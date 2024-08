Také o druhém srpnovém víkendu se koná řada zajímavých automobilových či motocyklových akcí. Můžete navštívit srazy historických i současných vozidel, závody a soutěže aut i motorek, spanilé jízdy, traktoriády i burzy a spousta dalších super akcí. Kam se můžete od pátku 9. srpna do neděle 11. srpna vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. Najdete tam například i pozvánku na RADEGAST-33 aneb "Veteráni do kopca" či na Česou Tourist Trophy.

Minulý víkend se uskutečnilo setkání přátel Veterán klubu Kroměříž. Při něm se historické vozy sjedou na náměstí a pak se vydávají na orientační jízdu do Zdounek k zámku a zpět do Kroměříže. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během nadcházejícího víkendu.

Motoristické akce - druhý srpnový víkend 2024

17. Spartakyáda

Kdy: 9. až 11. 8.

Kde: Trhová Kamenice, Raisovo náměstí

Co: 17. setkání Spartaků, Škodovek z let 1955 až 1959 a Minorů.

Připomeňte si Spartakyádu 2013:

Sraz velorexů – Potkali se u Kolína

Kdy: 9. až 11. 8.

Kde: Dobřichov u Kolína, fotbalové hřiště, Kolín, Karlovo náměstí (sobota od 12 hodin)

Tuning Motor Párty

Kdy: 9. a 10. 8.

Kde: Vyškov, letiště

Co: Setkání příznivců silných rychlých vozů.

Sraz japonských aut

Kdy: 9. až 11. 8.

Kde: Mohelnice, kemp Morava

Co: Šestý ročník setkání.

Setkání amerických aut

Kdy: 9. a 10. 8.

Kde: Pardubice, Pernštýnské náměstí (výstava vozů v pátek od 14 hodin), dostihové závodiště

Co: Výstava amerických vozů, představení vozů NASCAR, oslavy 60. výročí vozů Ford Mustang.

Stadion Cup

Kdy: 9. a 10. 8.

Kde: Břehy, autokemp Buňkov

Co: Závody malých motocyklů s obsahem válce do 50 ccm.

Truck sraz

Kdy: 9. až 10. 8.

Kde: Orlová

Co: Druhý ročník sraz, spanilá jízda Orlovou, výstava.

Truck Trial

Kdy: 10. a 11. 8.

Kde: Kunštát u Boskovice, pískovna firmy Kora

Co: Nákladní vozidla v extrémním terénu.

RADEGAST-33 "Veteráni do kopca"

Kdy: 10. 8.

Kde: Valašská Bystřice-Hlaváčky

Co: Závody veteránů, jízda pravidelnosti do kopce, mezinárodní závod memoriál Jirky Šneidera.

Česká Tourist Trophy

Kdy: 10. a 11. 8.

Kde: Hořice

Co: 31. ročník soutěže.

Retroden

Kdy: 10. 8. od 14 hodin

Kde: Svratka, areál hasičské a sokolské zahrady

Co: 16. sraz historických vozidel.

XIX./II. Memoriál Františků Proseckých

Kdy: 10. 8. od 10 hodin

Kde: Bystřice pod Pernštejnem, náměstí

Co: Sraz historických vozidel.

Harley Davidson Day

Kdy: 10. 8. od 10 hodin

Kde: Potštejn, Fabrika Café Bar

Co: 10. ročník spanilé jízdy.

Memoriál Jaroslava Falty

Kdy: 10. 8. od 8 hodin

Kde: Kostelec nad Černými lesy, areál Peklovská rokle

Co: Druhý ročník motokrosových závodů.

Super Moto

Kdy: 10. a 11. 8.

Kde: Moravský Krumlov

Co: Unikátní motocyklové závody na uzavřeném okruhu v centru města.

Fechtl Cup

Kdy: 10. 8.

Kde: Trboušany

Co: Terénní závody malých motocyklů.

Priessnitzův okruh

Kdy: 10. 8.

Kde: Česká Ves, areál muzea

Co: Výstava, orientační soutěž, jízda zručnosti historických vozidel.

Jízda nepravidelnosti

Kdy: 10. 8. od 8 hodin

Kde: Štoky u Jihlavy, autokemp Vysočina

Co: Jízda nepravidelnosti pro sólo motocykly do roku výroby 1980 (setinová soutěž).

Jízda pravidelnosti Hradec – Benkovice

Kdy: 11. 8. start v 8.30 hod.

Kde: Hradec nad Moravicí, hotel Belária - Benkovice

Co: Tradiční závod historických vozidel.

Pořádáte motoristickou akci a chcete, aby se objevila v pravidelných tipech na webu denik.cz/auto? Nebo vaše akce právě proběhla a chcete ji ve fotogalerii představit čtenářům Deníku? Pak nám o ní pošlete informace na e-mail: jiri.humplik@denik.cz.

Traktory a zemědělská technika

Traktoriáda

Kdy: 10. 8. od 10 hodin

Kde: Markvartice u Děčína, u hřbitova

Co: První ročník srazu domácích a továrních traktůrků, které porovnají své síly a dovednosti na připravené trati.

Traktormánie

Kdy: 10. 8. od 8.30 hod.

Kde: Studenec, staré fotbalové hřiště

Truck sraz, traktoriáda a guláš fest

Kdy: 10. 8. od 12 hodin

Kde: Děpoltovice

Traktoriáda

Kdy: 10. 8. od 10 hodin

Kde: Jílovice, areál Na Ohrádce

Burzy

Burza

Kdy: 10. 8. od 7 hodin

Kde: Hodonice

Burza

Kdy: 11. 8.

Kde: Vyškov, letiště

Burza

Kdy: 11. 8.

Kde: Valy u Přelouče

