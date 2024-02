Naprostá většina motoristických akcí zatím ještě probíhá pod střechou. Přesto se konají i první venkovní soutěže a burzy. Podívejte se na naše tipy na motoristické akce, které mohou upoutat vaši pozornost. Chystá se třeba Zimní traktoriáda, setkání Trabanti na sněhu nebo sraz příznivců motorek Harley Davidson. Pokračují i zajímavé výstavy Bond in Motion nebo Ariel v českých zemích.

Na Výstavišti v Praze Holešovicích stále ještě probíhá výstava Bond in Motion. V Deníku jsem ale ukázali také vozy, které řídily ženské protějšky Jamese Bonda. Více si o tom můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled některých motoristických událostí, na které se můžete vypravit nyní v únoru.

Akce tohoto víkendu

Zimní závod „padesátek“

Kdy: 3. 2.

Kde: Nechálov

Burza

Kdy: 3. 2.

Kde: Čakovičky - Nová ves u Zlonína

Burza

Kdy: 4. 2.

Kde: Kroměříž, Výstaviště

Další únorové akce

Dobrodružná cesta historií

Kdy: 6. 2. od 16 hodin

Kde: Mladá Booleslav, Škoda Muzeum

Co: Program pro děti: procházka expozici muzea a seznámení se s nejzajímavějšími modely vyrobenými jednou z nejstarších automobilek světa.

Neobyčejné příběhy: Rallye Monte Carlo a mladoboleslavské speciály

Kdy: 6. 2. od 17.30 hod.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum, sál L&K Fórum

Co: Více než stoletou historii účasti nejen továrních vozidel a jezdců představí se svými hosty koordinátor restaurátorské dílny Škoda Muzea Michal Velebný. Přednášku je možné sledovat on-line.

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: od 9. 2. do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Burza

Kdy: 10. 2. od 7 hodin

Kde: Hodonice

Zimní traktoriáda

Kdy: 10. 2.

Kde: Nechálov

Off-Road Fichtl Day

Kdy: 17. 2.

Kde: Soběslav, Kemp Karvánky

Co: Závody malých motocyklů.

Trabanti na sněhu

Kdy: 16. až 18. 2.

Kde: Horní Bečva, RS Retaso

Co: Setkání majitelů dvoutaktních aut s plastovou karoserií.

Harley - Davidson club Praha 96 let

Kdy: 24. 2. od 18 hodin

Kde: Praha, Autoklub ČR

Co: Slavnostní večer příznivců značky.

Burza

Kdy: 24. 2.

Kde: Nupaky

Motosalon 2024

Kdy: 29. 2. – 3. 3.

Kde: Brno, Výstaviště.

Co: Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a motorkářské oblečení.

Dlouhodobé akce

Bond in Motion

Kdy: do 31. března

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

Co: Výstava více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

Ariel v českých zemích

Kdy: do 30.3.

Kde: Brno, Technické muzeum

Co: Technické muzeum v Brně otevře ve středu 24. ledna 2024 novou výstavu s názvem „Ariel v českých zemích“, která na ploše 600 m² představí návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v působivém počtu cca 40 kusů. Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou vývěsní cedule, vlajky, součástky, motory či dobové prospekty a fotografie. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel klubem. Jedná se o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět tolik strojů značky Ariel na jednom místě. Výstava tohoto typu ještě u nás nikdy v takovém rozsahu nebyla uspořádaná. Členové klubu totiž motocykly vystavují spíše krátkodobě, neboť jejich majitelé na nich většinu času jezdí.