Na okruzích i ve volné krajině můžete tento víkend sledovat historické a soudobé automobily i motocykly. Konají se první srazy značek a dál se rozbíhají také burzy. Pokud obdivujete krásu aut a motorek, v našem tradičním přehledu tipů určitě najdete takovou akci, která vás zaujme.

Toto je jeden z nových českých počinů - přívěs Keta | Foto: Deník/Radek Pecák

Minulý víkend se v Praze konala výstava For Caravan, která přilákala mnoho návštěvníků. V Deníku jsme jí věnovali pozornost. Více o této akci si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit v polovině března 2024.

Víkendové akce

Rally Sprint Halenkovice

Kdy: 22. a 23. 3.

Kde: Halenkovice

Co: Automobilové závody.

EDDA Cup – závody automobilů do vrchu

Kdy: 23. 3.

Kde: Most, Autodrom

Co: Sedmnáctá sezóna nezávislého seriálu závodů automobilů do vrchu EDDA Cup.

Jak také mohla vypadat Škoda Favorit? To zjistíte v tomto článku:

Tvary Škody Favorit vznikaly před 40 lety. Klidně to mohlo dopadnout úplně jinak

Revival Rallye Úslava

Kdy: 23. 3. od 7 hodin

Kde: Blovice

Co: Setinová rallye pravidelnosti historických i soudobých automobilů.

Za volantem Českým Rájem

Kdy: 23. 3. od 11 hodin

Kde: Mnichovo Hradiště, u čerpací stanice KM Prona

Co: 38. projížďka automobilů Českým Rájem aneb Café En Gasolinera with Junk Rods Cruising

Opel sraz Ostrava

Kdy: 23. 3. od 14 hodin

Kde: Ostrava, Dolní oblast Vítkovice

Podívejte se na přehled letošních akcí na Masarykově okruhu v Brně:

Meziválečné automobily i formule 1. Na Masarykův okruh se vrací jedinečný závod

RC Truck Fest

Kdy: 23. a 24. 3.

Kde: České Budějovice, Výstaviště

Co: Modelářská show.

Středohorský otvírák

Kdy: 23. 3.

Kde: Litoměřice, Mírové náměstí

Co: Otevření sezóny skútrů Vespa.

Věděli jste, že v Kvasinách kdysi vyráběli také auta s logem Jawa? Více zjistíte v tomto článku:

Auta Jawa začala vznikat před 90 lety. Stejně jako motorky podle německého vzoru

Memoriál Petra Antoše

Kdy: 24. 3.

Kde: Karlín (Jihomoravský kraj)

Co: V. ročník motocrossových závodů.

Burzy

Burza

Kdy: 23. 3.

Kde: Nupaky

Burza

Kdy: 24. 3.

Kde: Chrášťany u Českého Brodu

Burza

Kdy: 24. 3.

Kde: Kámen, letiště

Baví vás kvízy o autech, motorkách či traktorech? Zkuste si některý z následující nabídky:

Probíhající výstavy a akce

Ariel v českých zemích

Kdy: do 30.3.

Kde: Brno, Technické muzeum

Co: V Technickém muzeu v Brně probíhá výstava s názvem „Ariel v českých zemích“, která na ploše 600 m² představuje návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v působivém počtu cca 40 kusů. Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou vývěsní cedule, vlajky, součástky, motory či dobové prospekty a fotografie. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel klubem. Jde o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět tolik strojů značky Ariel na jednom místě. Výstava tohoto typu ještě u nás nikdy v takovém rozsahu nebyla uspořádaná. Členové klubu totiž motocykly vystavují spíše krátkodobě, neboť jejich majitelé na nich většinu času jezdí.

Squariel neboli železný Ariel. To jsou přezdívky jednoho z unikátních motocyklů, o kterém jsme psali zde:

Britský motocykl Ariel Square Four. To je Aston Martin mezi motorkami

Bond in Motion

Kdy: do 31. března

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

Co: Výstava Bond in Motion představuje více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Do 18. 2. platí prázdninové slevy 10 % na rodinné vstupné.

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Připomeňte si projekt modernizované limuzíny Tatra 613, který vznikl v jediném exempláři:

Tatra Prezident vznikala nadvakrát. Nakonec dostala i díl z Chevroletu Corvette

Výstava československých motocyklů

Kdy: do 12. 5.

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Co: Muzeum ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem představuje historické motocykly vyrobené mezi lety 1932 až 1990.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.