V čínském Pekingu aktuálně probíhá, a ještě pár dní bude probíhat, autosalon Auto China, konaný ob rok. Současný ročník nemá úplně velký mezinárodní dosah a naprostá většina prezentovaných vozů jsou čínské značky, určené pro čínský trh, i tak se ovšem objevilo i pár zajímavých konceptů, které stojí za pozornost.

Nissan Epoch, Epic, Era a Evo | Foto: Se svolením Nissan

BYD Ocean-M

V záplavě čínských značek je zajímavý koncept BYD, a to zejména proto, že se u automobilky hovoří o velkých ambicích na evropském trhu. Koncept Ocean-M je vlastně vyobrazení toho, jak by mohl vypadat čínský elektrický hot-hatch sportovního ražení.

BYD Ocean-MZdroj: Se svolením BYD

Honda Ye GT

Honda nepředstavila pouze jeden koncept, ale rovnou celou „divizi“ Ye, pod jejíž hlavičkou má v Číně v budoucnosti nabídnout celkem šest elektrických modelů – a to do roku 2027. Na fotografii vidíte první tři zástupce, sdílející technický základ – zleva je to S7, GT Concept a P7

Honda YeZdroj: Se svolením Honda

Mazda Arata

Mazda vyrazila na čínský autosalon hned s dvojicí novinek. Tou první je koncept Arata, vyvinutý společnými silami Mazdy a čínské automobilky Changan Automobile. Jde o elektrické SUV, určené pro čínský trh.

Mazda ArataZdroj: Se svolením Mazda

Mazda EZ-6

Mazda už oficiálně oznámila, že současná generace Mazdy 6 zůstane bez nástupce, ovšem vůz EZ-6, který se bude v Číně prodávat coby elektromobil a plug-in hybrid, by se dal za nástupce šestky považovat. Jedná se o elegantní sedan, který staví na čínském technickém základu zmíněné automobilky Changan.

Mazda EZ-6Zdroj: Se svolením Mazda

MG EXE181

Značku MG, která se u nás již nějakou dobu prodává, si asi nikdo nespojuje s vysoce výkonnými supervozy, ovšem koncept EXE181 je přesně takový. Jedná se o elektrický vůz s mimořádně propracovanou aerodynamikou, odkazující na historické MG stejného jména, pocházející z roku 1959.

MG EXE181Zdroj: Se svolením MG

Nissan Epoch, Epic, Era a Evo

Hned čtyři koncepty představil Nissan – jedná se o dva sedany a dvě SUV, z nichž dva jsou elektromobily a dva plug-in hybridy. Japonská automobilka vyvíjela vozy společně s lokálním partnerem Dong Feng a má se jednat o budoucí nové modely pro čínský trh.

Na koncepty Nissanu se podívejte na oficiálním videu:

Zdroj: Youtube

Smart #5

Dosud největší kdy vyrobený Smart se představuje jako elektrické SUV určené pro dobrodruhy. Koncept s číslovkou 5 je na Smart až překvapivě velký a disponuje patřičně velkou baterií o kapacitě rovných 100 kWh.

Smart #5Zdroj: Se svolením Smart

Volkswagen ID.Code

Další z kategorie „vyvinuto pro Čínu“ je i nový koncept Volkswagen ID.Code. Na voze se při vývoji podílely týmy z Evropy i Číny a výsledkem je pokrokové elektrické SUV, disponující čtvrtou úrovní autonomního řízení a předními „3D světly“, které umí interagovat s ostatními účastníky provozu.

Volkswagen ID.CodeZdroj: Se svolením Volkswagen