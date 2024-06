Již poosmé se sjeli plastikoví modeláři na zámek v Ploskovicích, aby zde představili své výtvory při výstavě a veřejné soutěži Litoměřický kalich. Stovkám modelů při skvělé přehlídce vévodila letadla, na své si ale přišli i příznivci miniatur automobilů, motorek, zemědělské techniky, vojenských aut nebo užitkových vozidel.

Již poosmé se sjeli plastikoví modeláři na zámek v Ploskovicích, aby zde představili své výtvory při výstavě a veřejné soutěži Litoměřický kalich. Na snímku je model londýnského Omnibusu. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Letošního ročníku mohli modeláři v celkem sedmnácti soutěžních kategoriích využít, poprvé v historii konání této akce, jako nominační soutěž pro mistrovství ČR v plastikovém modelářství pro rok 2025, a to díky spolupořádajícímu klubu SPL Liberec - Spolku přátel letectví.

„K vidění byly na tři stovky modelů,“ prozradili pořadatelé z Klubu litoměřických plastikových modelářů. „Je to nádhera,“ nechal se slyšet Jaroslav Žampach, který na přehlídku plastikových modelů do Ploskovic dorazil z Teplic. „Dělají to fakt dobře,“ pochválil organizátory jeho kolega Jaroslav Michálek, rovněž z Teplic.

Nejvíce bylo letadel

Výstavě a nominační soutěži dominovaly modely letadel, které obsadily sedm kategorií, nechyběly vrtulníky. Nechyběly figury a busty, stejně jako lodě a ponorky. Ve třech kategoriích soutěžili tvůrci techniky, byly k vidění i diorámy a také roboti.

Praga V3S naložená dřevem.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Nechyběly vejtřaska, tatra a závoďáky

Na své si tradičně při modelářských výstavách nebo soutěžích přijdou i příznivci aut a motocyklů. V prostorách ploskovického zámku to bylo podobné. K vidění byly doslova miniaturní modely Pragy V3S s korbou plně naloženou dřívím nebo Tatra 815 v měřítku 1:72.

Samostatnou kapitolou jsou vždy závodní auta, návštěvníci si tak mohly prohlédnout zmenšeniny vozů Porsche 962 nebo Porsche 911 GT ze závodů 24 hodin Le Mans, Nissan 14, Subaru z Rallye San Remo. Z modelů motocyklů v měřítku 1:12 byly k vidění hlavně stroje značky Kawasaki. Nádherně zpracovaný byl i chopper Honda 750 Cobra.

Bobcat připravený na přepravním vozíku.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Traktory, Desta i obrněný automobil

Skvěle byly postavené modely zemědělské techniky nebo vojenské techniky. Zhlédnout tak bylo možné mininakladač Bobcat přichystaný k transportu na přívěsném vozíku, vysokozdvižný vozík Desta s kompresorem nebo odstrojený traktor Lanz Buldog nebo traktor Zetor 25 s valníkem. Líbila se i multikára M-22.

Skvěle vypadal londýnský Omnibus nebo s nabídkou pohledu do interiéru Volkswagen Transporter T1 Camper. Zajímavostí určitě byl i dřevěný Popelčin dýňový kočár.

Francouzský obrněný automobil Renault Model 1914 z I. světové válkyZdroj: Deník/Edvard Beneš

Z vojenských vozidel určitě poutal pozornost francouzský obrněný automobil Renault Model 1914 z I. světové války v podobě diorámy. Určitě se líbil také žlutý Chevrolet Chevy M6 nebo Opel Maultier.



Nechybělo také několik modelů hasičské techniky. Miniaturní stříkačka tažená koňmi, odstavený náklaďák AC-40 nebo hasičský vůz s požárním člunem na přívěsu.