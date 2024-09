Minulý víkend se uskutečnil 45. ročník Invelt Rally Pačejov, pátý v rámci mistrovství ČR v rally. Konal v krásném prostředí Horažďovicka a přilákal nejlepší jezdce a týmy z celé republiky. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během nadcházejícího víkendu. Sledujte však bedlivě webové stránky jednotlivých akcí, zda vzhledem k povodním v minulých dnech nedošlo k jejich zrušení či dalšímu odložení.

Motoristické akce - poslední zářijový víkend 2024

Lipno trochu jinak

Kdy: 27. až 29. 9.

Kde: Horní Planá, autokamp Jenišov

Co: Setkání přátel historických vozidel.

The Most Classic

Kdy: 27. až 29. 9.

Kde: Most, Autodrom

Co: Festival historických vozidel, který není jen obyčejnou výstavou veteránů, ale i událost, kde majitelé vozů mohou vyrazit na trať.

Božancross

Kdy: 27. až 29. 9.

Kde: Božíčany

Co: 5. ročník setkání příznivců vojenské a historické techniky.

Božancross 2023:

| Video: Youtube

Ameriky na Koupáku (přesunutá akce)

Kdy: 27. až 29. 9.

Kde: Dolní Bukovina u Mnichova Hradiště, koupaliště

Co: 2. Sraz amerických vozidel a motocyklů všeho věku.

Ameriky pod Ještědem

Kdy: 27. 9.

Kde: Liberec, u Globusu

Co: Sraz fanoušků a majitelů amerických aut.

Ameriky na nábřeží

Kdy: 28. 9. od 10 hodin

Kde: České Budějovice, veřejné přístaviště

Co: Výstava na 200 amerik všech typů a generací.

Velká cena Bohumila Staši

Kdy: 28. a 29. 9.

Kde: Brno, Autodrom, Masarykův okruh

Co: Tradiční závod na přírodním okruhu.

Mistrovství ČR v autokrosu

Kdy: 28. a 29. 9.

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Mistrovství světa sidecar národů družstev a Mistrovství světa čtyřkolek národů družstev

Kdy: 28. a 29. 9.

Kde: Loket, Loketské serpentiny

125 let značky Fiat

Kdy: 28. a 29. 9.

Kde: Praha 7, Trojský zámek

Co: Vystaveno bude na 300 exponátů od roku výroby 1920 po současnost. I další italské značky v portfoliu FIAT - Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati a další.

Sraz značkových klubů

Kdy: 28. 9.

Kde: Sázava

Co: 21. tradiční sraz poválečných historických vozidel (auto/moto), zejména z let 60tých až 80tých, plus youngtimery do roku výroby 1996.

Aerojízda

Kdy: 28. 9. od 9 hodin

Kde: Mořínka

Co: Setkání majitelů a přátel vozů Aero.

Brno – Soběšice

Kdy: 28. 9. od 8.30 hod.

Kde: Brno-Královo Pole, Centrum Krociánka

Co: 100 let vzpomínkové jízdy pro historické automobily a motocykly, jízda do vrchu, výstava.

Svatováclavská jízda historických vozidel

Kdy: 28. 9. od 7 hodin

Kde: Mladá Boleslav, Komenského náměstí – výstava na Městském náměstí

Co: 22. ročník Svatováclavské jízdy historických vozidel.

Svatováclavská jízda

Kdy: 28. 9.

Kde: Odry (7 hodin) - Hladké Životice (10 hodin) – Studénky (11.30) – Kunín, zámek (13 hodin) - Nový Jičín, Masarykovo náměstí

Co: Jízda veteránů.

Výstava Klubu historických vozidel

Kdy: 28. 9. od 8 hodin

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Co: Výstava legendárních veteránů od českých i zahraničních výrobců. Součást Svatováclavských slavností.

Jízda sv. Václava

Kdy: 28. 9.

Kde: Kaplice

Co: 19. ročník podzimní jízdy veteránů.

Ježkova jízda (přesunutá akce)

Kdy: 28. 9.

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Co: Setkání milovníků historických automobilů a motocyklů, výstava strojů a orientační závod s hodnotnými cenami pro vítěze.

Závěr veteránské sezóny 2024

Kdy: 28. 9. od 12 hodin

Kde: Kraslice, Náměstí T. G. Masaryka

Co: Přehlídka historických vozidel.

Veteránské ukončení sezóny

Kdy: 28. 9.

Kde: Teplice, parkoviště Albert (8.30 hod.) - Terezín, Muzeum nostalgie – Žabovřesky, Muzeum Simson – Litvínov, Muzeum veteránů - Teplice

Podzimní jízda KHV METUJE

Kdy: 28. 9. od 9 hodin

Kde: Police nad Metují, náměstí - Rokytník

Co: Jízda historických vozidel.

Ústecký autosalon

Kdy: 28. 9.

Kde: Ústí nad Orlicí,

Co: Výstavy nových i historických strojů, automobilů, motocyklů, traktorů a zemědělské techniky.

Wartburg veterán sraz (přesunutá akce)

Kdy: 28. 9. od 13.30 hod.

Kde: Náchod, zámek

10. svatováclavská motojízda

Kdy: 28. 9.

Kde: Praha, Strahov

Svatováclavské setkání přátel jedné stopy

Kdy: 28. 9. od 10 hodin

Kde: Písek, klub Železných pánů

Fichtl Cup Opatov (přesunutá akce)

Kdy: 28. 9.

Kde: Opatov

Co: 5. ročník závodů malých motocyklů do obsahu 50 ccm.

Zavírání silnic

Kdy: 28. 9. od 12 hodin

Kde: Havlíčkův Brod, Ledečská ulice

Co: 2. motorkářský sraz.

Závěr sezóny Oldtimer clubu Helfštýn

Kdy: 29. 9.

Kde: Lipník nad Bečvou, náměstí (od 9 hodin) - Kojetín, Masarykovo náměstí (od 11 hodin) – Helfštýn, hrad (pouze veterány se startovním číslem). Vyjížďka je pouze pro veterány do roku výroby1955.

Mercedesem okolo Tachova a za veterány

Kdy: 29. 9. od 11 hodin

Kde: Tachov, zámek

Co: Výstava vozů Mercedes-Benz a spanilá jízda okolím.

Fichtl Cup Miřetice (přesunutá akce)

Kdy: 29. 9. od 10 hodin

Kde: Miřetice

Traktory a zemědělská technika

Žamberský parostrojní festival

Kdy: 28. 9.

Kde: Žamberk, Muzeum starých srojů a technologií

Co: Ukázky historických strojů, nejen parních.

Sjezd a závody traktorů Bozkov

Kdy: 28. 9. od 10 hodin

Kde: Bozkov, cross trať

Co: 22. ročník akce.

Auto-moto burzy

Burza

Kdy: 28. 9.

Kde: Hobšovice u Slaného

Burza

Kdy: 28. 9.

Kde: Tchořovice

Burza (přesunutá akce)

Kdy: 29. 9.

Kde: Vyškov, letiště

Burza

Kdy: 29. 9.

Kde: Přerov, Výstaviště

Burza

Kdy: 29. 9. od 7 hodin

Kde: Bzenec, zámecký park