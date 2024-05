Před čtyřiadvacetihodinovkou v Le Mans v roce 2004 měl tým Audi Sport za sebou trojnásobný triumf s vozem R8, který si dojel pro vítězství v letech 2000, 2001 a 2002, než jej z trůnu v roce 2003 sesadil Bentley Speed 8GT s posádkou R. Capello – T. Kristensen – G. Smith.

V roce 2004 se Audi R8 znovu vrátilo na první místo, stejně jako v roce následujícím, 2005. Jenže v té době už se uvažovalo o tom, co dál. Počítalo se, že vůz s označení R8 už nebude schopný konkurovat ostatním vozům startovního pole kategorie LMP1.

Podle portálu wikipedia už kolem roku 2000 se v Audi diskutovalo o dalších možnostech. Vedoucí oddělení technologie motorů v Audi Sport Ulrich Baretsky se setkal s představiteli Automobile Club de l'Ouest, aby prodiskutovali směr, kterým se budou vytrvalostní závody ubírat v budoucnosti. Během rozhovoru si uvědomil, že padesát procent evropských automobilů na trhu je poháněno dieselovými motory.

Během závodu 24 hodin Le Mans v roce 2004 se Baretsky setkal s tehdejším předsedou dozorčí rady Volkswagenu Ferdinandem Piëchem, který dal projektu závodního vozu s dieselovým motorem souhlas. První prototyp motoru spatřil světlo světa na začátku roku 2005.

Audi R10 TDI.Zdroj: Wikimedia Commons, Brina Snelson, CC BY 2.0

V době představení vozu Audi R10 TDI, ke kterému došlo v prosinci 2005 už měl motor údajně za sebou asi 1 000 hodin zkoušek. Motor představoval pro Audi několik unikátních výzev.

Dne 13. prosince Audi Sport představilo nový závodní speciál s novým motorem TDI. Při prezentaci bylo zdůrazněno, že pohon R10, které se na první pohled příliš neliší od svého předchůdce R8 se zážehovými motory FSI, bude obstarávat motor o zdvihovém objemu 5,5 litru, což je maximum, které předpisy dovolují.

Základní zveřejněné parametry pak byly z říše snů. Nejvyšší výkon přes 478 kW, nejvyšší točivý moment přes 1100 Nm. Bez předepsaných restriktorů by však byly možné ještě vyšší hodnoty. Velikost přenášených sil si vyžádala elektronické omezení výkonu při zařazených nižších rychlostních stupních. Monokokový podvozek byl vyroben z 90 procent společností Audi a z 10 procent společností Dallara.

Debut Audi R10 TDI mělo 18. března 2006 v americkém Sebringu při závodě 12 hodin. Hned první ostrou jízdu, jak popisuje portál snaplap, proměnilo ve vítězství, o které se postarala posádka vozu číslo 2, kterou tvořili Tom Kristensen - Rinaldo Capello - Allan McNish, s vozem číslo 2. Vůz číslo 1, který řídili Frank Biela, Emanuele Pirro a Marco Werner, odjel 117 kol a závod nedokončil kvůli problému s přehříváním motoru.

Ulrich Baretzky byl vedoucím technologie motoru Audi Sport. Mezi jeho úspěchy patří vývoj motorů V12, V10 a V6 TDI, používaných v závodních vozech Audi R10, Audi R15 a Audi R18. Ulrich Baretzky také přinesl Fuel Stratified Injection, tedy přímé vstřikování benzínu do Audi R8 (LMP). Dvacet pět let, které hlavní inženýr motoru strávil u Audi Sport, bylo pozlaceno celkem jedenácti vítězstvími v legendárním 24hodinovém závodě Le Mans na Circuit de la Sarthe, plus šesti tituly v Deutsche Tourenwagen Masters a řadou dalších úspěchů se sportovní prototypy, cestovní vozy a sportovní vozy GT. Do důchodu odešel v roce 2020.