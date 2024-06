Vyráběl se jen krátce, pouhé čtyři roky. Světlo světa spatřil jako sportovní model a svému jménu, BMW 328, dělal při různých podnicích motorsportu čest. Dnes je velice ceněným veteránem. Ve své sbírce jej má i britský komik Rowan Atkinson, známý jako Mr. Bean.

Vůz BMW 328 byl už od začátku navržený jako soutěžní model, který má dát bavorské značce sportovní image. Na snímku je BMW 328 z roku 1938 v Louwman Muzeu. | Foto: Wikimedia Commons, Alf van Beem, volné dílo

Takhle jezdí BMW 328:

Zdroj: Youtube

Vůz BMW 328 byl už od začátku navržený jako soutěžní model, který má dát bavorské značce sportovní image. Tento roadster vybavený dvoulitrovým šestiválcovým motorem se ukázal nejen jako výkonný, ale i vytrvalý, což například dokazuje i jeho dobrý výkon při závodě 24 hodin Le Mans.

Úspěšně se tento automobil také zúčastňoval závodu Mille Miglia. Při pouhých 462 vyrobených exemplářích zůstává vzácným modelem a vysoce ceněným sběrateli.

Množství pokrokových prvků

Vyráběl se v letech 1936 až 1940. Design jeho karoserie se připisuje Peteru Szymanowskimu, který se po II. světové válce stal šéfem designu BMW. Portál britské wikipedie uvádí, že technicky tento vůz navrhl Fritz Fiedler. Francouzská wikipedie zase tvrdí, že vůz byl navržen Kurtem Joachimsonem. Podle webu Helenic Motor Museum, který rovněž přisuzuje návrh vozu Kurtu Joachimsonovi, se BMW 328 vyznačovalo mnoha pokrokovými prvky na tehdejší dobu.

„Například trubkovým rámem, řídícím systémem typu hřeben s pastorkem, hydraulickou spojkou, hydraulickým brzdovým systémem a koly Kronprinz s centrálním šroubem,“ vyjmenovává portál Helenic Motor Museum.

Slavný herec a komik Rowan Atkinson alias Mr. Bean s parťákem Ianem Robertsonem v BMW 328 při závodě Mille Miglia v roce 2011.Zdroj: Wikimedia Commons, Roberto Ferrari, CC BY-SA 2.0

Předválečné trofeje

Vůz se postupně začal prosazovat v motorsportu, pro který byl vlastně stvořený. Trofejí s různým jezdci získal více než dost. Německý jezdec Ernst Jakob Henne s ním v roce 1936 jako první vyhrál, a to závod Eifelrennen.

V následujícím roce s BMW 328 startoval při Grand Prix des Frontières a při závodě v Bukurešti. Do startovního pole Eifelrennen se vrátil ještě v roce 1937 a soupeřil s britským závodníkem A. F. P. Fane, který jel rovněž s BMW 328 a nakonec vyhrál. Fane s BMW 328 získal také vítězství v třídě dvoulitrových aut v roce 1937 při Mille Miglia.

Sedmé místo v Le Mans 1939

Ralph Roese vyhrál na Frontières v letech 1938 a 1939 a také GP Antverp v roce 1938. Třetí skončil v roce 1938 při 24 hodin ve Spa a v roce 1940 při Mille Miglia. Sedmé místo si Roese vyjezdil v roce 1939 společně s Paulem Heinemannem při závodě 24 hodin Le Mans. Druhá posádka ve složení Max zu Schaumburg-Lippe a Fritz Hans Wenscher vyhrála s vozem Touring Coupé v kategorii 2L a celkově si dojela pro páté místo.

Stirling Moss vyhrál Junior Car Club Rally

Další předválečná vítězství pro značku BMW 328 vybojoval Paul Heinemann v Hamburku v roce 1938, Kurt Illmann v AVUS ve stejném roce, stejně jako Cristea v Bukurešti a Fritz Unzner v Hockenheimu ve stejné sezoně.

Portál wikipedia informuje o tom, že také v roce 1938 byl hrabě Heinrich von der Mühle se spolujezdkyní Eugenie von Plessen celkovým vítězem Francouzské Alpské rally na 1 215 kilometrů dlouhé trati mezi Aix-les-Bains a Marseille.

V roce 1939 vyhrál mladý Helmut Polensky sportovní závod v Hamburku a Peter Cristea závod Eifelrennen. Piet Nortier si připsal první místo v Zandvoortu a Heinemann v Bukurešti. Všichni tito jezdci startovali v závodech do 2000 kubických centimetrů.

Roadster BMW 328 z roku 1939.Zdroj: Wikimedia Commons, Peter & Laila, CC BY 2.0

Jezdci Fritz Huschke von Hanstein a Walter Bäumer vyhráli znovu pro Německo závod Mille Miglia v roce 1940 s BMW 328 Touring Coupe. Třetí dojeli Adolf Brudes, Roese a A. F. P. Fane při Rallye Velké Británie v roce 1939. Stirling Moss vyhrál Junior Car Club Rally v roce 1947 pro Anglii.

Thajský automobilový závodník Princ Bira byl třetí s BMW 328 v RAC Tourist Trophy v roce 1937. Pro Francii konečně v Evropě získal Eugène Martin několik pohárů v letech 1946 až 1947, včetně poháru A.G.A.C.I. v Montlhéry a Poháru opevnění Angoulême.

Vavříny vůz sbíral i po válce

Ještě po světové válce stále vyčnívali jezdci za volantem BMW 328. Jako například Karl Kling, který má

na svém kontě jedenáct startů v seriálu Formule 1, vyhrál Karlsruhe-Durlach 1946, Hockenheim 2L. a Rund um die Bavaria v roce 1947. Hans Waeffler zase vyhrál závod v Ženevě 1946 a Alex von Falkenhausen získal vavříny v Hockenheimu a Hamburku 1947. Magnus Knutsson vyhrál švédský Skarpnäcksloppet v roce 1948 a ve stejném roce vyhrál Velkou cenou Austrálie Novozélanďan Frank Pratt.

Jezdec Frank Pratt s BMW 328 při Grand Prix Austrálie v roce 1948.Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Na začátku padesátých let se vozu ještě podařilo získat několik vítězství národního významu ve Spojeném království s Gilem Tyrerem za volantem. Také 6 hodin Nürburgringu s Maxem Riessem v roce 1950, první rallye ve Švédsku, tehdy s názvem Sun of Minuit, s Per-Frederikem Cederbaumem v roce 1950, SCCA National vyhrál Thompson s E. J. Tobinem ve třídě 4 (1951 a 1952), Coupe d'Automne de Montlhéry kategorie 2L. vyhrál Marcel Balsa (1952 a pravděpodobně v roce 1953) a nakonec vítězství v kategorii na Polské rally, o které se postaral Franciszek Postawka v roce 1954.

Je potřeba také zmínit na dvě desítky vítězství vozu BMW 328 v závodech do vrchu napříč Evropou. Například Ruselberg 1935 s von Falkenhausenem za volantem, Dallenberg 1936 a Luisenburg 1937 s jezdcem Krausenem. V Portugalsku zase s Manuelem Nunes dos Santos.

Slavný sporťák má v garáži Mr. Bean

Jak již bylo zmíněno výše, při pouhých 462 vyrobených exemplářích zůstává vůz BMW 328 vzácným modelem, vysoce ceněným mezi sběrateli. Jeden má ve své poměrně rozsáhlé sbírce automobilů i proslulý herec a komik Rowan Atkinson, známý jako Mr. Bean.

Ten se s ním a se spolujezdcem Ianem Robertsonem zúčastnil závodu historických vozidel Mille Miglia v roce 2011. Atkinsonův vůz je BMW 328 Mille Miglia Roadster z roku 1939. Dvojice jela se startovním číslem 87.

Rowan Atkinson - Mr. Bean s BMW 328 při závodě Mille Miglia 2011

Zdroj: Youtube

Závod Mille Miglia, což italsky znamená tisíc mil, patří k nejvěhlasnějším automobilovým závodům. Společně s Targou Florio nebo Carra Panamericana patří k legendárním silničním závodům. Původně se jezdilo v letech 1927 až 1957, kdy byl závod po dvou smrtelných nehodách oficiálně zakázán. Od roku 1977 se pod jménem Mille Miglia Storica koná přehlídka vozů vyrobených do roku 1957.

Překvapivé umístění Mr. Beana

Na Mille Miglia 2011, jak píše portál Sportscar Digest bylo mnoho celebrit a hostů. Kromě herce Rowana Atkinsona – Mr. Beana to byl například několikanásobný motocyklový šampion Giacomo Agostini, který jel ve dvojici s bývalým pilotem F1 Jochenem Maasem s vozem Mercedes-Benz 710 SS, dále někdejší dvojnásobný mistr světa F1 Mika Häkkinen a Juan Manuel Fangio II jedoucí s Mercedesem-Benz 300SLR.



Překvapivým pro pořadatele bylo umístění Rowana Atkinson – Mr. Beana při jeho vůbec první Mille Miglia. „Pohodlně se po celý závod udržel v první stovce z celkového počtu 379 startujících aut vyrobených v letech 1927 – 1957,“ uvádí portál Sportscar Digest. Závod vyhrála dvojice Giordano Mozzi a Stefania Biacca, jedoucí s vozem Aston Martin Le Mans z roku 1933.

Velký milovník rychlých aut Rowan Atkinson se v roce 2011 zúčastnil jako host také známé televizní show Top Gear.

BMW 328 vyfocené v červnu roku 2007.Zdroj: Wikimedia Commons, Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0

V anketě Auto století

V roce 1999 se BMW 328 dostal do předposledního kola mezi 26 vozů, které kandidovali do finálového hlasování automobilových novinářů v anketě Car of the Century – Auto století. Doplňme ještě, že vozy BMW 328 se vyráběly v automobilové továrně v Eisenachu, v západní části spolkové země Durynsko, v rodišti slavného hudebního skladatela Johanna Sebastiana Bacha. Po II. světové válce se zdejší výrobní závod ocitl v sovětské okupační zóně a vyráběly se v něm vozy značky Wartburg. Od roku 1992 se zde vyrábí vozy značky Opel.