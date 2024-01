Pionýry na Helma Cupu nebo auta na ploché dráze. Dlouhodobé výstavy i pozvánka na několik akcí Porsche klubu. Podívejte se na naše tipy na motoristické víkendové akce i na zajímavé podniky v dalších týdnech, které určitě stojí za pozornost.

Zimní závody si mohli vyzkoušet jezdci už při loňském TipCars Rallysprintu v Praze. | Foto: Deník / Radek Pecák

Ve fotogalerii najdete reportáž Deníku z loňského TipCars Rallysprintu, který probíhal za bohaté sněhové nadílky. Možná, že trochu té atmosféry pocítíte, pokud se v těchto dnech vypravíte za auty a motocykly. Více si o rallysprintu můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled některých motoristických událostí, na které se můžete vypravit nyní v lednu.

Víkendové akce

Helma Cup

Kdy: 20. 1.

Kde: Batín

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr.

Zimáč 2024

Kdy: 20. 1.

Kde: Jizbice u Čechtic

Co: 11. mezinárodní zimní motosraz Jawa Klubu Praha.

Dirty Drifting – Plochá dráha

Kdy: 20. 1. od 9 hodin

Kde: Liberec – Pavlovice

Co: 32 vybraných závodníků z celé republiky se představí na netradiční ploché dráze automobilů.

Rentor Rally Cup

Kdy: 20. 1. od 9.30 hod.

Kde: Přerov, Autokrosové závodiště Přerovská rokle

Co: Část seriálu závodů rally.

Open MČR v Motoskijöringu

Kdy: 21. 1.

Kde: Klášterec nad Orlicí

Co: Seriál závodů crossových motocyklů, které táhnou lyžaře.

Příběh designu vozů L&K a Škoda

Kdy: 23. 1. od 17.30 hod.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Přednáška o významu automobilového designu v historii značky. Jedinečný příběh designu vozidel přiblíží odborný koordinátor Archivu společnosti Škoda Auto Lukáš Nachtmann.

Déletrvající akce

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

Ariel v českých zemích

Kdy: 24. 1. až 30.3.

Kde: Brno, Technické muzeum

Co: Technické muzeum v Brně otevře ve středu 24. ledna 2024 novou výstavu s názvem „ Ariel v českých zemích“, která na ploše 600 m² představí návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v působivém počtu cca 40 kusů. Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou vývěsní cedule, vlajky, součástky, motory či dobové prospekty a fotografie. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel klubem. Jedná se o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět tolik strojů značky Ariel na jednom místě. Výstava tohoto typu ještě u nás nikdy v takovém rozsahu nebyla uspořádaná. Členové klubu totiž motocykly vystavují spíše krátkodobě, neboť jejich majitelé na nich většinu času jezdí.

Akce Porsche klubu v prvním pololetí

Porsche Day

Kdy: 30. 3.

Kde: Most, Autodrom

Histo Cup

Kdy: 20. 4.

Kde: Most Autodrom

Engine Porsche Prague Meeting

Kdy: 21. 4.

Kde: Tuchoměřice, Outlet POP Airport

XIV. Porsche sraz

Kdy: 11. 5.

Kde: Zlín

Poršáci v Táboře

Kdy: 11. 5.

Kde: Tábor

Královéhradecký sraz Porsche

Kdy: 18. až 19. 5.

Kde: Hradec Králové

Legendy

Kdy: 1. a 2. 6.

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

VW Karmann Ghia setkání

Kdy: 8. 6.

Kde: Lobeč, zámek

Porsche sraz

Kdy: 15. a 16. 6.

Kde: Český Krumlov