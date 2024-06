Léto se blíží a auto i moto akce se rozrůstají. Proběhnou například srazy historických vozidel, setkání majitelů a příznivců značek, motocyklové závody i rally, soutěže, spanilé jízdy a mnohé další. Kam se můžete od pátku 14. června do neděle 16. června vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Kladenská veterán rallye se konala již posedmé. | Foto: Jitka Krňanská

Krasavce a krásky na čtyřech kolech obdivovali minulou sobotu návštěvníci již sedmé Kladenské veterán rallye. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během třetího červnového víkendu 2024.

Motoristické akce - třetí červnový víkend

1000 mil československých

Kdy: 12. až 15.6.

Kde: Praha, Opletalova ulice (start), Národní technické muzeum, trasa Praha-Bratislava

Co: 90. výročí od druhého ročníku původního závodu 1000 mil československých

Pozvánka na akci a další zajímavosti

Letošních 1000 mil československých připomene 90 let od nejslavnějšího ročníku

Ve středu 12. června 2024 se po 13. hodině Opletalova ulice před Autoklubem ČR opět po roce proměnila v „závodní depo Mílí“. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program.

Ve čtvrtek 13. června od 6. hodiny ranní vyjely posádky ze startu na první etapu směr Bratislava.

V pátek 14. června se koná slovenská část soutěže a v sobotu 15. června 2024 závěrečná etapa Bratislava-Praha. Cíl soutěže je i letos před Národním technickým muzeem v Praze na Letné, kam vozy dorazí mezi 17 a 19 hodinou.

Pro zájemce, kteří přijdou podpořit účastníky soutěže a zažít atmosféru v cíli, je připraven doprovodný program. Děti si mohou zazávodit ve šlapacích autíčkách v dalším ročníku Rallye NTM.

Lucky Cruisers Weekend

Kdy: 13. až 16. 6.

Kde: Pasohlávky, autokemp Merkur

Co: Největší sraz amerik v ČR, 15. ročník.

Podívejte se na parádní Lucky Cruisers Weekend 2023 - Official Aftermovie:

Zdroj: Youtube

Indian Riders Fest

Kdy: 13. až 16. 6.

Kde: České Budějovice, Výstaviště

Co: Mezinárodní sraz motorkářů.

Agrotec Petronas Rally – Memoriál Rudolfa Kouřila

Kdy: 14. a 15. 6.

Kde: Hustopeče

Co: 19. rally mezi vinohrady.

VFV GLP Pro

Kdy: 14. až 16. 6.

Kde: Most, Autodrom

Co: Tréninky a jízda pravidelnosti historických automobilů a motocyklů.

Buldozery v Československu: První použil Baťa. Našim strojům utnuli tipec Sověti

Tradiční sraz veteránů v Želivě

Kdy: 14. až 16. 6.

Kde: Želiv

Co: Jízda zručnosti, spanilá jízda, soutěže.

Motosraz Libouchec

Kdy: 14. až 16. 6.

Kde: Libouchec, bývalé fotbalové hřiště u ČSAD

Co: Setkání motorkářů a spanilá jízda.

Setkání příznivců Alfa Romeo

Kdy: 14. až 17. 6.

Kde: Horní Bečva, Retaso

Škoda sraz Moravský kras

Kdy: 14. a 15. 6.

Kde: Blansko – Češkovice

Co: 18. sraz a oslavy výročí legendární Felicie.

Škoda sraz Běšiny

Kdy: 14. až 16. 6.

Kde: Běšiny, Eurocamp

Co: Tradiční setkání škodovkářů.

Sraz historických vozů v Litvínově: Jiří Moskal ukázal i dakarskou Liazku

Sraz příznivců vozů Škoda Favorit

Kdy: 14. až 16. 6.

Kde. Kystřička, Kemp Ranč Bystřička

Sraz vozidel ARO M461

Kdy: 14. až 16. 6.

Kde: Jinolice, autokemp

Co: 60. výročí zahájení výroby ARO M461, 12. ročník setkání, spanilá jízda.

Cena města Jičína

Kdy: 15. a 16. 6.

Kde: Jičín

Co: Závody historických motocyklů a sajdkár.

Novobydžovský čtverec, Memoriál Elišky Junkové

Kdy: 15. 6.

Kde: Nový Bydžov, Masarykovo náměstí

Co: Orientační závod veteránů a výstava historických vozidel.

Sraz veteránů

Kdy: 15. 6. od 9 hodin

Kde: Ledce u Kladna

Co: Sraz aautomobilových veteránů a spanilá jízda do muzea amerických veteránů.

Prodloužená Škoda Octavia vznikla před 25 lety. Miloš Zeman ji pak kritizoval

Veteran rallye

Kdy: 15. 6. od 8 hodin

Kde: Němčice nad Hanou, Palackého náměstí

Co: Výstava na náměstí, soutěž elegance, orientační jízda mikroregionem.

Křížem krážem kolem Plané

Kdy: 15. 6. od 8.30 hod.

Kde: Planá nad Lužnicí, sportovní centrum – letiště Bechyně-Hodonice – a zpět

Co: 10. ročník Plánské přehlídky veteránů, spanilá jízda.

Plaketová jízda

Kdy: 15. 6. od 8 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Co: 39. Ročník jízdy, výstava, soutěž elegance.

Sraz historických vozidel, motocyklů a traktorů

Kdy: 15. 6.

Kde: Sedlice u Záhořan

Co: Vyhlídková jízda, výstava a další akce.

Výstava historických vozidel ROSA, vzpomínka na Miloše Blažka

Kdy: 15. 6.

Kde: Sedlčany, náměsto T. G. Masaryka

Co: 13. ročník setkání a výstavy historických vozidel s bohatým doprovodným programem.

Vše na kolech

Kdy: 15. 6. od 8 hodin

Kde: Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických

Co: Setkání fanoušků nejen motorů ve všech podobách.

Tatra v Českém Ráji

Kdy: 15. 6.

Kde: Start je v Turnově, odkud vede trať směrem do Mnichova Hradiště a zpět do cíle ve Vesci pod Kozákovem

Co: 28. ročník soutěže historických vozidel. Soutěž je určena pro automobily a motocykly do roku výroby 1960.

Sraz auto moto veteránů

Kdy: 15. 6.

Kde: Nové Strašecí 8 hodin), Stochov (12 hodin), Bucek (14.30 hod.)

Co: Spanilá jízda auto i moto veteránů a zábava.

Veterán sraz

Kdy: 15. 6. od 12 hodin

Kde: Votice, Hasičský dům

Co: Výstava historických vozidel a společná vyjížďka.

Léto Hostěnice a sraz veteránů

Kdy: 15. 6. od 11 hodin

Kde: Hostěnice, sportovní areál Na Pastviskách

Co: Sraz a spanilá jízda.

Tatra 613 Special byla pro vrcholné komunisty. Již před 45 lety v ní měli i bar

Jízda Saši Kolowrata

Kdy: 15. 6. od 11 hodin

Kde: Přimda, parkoviště u budovy Správy Kolowratových lesů

Co: 24. ročník populární mezinárodní jízdy historických vozidel.

Pacovský okruh moto

Kdy: 15. 6. od 10 hodin

Kde: Pacov, zámek

Co: XXI. ročník Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů, spanilá jízda městem, start závodu ve 13 hodin.

Sraz motorkářů na Pískové Lhotě

Kdy: 15. 6. od 9 hodin

Kde: Písková Lhota, areál firmy Gastrend

Co: Druhý sraz motoveteránů.

Písecká jízda historických vozidel – Svobodně do hor

Kdy: 15. 6. od 8. hodin

Kde: Písek, Palackého sady – Kestřany, Golf klub

Co: Výstava vozidel a jízda do Kestřan (od 10 hodin).

International meeting Svratka

Kdy: 15. 6.

Kde: Svratka

Co: XV. Mezinárodní sraz italských sportovních a historických automobilů.

Citroën slaví 105 let: dobrodružné příběhy jeho tří stovek modelů vás omráčí

Sraz vozidel UAZ a GAZ u Ivanky

Kdy: 15. a 16. 6.

Kde: Ostřešany

Co: První sraz UAZ a GAZ u Ivanky - pozorovacího objektu Civilní obrany u Mikulovic, okr. Pardubice.

Jízda medvěda Brtníka

Kdy: 16. 6. od 8 hodin

Kde: Brtnice, náměstí

Co: Výstava historických aut a motorek, vyjížďky.

Máte rádi kvízy? Zkuste si ty naše:

Burzy

Burza

Kdy: 15. 6.

Kde: Nupaky

Burza

Kdy: 16. 6.

Kde: Tuhaň u Semil

Burza

Kdy: 16. 6.

Kde: Svitavy

Burza

Kdy: 16. 6.

Kde: Přerov

Burza

Kdy: 16. 6.

Kde: Nový Bydžov-Chudonice

Probíhající výstavy

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Tatra MTX se bude vyrábět v Mělníku. Cena supersportu ale bude hodně vysoká

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.