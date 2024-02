Akce příznivců značek Harley-Davidson, Vespa či Ducati, setkání přátel sportovních i závodních motocyklů a nakonec velký brněnský veletrh. To jsou hlavní převážně venkovní akce věnované motorkám. Řadu dalších zajímavých výstav, které ještě nějaký čas poběží, najdete pod střechou. Podívejte se na naše tipy, které by mohly upoutat vaši pozornost.

Výstava Motocykl Praha na výstavišti v Letňanech. | Foto: Deník/Radek Cihla

Veletrhy motocyklů se střídají po roce v Brně a v Praze. Ta loňská pražská výstava začala téměř před rokem. V Deníku jsme o ní přinesli velkou fotoreportáž. Najdete ji ZDE.

Dále vám přinášíme přehled některých motoristických událostí, na které se můžete vypravit na konci února 2024.

Akce na konci února

Harley - Davidson club Praha 96 let

Kdy: 24. 2. od 18 hodin

Kde: Praha, Autoklub ČR

Co: Slavnostní večer příznivců značky.

Setkání přátel sportovních a závodních motocyklů

Kdy: 24. 2.

Kde: Býšť u Hradce Králové, areál firmy Vápeník

Co: Druhé setkání, kde se informuje o soutěžích, akcích, s představením motocyklů všech typů i značek.

Toto je nejdražší vydražená motorka světa. Britský Vincent drží i další rekordy

CryoVespa

Kdy: 24. 2. od 10 hodin

Kde: Praha 7, u Vespa Klubu (Holešovice, U papírny)

Co: Sedmý ročník již tradiční jízdy otužilců aneb neoficiální zahájení pražské Vespa sezóny.

Zavzpomínejte na CryoVespu 2018:

Zdroj: Youtube

Burza

Kdy: 24. 2.

Kde: Nupaky

Motosalon 2024

Kdy: 29. 2. – 3. 3.

Kde: Brno, Výstaviště.

Co: Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a motorkářské oblečení

Bahno měli závodníci všude. Slabší kubatury změřily síly na Off-road fichtel day

Dlouhodobější akce

Výstava motocyklů Ducati

Kdy: do 1. 3.

Kde: Praha, OC Arkády Pankrác

Výstava tří desítek motocklů značky Ducati.

Unhošť plná motorek

Kdy: do 20. 3.

Kde: Unhošť, Melicharovo vlastivědné muzeum

Výstava věnovaná historii automotoklubu bude zahájena vernisáží 8. 2. v 18 hodin.

Ariel v českých zemích

Kdy: do 30.3.

Kde: Brno, Technické muzeum

Co: V Technickém muzeu v Brně probíhá výstava s názvem „ Ariel v českých zemích“, která na ploše 600 m² představuje návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v působivém počtu cca 40 kusů. Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou vývěsní cedule, vlajky, součástky, motory či dobové prospekty a fotografie. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel klubem. Jde o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět tolik strojů značky Ariel na jednom místě. Výstava tohoto typu ještě u nás nikdy v takovém rozsahu nebyla uspořádaná. Členové klubu totiž motocykly vystavují spíše krátkodobě, neboť jejich majitelé na nich většinu času jezdí.

Jedinečný Kettenkrad: německá pásová „motorka“ dala v terénu i 240 kilometrů

Bond in Motion

Kdy: do 31. března

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

Co: Výstava více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Do 18. 2. platí prázdninové slevy 10 % na rodinné vstupné.

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Nejrychlejší sanitku dělala na začátku 90. let Tatra. Osud jí ale nepřál

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.