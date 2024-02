Ač byste to neřekli, na konci zimy stále převažují akce motorkářů. Nejen v Brně, ale i v Ostravě, Českých Budějovicích či v Praze. Podívejte se na pár tipů, které by mohly upoutat vaši pozornost. Jaro, které brzy nastane, už postupně obohatí nabídku auto i moto akcí pod širým nebem.

Známé tváře z motosportu se potkaly na focení vizuálu pro Motosalon. | Foto: BVV

Brněnský Motosalon 2024 začíná právě dnes, 29. února. Chystají se na něj tisíce návštěvníků, mezi nimi mnohé známé tváře. Kdo tam bude a koho můžete také potkat, jsme představili v Deníku. Na tuto "navštívenku" se můžete podívat. Najdete ji ZDE.

Dále vám přinášíme přehled některých motoristických událostí, na které se můžete vypravit na začátku března 2024.

Víkendové akce

Motosalon 2024

Kdy: 29. 2. – 3. 3.

Kde: Brno, Výstaviště.

Co: Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a motorkářské oblečení

Czech Stunt Grand Prix

Kdy: 1. až 3. 3.

Kde: Brno, Výstaviště BVV

Soutěž nejlepších motocyklových kaskadérů.

Výstava motocyklů Ducati

Kdy: do 1. 3.

Kde: Praha, OC Arkády Pankrác

Výstava tří desítek motocklů značky Ducati.

Burza

Kdy: 2. 3. od 7 hodin

Kde: Chotusice u Čáslavi

Probíhající výstavy a akce

Unhošť plná motorek

Kdy: do 20. 3.

Kde: Unhošť, Melicharovo vlastivědné muzeum

Výstava věnovaná historii automotoklubu bude zahájena vernisáží 8. 2. v 18 hodin.

Ariel v českých zemích

Kdy: do 30.3.

Kde: Brno, Technické muzeum

Co: V Technickém muzeu v Brně probíhá výstava s názvem „ Ariel v českých zemích“, která na ploše 600 m² představuje návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v působivém počtu cca 40 kusů.

Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou vývěsní cedule, vlajky, součástky, motory či dobové prospekty a fotografie. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel klubem. Jde o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět tolik strojů značky Ariel na jednom místě. Výstava tohoto typu ještě u nás nikdy v takovém rozsahu nebyla uspořádaná. Členové klubu totiž motocykly vystavují spíše krátkodobě, neboť jejich majitelé na nich většinu času jezdí.

Bond in Motion

Kdy: do 31. března

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

Co: Výstava více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Do 18. 2. platí prázdninové slevy 10 % na rodinné vstupné.

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.