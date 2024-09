Dalo by se říct, že snad každý ví, co je Godzilla, fiktivní obří netvor, který je hlavním hrdinou desítek filmů a počítačových her. Poprvé se objevil v japonském filmu před 70 lety. Jen zasvěcení ale asi vědí, co je CadZZilla. To je totiž auto, které bylo před 35 lety speciálně postaveno pro frontmana kapely ZZ Top Billy Gibbonse.

Mohlo by se zdát, že jak filmová příšera, tak i speciální auto toho mají málo společného, ale opak je pravdou. Spojuje je totiž hned několik věcí.

Letos oba slaví jubileum, Godzilla 70 a CadZZilla 35. Název auta se skládá ze tří slov, a to Cadillac - Cad, ZZ Top – ZZ a právě Godzilla - illa. Dokonce i na poznávací značce je napsáno „I8TOKYO“, což v překladu znamená „Snědl jsem Tokio“, tedy odkaz na slavný film o Godzille.

Hot Rod CadZZilla

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Birgit Fostervold, CC BY-SA 2.0 zoom_in Frontman a kytarista kapely ZZ Top Billy Gibbons.

CadZZilla je automobil ve stylu hot rod, postavený v roce 1989 návrhářem Boydem Coddingtonem (28. srpna 1944 – 27. února 2008) pro frontmana americké hardrockové skupiny ZZ Top z texaském Houstonu Billyho Gibbonse. Vzhled vozu navrhli Jack Chisenhall a Larry Erickson. O Gibbonsovi je známo, že je milovníkem zvláštních aut.

Mimochodem i kapela ZZ Top si letos připomíná jubileum, byla totiž založena před 55 lety, v roce 1969. Navíc, žádná jiná rocková kapela není tak spjata s hot rody, jako právě tato formace zaškatulkovaná do stylu jižanského rocku.

Co je to Hot Rod? Jedná se o automobil s velkými motory upravenými pro co nejvyšší rychlost na rovných tratích, populární zejména v Americe. Původ názvu Hot Rod není podle portálu wikipedia zřejmý. Je možné, že je založen na vysokém výkonu motoru a změnou zdvihu klikové hřídele. close info Zdroj: Wikimedia Commons, Michel Rathwell, CC BY 2.0 zoom_in Představitel Hot Rod automobilů při Atlantic National AntiqueCars. Další vysvětlení tohoto výrazu je, že vznikl zkrácením názvu Hot Roadster, tedy roadster, který byl upraven na vyšší rychlost. K úpravám jsou roadstery jasnou volbou, protože jsou lehké. Název Hot Rod se v třicátých a čtyřicátých letech začal používat, jako název aut, kterým byl různými úpravami motoru zvýšen výkon, tedy že výkon „vyskočil nahoru“ - hopped up.

Klasika 50. let v kombinaci s technologií 80. let

Vše vzniklo tak, že někdy v roce 1991 zatoužil kytarový maestro kapely ZZ Top Billy Gibbons vlastnit vůz, který by odrážel klasickou éru 50. let v kombinaci s technologií konce osmdesátých let. Jak kdysi napsal Gray Baskerville v Hot Rod Magazine, údajně Billy chtěl čtyřkolový odkaz hudby skupiny, která využívá technologie 50. let v kombinaci se současnými nahrávacími technikami, aby vytvořila bohatší zvuk.

Syrová vize z Mercury, základ z Cadillac Series 62 Sedanette

CadZZilla měla jako základní syrovou vizi ve voze Mercury Eights z 50. let. Některé zdroje, jako například Street Muscle Magazine nebo Story Cars se drží příběhu, že první skicy byly nakresleny na barový ubrousek.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Phillip Kromer, CC BY-SA 2.0 zoom_in Pohled na vůz CadZZilla zezadu při Hot Rod Show v Austinu.

Jiné, jako například web Fuel Curve, tvrdí, že aby pomohl vývojovému procesu vozu, namaloval Erickson ručně kresbu auta v plné velikosti na řeznický papír zavěšený na zdi jednoho obchodu.

Jako základ byl použit Cadillac Series 62 Sedanette z roku 1948. Zpočátku byl automobil navržen tak, aby představoval jednoduché úpravy. Nakonec byl design vozidla radikálně pozměněn na Gibbonsovu žádost.

Originální střecha, zadní světlomety v ploutvých

Auto má originální takzvaně seseknutou střechu. Kapota a přední blatníky byly rozděleny a spojeny do sklopené přídě. Světlomety byly použity francouzské a zadní světla z pozdního modelu Cadillac frenched vsazeny do zadních ploutví.

Přední nárazník byl opatřen vysoko umístěnými dagmary, což jsou chromované kónické chrániče nárazníků, které se začaly objevovat na sestavách předního nárazníku nebo mřížce některých amerických automobilů po druhé světové válce. Mezi nimi pak v otvoru mřížky byla umístěna nádrž Moon. Motor byl použit 500 cu (8 l) Cadillac V8 se zakázkově vyrobeným vstřikováním paliva Holley, spojený s devíti palcovou zadní nápravou Currie. Výfukové potrubí vystupuje ze zadního nárazníku. Pružiny jsou Koni coilovers, s kormidelním boxem z Chevrolet Corvette 1985. Hliníková kola mají průměr 22 palců (560 mm) a jsou od Coddingtona. Exteriér byl dokončen v tmavě fialové barvě z House of Kolor.

CadZZilla vyšla Billiho Gibbonsa podle údajů z portálu AMCAR Quide na 900 000 amerických dolarů.

Od začátku středem pozornosti

Od chvíle, kdy byla představena veřejnosti, přitahovala CadZZilla značnou pozornost. Již zmiňovaný a dnes už nežijící Gray Baskerville z magazínu Hot Rod nazval CadZZillu nejneuvěřitelnější proměnou, jakou kdy viděl. Autoři v časopisu Cunsumer Guide ji ve své článku ze září 2007 s názvem History of Hot Rods & Customs chválili jako první skutečně nový typ zakázky od rozkvětu 50. let.



Jack Chisenhall, majitel a zakladatel společnosti Vintage Air, jedné ze čtyř amerických ikon odvětví pro výrobu speciálních zařízení, a uznáváný inovativní lídr, který ovlivnil a inspiroval automobilový průmysl, po desetiletích vzpomínal: „Do té doby nikdo nikdy nic podobného neviděl. Navíc, když to bylo spojeno s jednou z nejslavnějších rockových kapel. Bylo to revoluční auto. Když CadZZilla vyrazila do ulic, bylo to, jako by přistálo něco z Marsu."

„Pro nás skromné ​​pozemšťany je vůz aktuálně vystaven v Petersen Automotive Museum v Los Angeles, což je vhodné místo pro přistání jednoho z nejlegendárnějších hot rodů všech dob,“ dodává k tomu portál Fuel Curve.