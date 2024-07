Prázdniny a sváteční dny na konci tohoto týdne jsou plné zajímavých auto i moto akcí. Uskuteční se řada jízd, výstav i srazů historických vozidel, závody malých i velkých motorek, soutěže, spanilé jízdy a mnohé další. Podívat se můžete také na historické i současné traktory a zemědělské stroje, na burze objevit součástku, která vám chybí. Kam se můžete od pátku 5. července do neděle 7. července vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Jedenáctý ročník nejtěžšího závodu fichtlů na světě v Dolním Bousově se letos vydařil. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během nadcházejícího víkendu.

Motoristické akce - první červencový víkend

Alpe Adria

Kdy: 5. až 7. 7.

Kde: Brno, Autodrom, Masarykův okruh

Co: Třetí díl seriálu Alpe Adria International Motorcycle 2024.

Sraz PAVů a ostatních přívěsných vozíků

Kdy: 5. až 7. 7.

Kde: Lhotka u Mělníka

Co: 18. Sraz návěsných vozíků PAv, které byly v 50. a 60. letech minulého století součástí výbavy motoristických cestovatelů.

XIV. PodOrlický sraz Velorexů v Bystrém

Kdy: 5. až 7. 7.

Kde: Bystré v Orlických horách, areál koupaliště

Co: Téma Husiti - velorexem do historie.

Připomeňte si I. ročník PodOrlického srazu velorexů:

MOTO-kavárna

Kdy: 5. 7. od 8 hodin

Kde: Holovousy, zámek

Co: Jízda a výstava auto- i motoveteránů.

Morava 2024

Kdy: 6. 7.

Kde: Svatý Hostýn

Co: XI. pouť klubů a přátel Honest Veteran Car Clubu.

Setkání historických vozidel

Kdy: 6. 7. od 9 hodin

Kde: Štibořice

Co: Výstava a soutěžní jízda veteránů.

Sraz veteránů Široký Důl

Kdy: 6. 7. od 9 hodin

Kde: Široký Důl

Sraz veteránů Radkovice

Kdy: 6. 7. od 10 hodin

Kde: Radkovice u Budče

Sraz historických vozidel

Kdy: 6. 7.

Kde: Chodová Planá, pivovar Chodovar – Mariánské Lázně areál Arnika

Co: Z Chodové Plané povede soutěžní jízda do Mariánský Lázní na strojů výstavu (od 14 hodin).

Racing Show

Kdy: 6. 7. od 8.30 hod.

Kde: Milovice, letiště

Co: Sraz příznivců soudobých i historických automobilů a motocyklů.

Ameriky v pivovaru

Kdy: 6. 7.

Kde: Nymburk, pivovar

Co: Sraz amerických aut a motorek.

Hanácký lichoběžník

Kdy: 6. 7.

Kde: Chvalkovice na Hané

Co: Třetí ročník závodů sportovních motorek, pionýrů a sajdkár.

Moped sraz

Kdy: 6. 7.

Kde: Chrlice

Co: Sraz mopedů, spanilá jízda, burza (od 7 hodin).

Mistrovství Evropy v autocrossu

Kdy: 6. a 7. 7.

Kde: Nová Paka

Help Days Fest

Kdy: 6. a 7. 7.

Kde: Dobšice u Poděbrad

Co: Spanilá jízda, soutěže veteránů, tuningových strojů, US cars a motocyklů.

Sraz všech značek

Kdy: 6. a 7. 7.

Kde: Kaplice

Co: 17. ročník letní akce.

Historic Rally

Kdy: 6. 7. od 7.45 hod.

Kde: Zlín-Louky, parkovací plochy společnosti VITAR s.r.o. tř. T. Bati 385

Co: Další ročník Zlínské Historic Rally, zařazené do seriálu MČR-PHV AVCC AČR.

Bohemia Veteran Mladá Boleslav

Kdy: 6. 7.

Kde: Mladá Boleslav

Co: MČR v rally, MČR v rally historických automobilů, group "B" parade.

Traktory a zemědělská technika

Traktory a zemědělská technika

Setkání traktorů

Kdy: 5. 7.

Kde: Světnov u Žďáru nad Sázavou

Co: Třetí ročník setkání.

Výstava zemědělské techniky od veteránů až po současnost

Kdy: 6. 7. od 9 hodin

Kde: Houdkovice, hřiště a přilehlé louky

Retrojízda Drahobuz

Kdy: 6. 7. od 8 hodin

Kde: Drahobuz

Co: Jízda traktorů tovární i domácí provenience a motocyklů.

Výstava traktorů a zemědělské techniky

Kdy: 6. 7. od 9 hodin

Kde: Chotouň u Českého Brodu, muzeum

Co: 22. ročník výstavy traktorů a zemědělské techniky - traktory, sklízecí mlátičky, stabilní motory a také motorky.

Burzy

Burza

Kdy: 6. 7.

Kde: Hodonice

Burza

Kdy: 6. 7.

Kde: Chrlice

Burza

Kdy: 7. 7.

Kde: Kámen

Burza

Kdy: 7. 7.

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion