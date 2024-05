Májové počasí už naplno zahájilo auto-moto sezónu. Uskuteční se například rallysprint historických automobilů, orientační závody i vyjížďky veteránů, soutěže malých motocyklů či sraz velorexů nebo italských automobilů. Kam se můžete od pátku 3. května do neděle 5. května vypravit, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. A nechybí opět ani tipy na dlouhodobější akce a výstavy či burzy.

O letošní sraz majitelů aut a motorek do roku výroby 1990 byl i díky počasí velký zájem, cílem tradiční vyjížďky byla tentokrát Javořice, nejvyšší bod Vysočiny. | Foto: Deník/Martin Singr

Minulou neděli se v Telči na Jihlavsku uskutečnilo setkání automobilových a motocyklových veteránů. Historická auta a motorky při letošním ročníku tradiční akce vyrazily na nejvyšší bod Vysočiny. Deník celé setkání sledoval. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit o prvnám májovém víkendu 2024.

Motoristické akce - první květnový víkend

Historic Ralsko

Kdy: 3. až 4. 5.

Kde: Ralsko

Co: Část seriálu soutěže historických vozidel.

Tuning Motor Párty

Kdy: 3. a 4. 5.

Kde: Milovice, letiště Boží dar

Co: Část seriálu závodů.

Jarní sraz velorexů

Kdy: 3. až 5. 5.

Kde: Boskovice, Zlatá růže

Připomeňte si Velorex sraz Boskovice 2023:

Zdroj: Youtube

První míle

Kdy: 3. až 5. 5.

Kde: Ostrožská Nová Ves

Co: Akce klubu Harley-Davidson

Setkání italských automobilů

Kdy: 3. až 5. 5.

Kde: horský hotel Súkenická

Co: Vyhlídková a arientační jízda, jízda zručnosti.

Sraz malých moto

Kdy: 3. až 5. 5.

Kde: Střednice, statek

Celorepublikový sraz mopedů

Kdy: 4. 5. od 9 hodin

Kde: Žebrák

Veterán sraz s Lašskou jízdou

Kdy: 4. 5. od 9 hodin

Kde: Trnávka, házenkářské hřiště u Sokolovny

Co: Sraz a výstava historických automobilů a motocyklů.

Počtvrté se v areálu golfového hřiště v Praze-Hostivaři konala výstava Automobillvé klenoty. Podívjete se na tu krásu:

Vůz bez volantu i vzácná Alfa. To nejlepší z výstavy Automobilové klenoty

Truck Trial

Kdy: 4. a 5. 5.

Kde: Braňany u Mostu

Co: Část seriálu soutěží nákladních vozů v terénu.

Slovácký okruh

Kdy: 4. a 5. 5.

Kde: Staré Město

Co: XX. Ročník motocyklového závodu o Cenu Milana Šobáně seniora.

Mototour Javorník

Kdy: 4. 5.

Kde: Javorník ve Slezsku

Co: Výstava a orientační závod historických automobilů a motocyklů do roku výroby 1991. Součástí srazu je i orientační závod.

Jarní vyjížďka veteránů

Kdy: 4. 5.

Kde: Červená Voda

Sraz veteránů

Kdy: 4. 5. od 11 hodin

Kde: Moraveč u Mladé Vožice

Na motocyklu BSA 770 z roku 1928 přijela na spanilou jízdu veteránů v Přerověosmaosmdesátiletá Libuše Šulcová. Přečtěte si její příběh:

Pletení nebo háčkování? Tato babička jezdí na motorce se sidecarem z roku 1928

Jarní jízda

Kdy: 4. 5. od 9 hodin

Kde: Praha-Vinoř, Lohenická ulice

Co: Spanilá jízda moskvičů a přátel značky do muzea v Dobrovici. Součástí návštěvy muzea bude také výstava automobilů pro veřejnost od 14 do 17 hodin.

Jarní jízda

Kdy: 4. 5. od 9 hodin

Kde: Police nad Metují, náměstí

Co: První jarní vyjížďka KHV METUJE.

Otevírání šoupátek

Kdy: 4. 5. od 14 hodin

Kde: Studená, náměstí sv. Jana Nepomuckého

Co: Setkání majitelů všech motorek.

Otevírání sezóny

Kdy: 4. 5. ve 13 hodin

Kde: Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova

Co: Vyjížďka motorkářů.

Síť 21 Rallysprint Kopná

Kdy: 3. a 4. 5.

Kde: Slušovice

Co: Součást Rallysprint série historických automobilů.

Připomeňte si Rallysprint Kopná 2023:

Zdroj: Youtube

Zahájení motorkářské sezóny

Kdy: 4. 5. od 10 hodin

Kde: Železný Brod, Malý Rynek pod kosetelem

Co: Požehnání motorek a vyjížďka do Loužnice.

Motožehnání

Kdy: 4. 5. od 14 hodin

Kde: Lodín, obecní hospoda

Setkání motorkářů s požehnáním a společnou vyjížďkou

Kdy: 4. 5. od 12 hodin

Kde: Milevsko, Náměstí E. Beneše

Motoorienťák

Kdy: 4. 5. od 14 hodin

Kde: Břehy, Veverkova ulice

Co: Motocyklový orientační závod po okolí Břehů s tématickými stanovišti. Kategorie: Moped, Babetta, Fichtl, Skútr a Special.

Prakticky v celém průběhu šedesátých let minulého století patřily závodní speciály značky Jawa ke světové špičce. Připomeňte si jeden z těchto strojů:

Jawa 350 2x OHC uměla vítězit v Mistrovství světa. Její nástupce pak zabíjel

Guláš Fest

Kdy: 4. a 5. 5.

Kde: Ostrava, U stadionu

Co: Setkání Harley-Davidson klubu, kaskadérská show.

Jarní jízda veteránů

Kdy: 4. 5., příjezd v 8 hodin

Kde: Mirošovice (Hrobčice), zámek

Co: Jízda klubů Veteráni Litvínov a VCC Teplicko

Tuning Cars Party

Kdy: 5. a 6. 5.

Kde: Milovice

Jarní motovyjížďka

Kdy: 6. 5. od 11.45 hod.

Kde: Holešov, u kostela

Burzy

Burza

Kdy: 4. 5. od 6 hodin

Kde: Červená Voda, koupaliště

Burza

Kdy: 4. 5.

Kde: Nupaky

Burza

Kdy: 4. 5.

Kde: Kámen, letiště

Od začátku sedmdesátých až do konce osmdesátých let byla socialistická značka Metalex našim hlavním dodavatelem závodních vozů pro okruhové podniky. Více čtěte zde:

Nejúspěšnější socialistickou formuli vyvíjel MTX před 50 lety. Motor měla z Lady

Burza

Kdy: 5. a 8. 5.

Kde: Tuhaň

Burza

Kdy: 5. 5.

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion

Burza

Kdy: 5. 5. od 7 hodin

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Probíhající výstavy

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Automobilka Tatra v minulosti vyráběla ve svých halách v Kopřivnici řadu speciálních vozidel. Jedním z nich byl v závěru osmdesátých let i tento speciální letištní tahač:

Nejnižší náklaďák z Kopřivnice utáhl i největší letadla. Tatra 815 TPL je unikát

Výstava československých motocyklů

Kdy: do 12. 5.

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Co: Muzeum ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem představuje historické motocykly vyrobené mezi lety 1932 až 1990.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Škoda 1000 MB před nedávnem oslavila šedesátiny. Znáte dobře tento vůz, kterému se neřekne jinak než embéčko, embeso nebo embaso?

KVÍZ: Když se řekne embéčko aneb Jak dobře znáte Škodu 1000 MB

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Do roku 2028 vznikne deset nových exemplářů Tatry MTX. Vůz původně na začátku devadesátých let navrhl a zkonstruovaldesignér Václav Král se synem Jiřím. Více zde:

Tatra MTX se bude vyrábět v Mělníku. Cena supersportu ale bude hodně vysoká

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.