeot 406, který se umí během několika málo sekund změnit z nudného bílého taxíku na absolutní silniční raketu. Jen si film nespleťte s příšerným americkým remakem z roku 2004.

Rychle a zběsile (The Fast and the Furious, 2001)

Na původní Rychle a zběsile musíte dnes nahlížet jako na artefakt, a to rovnou dvojitý. Akční film s nelegálními automobilovými závody a honičkami je pomníkem éry tuningu, která nastala v nultých letech, a jejíž příznivci brali Rychle a zběsile do jisté míry jako svou bibli. Ve druhé řadě je ale i pomníkem ságy Rychle a Zběsile jako takové a ukázkou, do jak zvláštních míst se zdánlivě nekonečná filmová série ubrala.

Senna (2010)

Jediný dokument v dnešním výběru je z roku 2010 a sleduje vývoj jednoho z nejvlivnějších závodníků historie. Ayrton Senna závodil ve Formuli 1 10 let a vyhrál tři mistrovské tituly, než se mu stala osudnou nehoda na italském okruhu v Imole. Dokument je natočen ve spolupráci s jeho rodinou, obsahuje mnoho do té doby nezveřejněných záběrů, a je považován za jeden z nejlepších dokumentů o závodění vůbec.

Drive (2011)

Tichý chlapík se štírem na zádech, známý prostě jako „Řidič“ je přes den mechanikem, automobilovým kaskadérem a v budoucnu snad závodním jezdcem. Po nocích si ale přivydělává prací pro zločinecké gangy. Film Drive zaujal fanoušky svým strhujícím vizuálním pojetím i hlubokým příběhem, automobilovým fanouškům ale nabídne akcent na auta a výborné honičky.

Auta (Cars, 2006)

Nejsou to jen filmy se skutečnými auty, které si mohou automobiloví fanoušci zamilovat. Příkladem budiž snímek Auta, který se dnes už řadí do zlatého fondu rodinných animáků. Ambiciózní závoďák Blesk McQeen se v něm omylem dostane do ospalého městečka Kardanová lhota, kde potká mimo jiné vysloužilého závoďáka Doca Hudsona. Film má také dvě pokračování, přičemž Auta 3 z roku 2017 jsou výborně hodnocená pro svůj dospělejší přístup.

Extra pro fajnšmekry: Deuce of Spades (2011)

Skoro neznámý film Deuce of Spades je srdcařským projektem jisté dámy jménem Faith Granger. Ta jej napsala, zrežírovala, zahrála si v něm, a to všechno s naprosto minimálním rozpočtem. Film je vyznáním lásky ke klasickým hot-rodům – jeden takový Faith najde při svých cestách a rozhodne se, že vypátrá původního majitele, který po sobě ve voze zanechal milostný dopis. Netradičně pojatý snímek má sice nízkou produkční kvalitu, ale o to větší cit pro automobily.