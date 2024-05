Jarní počasí láká na auto-moto výstavy, srazy i závody. Uskuteční se například Autosalon v Lounech, srazy veteránů i různých značek, závody moderních aut i veteránů do vrchu nebo s vlakem a motorkářské spanilé jízdy i soutěže. Kam se můžete od pátku 17. května do neděle 19. května vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. A nechybí opět ani tipy na dlouhodobější akce či burzy.

Rallye Křivonoska 2024. MG cabrio. | Foto: Pavel Mörtl

Minulý víkend se na Českokrumlovsku jel 53. ročník proslulé Rallye Křivonoska. Na její trať se vydalo 280 nablýskaných automobilů a motocyklů, z nichž žádný nebyl mladší než 79 let. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během třetího májového víkendu 2024.

Motoristické akce - třetí květnový víkend

Autosalon Louny

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Louny, Výstaviště

Co: XXVI. ročník výstavy osobních, užitkových, obytných vozů, přívěsů a karavanů. Výstava je spojena s výstavou „Rodina a volný čas“.

Rallye Český Krumlov

Kdy: 17. a 18. 5

Kde: Český Krumlov.

Co: Letos pořadatelé připravují již 51. ročník tradičního závodu mistrovství České republiky, jehož součástí je také příhraniční pohár Regional Rallye Cup RRC.

Připomeňte si 50. ročník Rallye Český Krumlov:

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Mistrovství ČR a Pohár AČR v kartingu

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Cheb, Fun Aréna

Co: Závody motokár.

Po stopách policie Modrava – Šumavský sraz vozů Aero

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Vimperk, sportovní areál Vodník

Co: První sraz vozů Aero na Šumavě, spanilá jízda.

Mercedes-Benz Pivobraní

Kdy: 17 až 19. 5.

Kde: Nové Dvory u Českých Budějovic, Pivovar Kněžínek

Co: II. sraz je určen pro majitele veteránů, youngtimerů i vozů ze současné produkce značky Mercedes-Benz a značek příbuzných (Smart, Puch, Maybach…).

Po stopách hraběte Chorinského

Kdy: 17. a 18. 5.

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, zámek

Co: 20. setkání veteránů (sobota od 11 hodin). Prostory parku a zahrady budou vyhrazeny pro automobily a motocykly do roku 1945. Horní nádvoří pro mladší od roku 1946-1989.

Ameriky mezi sklepy

Kdy: 17. a 18. 5.

Kde: Mutěnice, amfiteátr Pod búdama

Co: Dvoudenní charitativní kulturně motoristická akce.

Škoda sraz Seč

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Seč, autokemp Seč Pláž

Co: Sraz vozidel škoda vyrobených do roku 2000, spanilá jízda, burza, soutěže.

Lada sraz Bechyně

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Koloděje nad Lužnicí, kemp Prima, letiště Bechyně-Hodonice

Co: Tradiční sraz příznivců vozidel Lada, VAZ, Žiguli. Sobotní program je na letišti v Hodonicích.

Štětský sraz Trabantů

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Želízy, kemp (start), Štětí

Co: Spanilá jízda do Štětí, exkurze v papírně Mondi, prohlídka a degustace v liběchovském vinařství, projížďka Kokořínským údolím.

Sraz autostanů na Zlaté řece

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Pikovice, hasické tábořiště

Co: II. Sraz milovníků autostanů a cestování.

300 zatáček Gustava Havla

Kdy: 18. a 19. 5.

Kde: Hořice v Podkrkonoší

Co: Jednašedesátý ročník závodů 300 zatáček Gustava Havla.

Erpeer Motorpárty

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Rožnov pod Radhoštěm, camp Sport

Co: Motorkářské soutěže, společná vyjížďka a další.

Setkání majitelů motocyklů JAWA 650/660

Kdy: 17. až 19. 5.

Kde: Kolence, náměstí

Co: XVIII. sraz, vyjížďka do Třeboně.

Horním Pojizeřím a Železnobrodskem

Kdy: 18. 5. od 9 hodin

Kde: Železný Brod, Malé náměstí – přehlídka vozidel na parkovišti u firmy Detesk

Co: 17. ročník soutěže historických vozidel.

Terezín

Kdy: 18. 5.

Kde: Terezín, u Infocentra, parkoviště Retranchementu

Co: Sraz a orientační jízda historických vozidel.

Sosnová Classic

Kdy: 18. a 19. 5.

Kde: Sosnová, autodrom

Co: Letošní akce historických automobilů, sidecarů a motocyklů Sosnová Classic láká na řadu raritních strojů a slavná jména za jejich volanty. K lákadlům patří krásné historické unikáty značek Bugatti, Maserati. Talbot Lago, Mercedes-Benz, Walter, Tatra a další. K velkým jménům startujícím v Sosnové se letos přidají Oliver a jeho otec Petter Solbergovi za volanty závodních speciálů Škoda, chybět nebude ani další soutěžní legenda spjata se značkami Lancia a Fiat, Markku Alén.

Mezinárodní veteran rally

Kde: 18. 5. od 8 hodin

Kde: Pardubice, Pernštýnské náměstí

Co: Jubilejní XXXX. ročník soutěže automobilů a motocyklů do roku výroby 1984.

Ústecká „21“ - Memoriál Miroslava Urbana

Kdy: 18. a 19. 5.

Kde: Ústí nad Orlicí

Co: Mezinárodní závod automobilů do vrchu a závody historických automobil do vrchu.

Veteráni na zámku

Kdy: 18. 5. od 9 hodin

Kde: Třeboň, zámek

Co: 12. ročník výstavy historických vozidel.

Žamberský memoriál Václava Zapadlíka

Kdy: 18. 5.

Kde: z Hradce Králové do Žamberka

Co: Závod automobilových a motocyklových veteránů do roku výroby 1940 s parním vlakem.

Královna silnic

Kdy: 18. 5. od 9 hodin

Kde: Jindřichův Hradec, Zahradní centrum pod kloboukem

Co: Desátý ročník orientační jízdy řidiček historických vozidel vyrobených do roku 1990.

Help Cup Plumov

Kdy: 18. a 19. 5.

Kde: Plumov, kemp Žralok

Co: Tradiční sraz Help Tuning Cup majitelů tuningových automobilů všech možných značek.

Sraz historických nákladních vozidel V3S

Kdy: 18. a 19. 5.

Kde: Peruc, za fotbalovým hřištěm

Redneck4T Machine Fest

Kdy: 18. 5.

Kde: Výšovice u Prostějova

Co: Druhý ročník úspěšné akce pro všechny milovníky motorek, offroadů, traktorů, historických vozidel.

Triumph moto sraz

Kdy: 18. 5. od 10 hodin

Kde: Hradec Králové, parkovišti u Pneu Kuthan, ulice bratří Štefanů

Co: 19. tradiční setkání majitelů a příznivců motocyklů značky.

Fichtl Cup

Kdy: 18. 5.

Kde: Paskov, MX trať

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr

Praskoleské jízdy Mopedistů

Kdy: 18. 5.

Kde: Praskolesy

Co: 10. ročník vyjížďky mopedů po okolí.

Motorkářské požehnání

Kdy: 18. 5. od 12 hodin

Kde: Chýnov, kostel Nejsvětější trojice

Cvikovské žehnání motorek

Kdy: 18. 5. od 10 hodin

Kde: Cvikov, kostel svaté Alžběty Uherské

Motorkářská pouť na svatém Antonínku

Kdy: 18. 5.

Kde: Blatnice pod svatým Antonínkem

Co: Pátá pouť a žehnání motorek.

Veteráni pod zámkem

Kdy: 19. 5. od 10 hodin

Kde: Dobřichovice u Prahy

Co: Výstava vybraných historických vozidel.

Setkání veteránistů s historickými vozidly

Kdy: 19. 5.

Kde: Prostějov, náměstí T. G. Masaryka

Co: Výstava vateránů, soutěž elegance.

Cena Prachovských skal

Kdy: 19. 5. od 8 hodin

Kde: Jičín, start i cíl

Co: Orientační soutěžní jízda automobilů a motocyklů vyrobených před rokem 1985 Českým rájem a okolím.

Edda Cup – Brdy 21

Kdy: 19. 5.

Kde: Řevnice, Mníšek pod Brdy

Co: Závody do vrchu.

Žehnání motorek

Kdy: 19. 5.

Kde: Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy – sraz v Zákupech u zámku (12.45 hod.)

Burzy

Burza

Kdy: 18. 5. od 7 hodin

Kde: Březolupy, plochodrážní stadion

Májová burza

Kdy: 18. 5. od 6 hodin

Kde: Mohelnice

Burza

Kdy: 18. 5. od 7 hodin

Kde: Jihlava, Amfiteátr Heulos-Jihlava

Burza

Kdy: 19. 5.

Kde: Tuhaň u Semil

Burza

Kdy: 19. 5.

Kde: Kámen

Burza

Kdy: 19. 5.

Kde: Svitavy

Probíhající výstavy

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.