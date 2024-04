Auto-moto akce jsou v plném proudu, jejich nabídka je čím dál tím bohatší. Konat se bude například Rallye Prague Revival, v Brně Tuning Show nebo 8H Le Brno, v Příbrami Česká Route 66 a desítky dalších. Kam se můžete od pátku 12. dubna do neděle 14. dubna vypravit, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. A nechybí ani tipy na dlouhodobější akce a výstavy či burzy.

Spanilá jízda motorkářů dorazila v neděli po poledni do Poděbrad. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Stovky motocyklů projížděly minulý týden Poděbrady na spanilé jízdě klubů Harley Davidson. V krásném počasí je zdravily davy diváků. Také Deník byl u toho. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit na konci března 2024.

Víkendové akce

Sraz veteránů - Opening Party

Kdy: 11. 4

Kde: Lužná, Muzeum amerických veteránů

Co: Zahájení sezóny a sraz veteránů (vozy starší 40 let).

Rallye Prague Revival

Kdy: 12. až 14. 4.

Kde: Praha, start na Palachově náměstí, dojezd Teplice

Co: Místo setkání bývalých soutěžáků a legend motorsportu střední Evropy.

Tuning Show & Classic Cup

Kdy: 13. 4.

Kde: Brno, Autodrom

Co: Tradiční tuningová akce nabídne závody do vrchu, drifty a sprinty na cílové rovince.

8H Le Brno

Kdy: 13. 4.

Kde: Brno, Autodrom

Co: Závod amatérské vytrvalostní série ARC Endurance.

Spring Classic

Kdy: 13. 4.

Kde: Jindřichův Hradec

Co: Část seriálu veteránských setinových rallye.

Česká Route 66

Kdy: 13. 4.

Kde: Příbram, náměstí T. G. Masaryka

Co: IX. ročník jízdy veteránů i moderních vozů a motocyklů z Příbrami do Milína.

Česká Route 66 v Příbrami 2018:

Motobesip-Restart

Kdy: 13. 4.

Kde: Otrokovice (10 hodin), Valašské Meziříčí (14 hodin)

Co: 19. Ročník motorkářské vyjížďky k zahájení sezóny.

Středočechy pod plynem

Kdy: 13. 4. od 9 hodin

Kde: Dolní Břežany, parkoviště Billa – Berounsko a Křivoklátsko

Co: Zahájení motoristické sezóny kabrioletů a nejen jich.

Emilova jízda

Kdy: 13. 4. od 10 hodin

Kde: Praha (Sluneční námětí) a okolí

Co: 26. ročník akce klubu přátel značky Praga. „Emilova jízda“ na počest Emila Příhody, majitele největší sbírky historických vozů značky Praga, který roku 1957 založil muzeum této značky.

Emilova jízda - 21. ročník:

Zahájení veteránské sezóny

Kdy: 13. 4. od 10 hodin

Kde: Třebíč, parkoviště u polikliniky Vltavínská

Co: Výstava a vyjížďka do Řeznického muzea v Náměšti nad Oslavou.

Vymetání výfuků

Kdy: 13. 4. od 9.30 hod.

Kde: Mšeno u Mělníka, náměstí

Co: Zahájení motosezóny.

Sraz vozů Alfa Romeo

Kdy: 13. 4. od 7 hodin

Kde: Hrádek u Nechanic

Společný výjezd Motobobrů ze Strakonic, který se o víkendu uskutečnil na Strakonicku, předčil všechna očekávání nejen pořadatelů, ale i účastníků. Připomeňte si tuto akci v našem článku:

Bylo to jako největší sraz motorkářů v Česku. Dva tisíce strojů zahájilo sezonu

Technické muzeum Studenec

Kdy: 13. 4. od 9 hodin

Kde: Studenec u Náměště nad Oslavou

Co: Otevření nové expozice letecké, vojenské, zemědělské a automobilové techniky, kosmo expozice a další.

Tradiční motožehnání

Kdy: 13. 4. od 13 hodin

Kde: Chrudim, náměstí, odjezd motokolony od pardubického Kauflandu v Polabinách je ve 12 hodin.

Co: Požehnání na zahájení sezóny a vyjížďka.

Kartcross Mascom Cup

Kdy: 14. 4.

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Co: První podnik kartcrossu v sezoně 2024 spojený s víkendovým školením Racer Buggy na sedlčanské kotlině.

Vítání veteránské sezóny

Kdy: 14. 4. od 13 hodin

Kde: Litomyšl, Smetanovo náměstí

Co: Sraz vozidel starších třiceti let.

Burzy

Burza

Kdy: 13. 4. od 6 hodin

Kde: Drahotuše

Burza

Kdy: 13. 4. od 7 hodin

Kde: Hodonice

Burza

Kdy: 13. 4. od 14 hodin

Kde: Brtnice u Jihlavy, u lyžařského vleku

Jarní veteránská burza

Kdy: 13. 4. od 7 do 12 hodin

Kde: Mělník, autokemp

Burza

Kdy: 13. 4. od 7 hodin

Kde: Klatovy, areál naproti Rodenstocku

Burza

Kdy: 14. 4.

Kde: Valy u Přelouče

Burza

Kdy: 14. 4. od 7 hodin

Kde: Rožnov pod Radhoštěm

Probíhající výstavy

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Automobilka Tatra v minulosti vyráběla ve svých halách v Kopřivnici řadu speciálních vozidel. Jedním z nich byl v závěru osmdesátých let i tento speciální letištní tahač:

Nejnižší náklaďák z Kopřivnice utáhl i největší letadla. Tatra 815 TPL je unikát

Výstava československých motocyklů

Kdy: do 12. 5.

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Co: Muzeum ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem představuje historické motocykly vyrobené mezi lety 1932 až 1990.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Byl prvním z pozdější dlouhé řady vozů, který se dočkal nového továrního označení, sestaveného ze tří číslic s nulou uprostřed. Peugeot 201 spatřil světlo světa před 95 lety:

Peugeot 201: dominantní nula a příběh zajatce z Mostu, který ve firmě uspěl

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Připomeňte si projekt modernizované limuzíny Tatra 613, který vznikl v jediném exempláři:

Tatra Prezident vznikala nadvakrát. Nakonec dostala i díl z Chevroletu Corvette

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.