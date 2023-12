Ani na konci roku 2023 mnozí motorističtí nadšenci nazahálejí a slaví svátky po svém. Pokud máte rádi auta a motocykly, můžete se k nim aktivně přidat, nebo se jen tak přijít podívat. Najdete je na mnoha místech až do 31. prosince 2023. Pár tipů vám ukazujeme v našem tradičním přehledu.

Nádherná Celica dlouho ve sbírce Jřího Jírovce chyběla. Nyní už je součástí | Foto: Deník / Radek Pecák

V odkazu najdete reportáž Deníku z Rallyových Vánoc v Plzni, které proběhly minuý víkend. Více o této akci si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

Vánoční vyjížďka

Kdy: 24. 12. od 11. hodin (podle počasí)

Kde: Krnov

17. ročník motorkářské jízdy.

Vánoční průjezd městem

Kdy: 24. 12. od 10 hodin

Kde: Havířov, u Tesca

Vánoční vyjížďka

Kdy: 24. 12.

Kde: ze Zabřehu (od 9 hodin) do Šumperka

18. ročník motorkářské jízdy.

Vánoční jízda

Kdy: 24. 12. od 10.30

Kde: Prostějov, u pasáže Anděl

10. ročník motorkářské jízdy.

Vánoční vyjížďka pro SOS vesničku v Medlánkách

Kdy: 24. 12. od 12 hodin

Kde: Brno, u hotelu Grand Brno-Benešova

Tradiční vánoční vyjížďka.

Vánočka

Kdy: 24. 12. od 11 hodin

Kde: Slavkov, Koláčkovo náměstí

Štědrodopolední vyjížďka příznivců jedné čí dvou motostop.

Vánoční jízda

Kdy: 25. 12. od 18 hodin

Kde: Prostějov

Tradiční motoristická akce.

Vánoční vyjížďka

Kdy: 27. 12. od 9 hodin

Kde: Plzeň, za OC Tesko Rokycanská

Dirty Motorcycle Garage – Den otevřených dvěří

Kdy: 28. 12. od 11 hodin

Kde: Hradec Králové, Vančurovo náměstí

Motorkářská akce.

Silvestrovský Rallycross

Kdy: 31. 12. od 8 hodin

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Poslední den roku tradičně patří závodům.

Dachl Cup

Kdy: 31. 12. od 12 hodin

Kde: Ledce u Plzně, Doliště

19. ročník závodů motocyklů Jawa, Stadion, Babeta, Simsom o obsahu 50 ccm.

Tradiční silvestrovská vyjížďka traktorů

Kdy: 31. 12. od 10 hodin

Kde: Měřín

8.ročník silvestrovské vyjížďky traktory.

Bond in Motion

Kdy: do 31. 3. 2024

Kde: Praha, Výstaviště

Unikátní expozice Bond in Motion mapuje více než šedesátiletou historii nejslavnějšího tajného agenta světa.

Sraz padesátek

Kdy: 31. 12.

Kde: Bavorov (ve 12 hodin), Stožice (ve 12.10 hod.)