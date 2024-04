Persu jako první aerodynamické auto na světě. Ve tvaru kapky, krásou neoplývalo

Byl první na světě, byl aerodynamický, ale krasavec to zrovna nebyl. Řeč je o automobilu Persu, který sestrojil rumunský konstruktér Aurel Persu už v roce 1922. Vůz měl zajímavou konstrukci. Letos to bude 100 let, co byl v Německu patentován.

