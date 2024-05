Byl to populární a vyhledávaný vůz. Jeho výroba probíhala v letech 1964 až 1973 a vznikla celá řada modelů. Fiat 850 hlavně plnil funkci levného rodinného vozu. Prodával se také u nás, zahrál si v mnoha filmech a televizních seriálech. Jeho jméno například použil v dokumentu Inzerát režisér Jindřich Fairaizl.

Fiat 850 byl populární a vyhledávaný vůz. Jeho výroba probíhala v letech 1964 až 1971 a vznikla celá řada modelů. | Foto: Wikimedia Commons, AlfvanBeem, CC0

Fiat 850 Special z roku 1968:

Zdroj: Youtube

Model Fiat 850 v podstatě vycházel z Fiatu 600, na jehož základě byl postaven. Na rozdíl od svého předchůdce, který, jak píše portál wikipedia, byl určen převážně pro přepravu dvou osob, měl Fiat 850 zaujmout roli levného rodinného vozu.

„Ostatně tomu také odpovídal požadavek na výrazné zvětšení zadního prostoru karoserie,“ píše se na wikipedii. Dvoudveřový sedan s obchodním označením 850 byl poprvé představen v květnu 1964 a líbil se.

Větší pozornost byla věnována bezpečnosti, jednotlivé prvky karoserie byly zpevněny a nádrž se přestěhovala z přední části dozadu, za opěradlo zadního sedadla, čímž se podstatně zvětšil zavazadlový prostor.

Za vznikem nového vozu stál podle portálu Garáž.cz geniální šéfkonstruktér a šéfdesignér Fiatu Dante Giacosa.

Zajímavostí byl levotočivý motor

Motor měl Fiat 850 řadový, kapalinou chlazený litinový čtyřválec OHV s třikrát uloženým klikovým hřídelem. První verze vozu měly na boku motoru přídavný olejový filtr s papírovou vložkou, který později zmizel.

Vůz Fiat 850 Special.Zdroj: Wikimedia Commons, ChiemseeMan, volné dílo

Zajímavostí byl podle wikipedie levotočivý chod motoru. Ten určila použitá převodovka. Ta původně vznikla pro automobilku Simca, pro její nový model 1100 s motorem vpředu a pohonem předních kol. Ze záměru ale nakonec sešlo, a tak italští konstruktéři použili převodovku v modelu Fiat 850. Byli tak nuceni obrátit otáčení klikového hřídele motoru, což bylo logické. Jinak by vůz měl jednu rychlost vpřed a čtyři vzad.

Převodovka byla robustní konstrukce a měla všechny čtyři rychlostní stupně plně synchronizovány. Řízení bylo šnekové se symetrickým uspořádáním pák. Všechny brzdy byly bubnové, kapalinové, ruční brzda mechanická, působící na kola zadní nápravy.

Verze Fiat 850 Super měla zvýšený výkon motoru, což přineslo zvýšení maximální rychlosti vozu z dosavadních 125 na 128 kilometrů v hodině. Ještě silnější verze Fiat 850 Special měla nejvyšší rychlost 135 kilometrů v hodině.

Vyhledávaný vůz, díky nízké ceně a nenáročnosti

V roce 1965 byly na autosalonu v Ženevě představeny verze Fiat 850 Coupé a Fiat 850 Spider. Spider byl navržen designerskou firmou Bertone a byl zde i vyráběn. Vážil pouhých 715 kg a díky motoru o objemu 903 kubických centimetrů dosahoval maximální rychlosti 150 kilometrů v hodině. Své největší úspěchy slavil v USA, kde se stal vyhledávaným artiklem a prakticky jím je dodnes. Od roku 1966 měl Fiat 850 automatickou spojku Idroconvert.

Příď vozu Fiat 850 Sport.Zdroj: Wikimedia Commons, AlfvanBeem, CC0

Fiat 850 se záhy po svém uvedení na trh stal vyhledávaným vozidlem díky své nízké ceně, nenáročnosti a relativně solidní užitné hodnotě v porovnání s náklady. V roce 1968 byl nahrazen typ Coupé novějším Sport Coupé se čtveřicí kruhových světlometů na přídi. Hlavní změnou byl ale motor, který později používaly modely Fiat 127 a Panda až do začátku 90. let 20. století.

Dante Giacosa.Zdroj: Wikimedia Commons, Erich Koch, Anefo, CC BY 4.0Dante Giacosa se narodil 3. ledna 1905 v Římě. Jinak kořeny jeho rodiny byly v Neive, na jižním okraji regionu Piemonte, asi 50 kilometrů jihovýchodně od Turína. Vystudoval strojírenství na Polytechnické univerzitě v Turíně, italsky Politecnico di Torino, což je nejstarší technická univerzita v Itálii. Promoval zde v roce 1927. Po absolvování povinné vojenské služby nastoupil v roce 1928 ve Fiatu. Nejprve pracoval na vojenských vozidlech a poté v oddělení leteckých motorů. Ještě před válkou však navrhl několik významných automobilových konstrukcí. Od roku 1946 až do roku 1970 byl podle portálu wikipedia hlavním konstruktérem automobilky Fiat. Poté odešel do důchodu, ale se společností Fiat zůstal v úzkém kontaktu jako poradce předsednictva Fiat a velvyslanec společnosti u národních a mezinárodních organizací. Napsal několikasvazkové vzpomínky na svůj profesní život a o historii automobilky Fiat. Byl prezidentem FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile) a autorem odborné monografie Motori Endotermici, která se zabývá různými otázkami souvisejícími s návrhem, konstrukcí a funkcemi spalovacích motorů. Práce se stala referenční příručkou pro kurzy strojních inženýrů na mnoha univerzitách a byla přeložena do řady jazyků. Zemřel 31. března 1996 v Turíně.

Transporter a španělský Seat

Za zmínku stojí i „velkoprostorový“ Fiat 850 transporter a kombi Familiare se třemi řadami sedadel, který byl v polovině 70. let nahrazen modelem Fiat 900 E s karosářskými prvky Fiatu 127. Souběžně s domácí výrobou probíhala výroba i ve Španělsku pod názvem Seat. Španělské modely měly několik drobných odlišností, vznikla zde i trambusová nástavba Ebro Siata.

Fiat 850 T Familiare.Zdroj: Wikimedia Commons, Datazip, CC BY-SA 4.0

Právě ve Španělsku spatřil roku 1974 světlo světa i nástupce Fiatu 850 pod označením Seat 133 - Fiat 133. Zřejmě poslední variantou odvozenou od Fiatu 850 byl dodávkový typ 900 E, který montovala jugoslávská firma Zastava až do roku 1989.

Fiat 850 v rukách Carlo Abartha

Abarth Fiat 850 se vyráběl v letech 1964 až 1970. Carlo Abarth do karoserie 850 vložil motor o objemu 1 600 kubických centimetrů a dosáhl tak rychlosti 220 kilometrů v hodině, do karoserie 850 Coupé Abarth vložil dokonce dvoulitrový motor s kterým vůz dosáhl rychlosti 250 kilometrů v hodině.

Fiat 850 v úpravě Abarth.Zdroj: Wikimedia Commons, Reinhold Möller, CC BY-SA 4.0

Na automobilovém trhu v Československu

Fiat 850 se prodával také v tehdejším Československu. Prodávala jej Mototechna a Tuzex. V červenci roku 1970 byla podle webu Auto.cz snížena cena základního tudoru z 83 tisíc korun na 69 tisíc korun. Portál připomíná, že na stejné peníze přišla i Škoda 110 de Luxe. Ta byla ale mnohem větší a čtyřdveřová.

V Tuzexu pak 850 stála 14 800 tuzexových korun nebo-li bonů. Jan Kotlík na webu Třebíčského deníku prozradil, že o rok později, tedy v roce 1971, přesněji 30. srpna, zakoupili tento vůz jeho rodiče v Mototechně Brno. Za vůz v základní výbavě dali 59 tisíc korun.

Tuzexová poukázka - bon v hodnotě 5 korun.Zdroj: Wikimedia Commons, Lukáš Řezník, CC BY-SA 3.0Bony, podle wikipedie z německého der Bon – poukázka, byly tuzexové poukázky, kterými se platilo zahraniční nebo luxusní zboží v tehdejším Československu ve speciálních prodejnách Tuzex. Bony bylo možné oficiálně získat pouze při povinné výměně za valuty. Bony nebyly zpětně směnitelné a platily pouze na území ČSSR. Lidé, kteří neměli přístup k valutám, mohli koupit bony pouze na černém trhu od veksláků. Oficiálně měl jeden bon hodnotu jedné koruny. Na černém trhu se jeden bon v 80. letech 20. století prodával přibližně za 5 až 6 korun.

Fiat 850 ve filmech a televizních seriálech

Populární automobil Fiat 850 samozřejmě neušel pozornosti filmařů. Objevil se v obrovském množství filmů, hlavně italských, kde sehrál větší či jen epizodní role. Zahrál si i v jedné scéně v sérii o Fantomasovi.

Využili jej také filmaři u nás. Objevil se ve filmu Pane, vy jste vdova z roku 1970. Zde byl použit model 850 Spider kabriolet, který mohli televizní diváci tehdejšího Československa vidět ve scéně, kdy s bleděmodrým vozem prchá Iva Janžurová před houfem novinářů. Fiat 850 se objevil i ve filmu Jezdec formule risk z roku 1973 nebo ve snímku Smrt stopařek z roku 1979.

Fiat 850 Spider ve filmu Pane, vy jste vdova:

Zdroj: Youtube

Z televizních seriálů to byl například 30 případů majora Zeman, kde se představila jak klasická 850, tak i Fiat 850 sport Coupé. V seriálu Vyprávěj zase hrál Fiat 850 významnou roli v díle s názvem Akce koroze. Kompletní seznam filmů a seriálů lze dohledat na webu Internet Movie Cars Database.

V dokumentu Inzerát

Jméno vozu Fiat 850 použil ve svém dokumentárním snímku z roku 1968 režisér Jindřich Fairaizl. Ten v dokumentu s názvem Inzerát, který získal prestižní mezinárodní cenu Prix Italia, otevřel otázku, jak je možné, že ve vyspělé socialistické společnosti, která má být vzorem ctnosti, nedostižné morálky a vzájemného přátelství, narůstá počet vražd malých dětí a objevují se i snahy vyměnit dítě za něco hmotného. Například za automobil.



Fairaizl se rozhodl, že zkusí zjistit, jakou cenu má pro některé rodiče život dítěte, a zadal podle portálu life24.cz do tehdejších deníků velice kontroverzní inzerát s textem: Adoptuji dítě do tří let. Nabízím nový vůz Fiat 850. Zn: „Tuzex – dohoda jistá“. Na inzerát odpovědělo téměř 300 rodičů. Někteří dokonce poslali i fotografii dítěte.

V dokumentu Inzerát je například i rozhovor s dvojicí, která uvažovala, že se takto „zbaví“ tříletého dítěte. Citace z dopisu jiných rodičů: „Máme pět dětí. Jedno děvče a čtyři chlapce. Tak bychom vám jednoho chlapce dali. Budou mu čtyři měsíce a má se k světu. Přijeďte se podívat. Má modré oči a kaštanové vlasy. To víte, na auto se nezmůžeme, ale na děti ano. Přijeďte buď v sobotu, nebo v neděli…“ píše se na life24.cz.

Portál Garáž.cz píše, že podle dostupných údajů vzniklo celkem 2 203 380 vozů řady Fiat 850. Portál Auto.cz uvádí ještě větší počet, a to 2 872 049 vozů.