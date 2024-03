V pátek se na závodním okruhu Autodromu Most uskutečnil již v pořadí osmý M Day. Jednalo se o stylové otevření motoristické sezony pro všechny majitele a příznivce vozů BMW. K vidění byly stovky aut a přijely i stovky návštěvníků.

Vstupní brána se sloganem: BMW Radost z jízdy. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Pusťte si video z BMW ///M Day

Zdroj: Edvard D. Beneš

„Nebyl to klasický trackday, ale kultovní událost pro každého majitele BMW ///M, při které jsme společně s ostatními otevřeli novou motoristickou sezonu,“ hlásili pořadatelé z týmu BMW ///M clubu CZ.

Portál BMW Group informoval o tom, že se jedná o největší sraz vozů BMW M ve střední Evropě. Mottem byl slogan: BMW – Radost z jízdy.

Den si skvěle užili všichni vyznavači značky z bavorského města.

Prohlédněte si obrázky z osmého M Day na Autodromu Most:

Volné jízdy měly dva termíny, a to dopoledne od 9 do 13 hodin a odpoledne od 14 do 18hodin. Po obědní pauze se uskutečnila spanilá jízda registrovaných členů BMW ///M po závodní trati okruhu. K vidění byly nejen žhavé novinky, ale i dnes již některé legendární starší typy vozů BMW nebo ostré závodní speciály.