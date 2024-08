Byl to nezapomenutelný jezdec, který závodil ve velkých cenách a závodech do vrchu automobilů do roku 1958. Celkově rodák z Monte Carla v letech 1926 až 1937 vyhrál 21 Grand Prix a i své stáří trávil v blízkosti rychlých aut. Legendární Louis Chiron byl po skončení kariéry často vídán na sportovních akcích. Místo overalu ale míval slušivý oblek. Pouze červená šála s bílými puntíky byla vzpomínkou na dobu, kdy on sám krotil stovky koní pod kapotou. Od Chironova narození letos na začátku srpna uplynulo tak trochu v tichosti již 125 let.