Závěr měsíce je plný zajímavých automobilových a motocyklových akcí. Konat se bude například Historic Vltava Rallye i Rallye Šumava Klatovy, v Brně 1. Jarní cena Brna & International sidecar Trophy. Na veteránské akce se můžete jít podívat snad ve všech krajích naší země. Kam se od pátku 19. dubna do neděle 20. dubna vypravit, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. A nechybí opět ani tipy na dlouhodobější akce a výstavy či burzy.

Kolem stovky posádek představilo své krasavce na náměstí Míru v Jindřichově Hradci před startem Spring Classic 2024. | Foto: Deník / Adam Hudec

Minulou sobotu se Jindřichův Hradec stal centrem 5. ročníku mezinárodní setinové rallye klasických vozidel Spring Classic. Také Deník byl u toho. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit v druhé půlce dubna 2024.

Víkendové akce

Tuning motor párty

Kdy: 19. a 20. 4.

Kde: Vyškov, letiště

Co: Setkání příznivců silných a rychlých strojů.

Víkendová Touge

Kdy: 19. až 21. 4.

Kde: Horní Lipová, Peznion pod Smrkem

Co: Víkend plný zatáček a zážitků

Histo Cup

Kdy: 19. až 21. 4.

Kde: Most, Autodrom

Co: Mezinárodní závody historických vozů.

Drapák Rodeo – Extrem Enduro

Kdy: 19. až 21. 4.

Kde: Petříkovice, skiareál

Co: Motocyklové závody.

Historic Vltava Rallye

Kdy: 19. až 20. 4.

Kde: Klatovy

Co: Součástí Rallye Šumava Klatovy je také mistrovství Evropy historických vozů – Historic Vltava Rallye.

Rallye Šumava Klatovy

Kdy: 19. až 21. 4.

Kde: Klatovy

Co: Letos se pojede již 58. ročník tohoto známého podniku mistrovství České republiky.

1. Jarní cena Brna & International sidecar Trophy

Kdy: 20. a 21. 4.

Kde: Automotodrom – Masarykův okruh Brno

Co: Tradiční motocyklový závod, který se jede pod patronací Českomoravské asociace motocyklového sportu, i letos doplní populární mezinárodní šampionát sidecarů.

Mistrovství České republiky OFFROAD TRIAL

Kdy: 20. a 21. 4.

Kde: Bezděkov u Žatce, areál u rybníka

Co: Tradiční offroadový závod.

Help Cup

Kdy: 20. a 21. 4.

Kde: Kožušany, areál Za tratí

Co: Soutěž o 20 nejkrásnějších aut.

O 106 Jihočeským krajem aneb 200 mil jihočeských

Kdy: 20. 4. od 9 hodin

Kde: Tábor, Žižkovo náměstí

Co: 12. ročník veteránského orientačního závodu.

Sraz poválečných vozidel

Kdy: 20. 4. od 10 hodin

Kde: Vrchotovy Janovice, Strnadice, Retroautomuzeum

Co: Zahájení 10. výstavní sezóny.

První jarní bublání

Kdy: 20. 4.

Kde: Jizbice pod Blaníkem

Co: První letošní sraz US cars všech ročníků i kategorií + motocykly Harley-Davidson a Indian.

Soutěž elegance - Setkání amerických automobilových veteránů

Kdy: 20. 4. od 10 hodin

Kde: Sychrov

Co: Soutěž elegance a setkání fanoušků a členů klubu 1st Veteran US Car Praha.

Sport Driving-Trackday

Kdy: 20. 4. od 9.30 hod.

Kde: Plzeň, Letiště Líně

Co: Trackday pro sportovní vozy a sportovně laděné řidiče na uměle vytvořeném okruhu na letištní ploše.

Den s historickou technikou

Kdy: 20. 4.

Kde: Velký Osek, areál U jezera

Jarní Veterán Techna

Kdy: 20. 4.

Kde: Brno, Výstaviště BVV

Co: Trhy a výstava historických vozidel, součástí, náhradních dílů a dokumentace.

Jarní setkání v Kolíně

Kdy: 20. 4. od 8 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Co: Setkání příznivců značky Mercedes-Benz.

Jarní sprint

Kdy: 20. 4. od 10.30 hod.

Kde: Chrášťany u Kolína, letištní plocha

Co: Závod vzduchem chlazených vozů VW.

7 Castles Trial

Kdy: 20. 4.

Kde: Tuchoměřice

Co: Rallye historických automobilů a youngtimerů do roku 1993.

Setkání italských automobilů

Kdy: 20. 4. od 8 hodin

Kde: Poděbrady, lázeňská kolonáda

Co: Soutěž italských automobilů do roku výroby 1994.

Otvírání šoupátek

Kdy: 20. 4.

Kde: Rychtářov u Vyškova

Co: Zahájení sezóny mopedů.

Otevírání silnic

Kdy: 20. 4. od 10 hodin

Kde: Žďár nad Sázavou, ovál u Zimního stadionu

Co: Tradiční motorkářská akce.

Zahajawačka

Kdy: 20. 4.

Kde: Praha, náměstí Barikád

Co: Tradiční akce Jawa klubu.

Bratrouchov 2024

Kdy: 20. 4. od 8 hodin

Kde: Rokytnice nad Jizerou

Co: Terénní motocyklový závod.

Odemykání kotoučů

Kdy: 20. 4. od 10 hodin

Kde: Ústí nad Labem, Severní terasa, pizzerie Pam-pam

Co: Společná vyjížďka motorkářů.

Zahájení motosezóny

Kdy: 20. 4. ve 12 hodin

Kde: Drnovice u Lysic

Co: Mše a motorkářská vyjížďka.

Otevírání silnic

Kdy: 20. 4. od 10 hodin

Kde: Pohoří (HK), statek U Aubrechtů

Co: Společná vyjížďka do motomuzea Borek pod Troskami.

Svěcení motorek

Kdy: 21. 4. od 13 hodin

Kde: Čechy u Přerova

Co: Motorkářská vyjížďka a požehnání.

Burzy

Burza v Olšanech u Šumperka

Kdy: 20. 4. od 7 hodin

Kde: Olšany u Šumperka

Burza v Bohuňovicích

Kde: 20. 4. od 6 hodin

Kde: Bohuňovice u Olomouce, letiště

Burza - Jarní Veterán Techna

Kdy: 20. 4.

Kde: Brno, Výstaviště BVV

Burza Kámen

Kdy: 21. 4. od 7 hodin

Kde: Kámen

Burza v Chrášťanech

Kdy: 21. 4.

Kde: Chrášťany u Českého Brodu

Burza ve Vyškově

Kdy: 21. 4.

Kde: Vyškov, letiště

Burza Tuhaň

Kdy: 21.4.

Kde: Tuhaň

Burza ve Svitavách

Kdy: 21. 4.

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion

Burza ve Studenci

Kdy: 21. 4.

Kde: Studenec, horní hřiště

Probíhající výstavy

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Výstava československých motocyklů

Kdy: do 12. 5.

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Co: Muzeum ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem představuje historické motocykly vyrobené mezi lety 1932 až 1990.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.