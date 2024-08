Z návštěvy 6. ročníku US Racket Trucks v Lužné.

O třetím srpnovém víkendu můžete navštívit mnoho zajímavých auto i moto akcí - srazy historických i současných vozidel, závody a soutěže aut i motorek, spanilé jízdy, traktoriády i burzy a spoustu dalších. Kam se můžete od pátku 16. srpna do neděle 18. srpna vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. Najdete tam například i pozvánku na Melechovský okruh nebo na Barum Czech Rally a Star Rally Historic.

Minulou sobotu proběhl v areálu muzea amerických veteránů JK Classics v Lužné u Rakovníka 6. ročník US Racket Trucks, tedy přehlídka amerických tahačů, odtahovek, autobusů, hasičských, sanitních a policejních vozů, vanů, pick-upů nebo traktorů. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během nadcházejícího víkendu.

Motoristické akce - třetí srpnový víkend 2024

Sraz veteránů

Kdy: 15. až 18. 8.

Kde: Žďár u Mnichova Hradiště - Příhrazy, autokemp

Melechovský okruh

Kdy: 16. až 18. 8.

Kde: Ledeč nad Sázavou-Rašovec, motokrosové depo

Co: Sraz česko-slovenských, východoněmeckých a dalších RVHP motocyklů, včetně majitelů klasických zahraničních motocyklů.

Připomeňte si Melechovský okruh 2015:

Setkání Mercedesů

Kdy: 16. až 18. 8.

Kde: Kroměříž, výstaviště a Velké náměstí (a zájezd do Zlína)

Co: Setkání u příležitosti výstavy historických vozů Mercedes-Benz ze sbírky Ladislava Samohýla.

Jihočeské setkání sportovních vozů Škoda Felicia

Kdy: 16. až 18. 8.

Kde: Jemčina

Barum Czech Rally a Star Rally Historic

Kdy: 16. až 18. 8.

Kde: Zlín a okolí

Co: 53. ročník rally a XVI. Ročník Soutěže mistrovství České republiky v rally historických automobilů.

Hradecká V8

Kdy: 16. až 18. 8.

Kde: Hradec Králové, letiště

Co: 17. sraz amerických vozů.

Mezinárodní mistrovství ČR v závodech automobilů do vrchu

Kdy: 16. a 17. 8.

Kde: Albrechtice u Lanškrouna

Veterán párty

Kdy: 17. 8. od 8 hodin

Kde: Nové Sady

Sraz veteránů východního bloku

Kdy: 17. 8. Od 9 hodin

Kde: Jablonec nad Jizerou, náměstí

Co: 2. Ročník setkání, soutěže, spanilá jízda.

Hrotovický koločas

Kdy: 17. 8. od 8 hodin

Kde: Hrotovice, náměstí 8. května

Co: Jízda historických vozidel do vrchu

Sraz historických vozidel

Kdy: 17. 8. od 8 hodin

Kde: Radčice u Skutče, sportovní areál Doupnice

Co: 39. ročník setkání historických vozidel, výstava, spanilá jízda, soutěže.

Veterán bus Kříž

Kdy: 17. 8.

Kde: Telnice

Co: 7. ročník srazu historických vozidel, především autobusů.

Road Fest Šikland

Kdy: 17. 8.

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šikland

Co: 15. mezinárodní sraz majitelů amerických automobilů, trucků, Jeepů a motorek.

Selské Baroko – O Pohár města Veselí nad Lužnicí

Kdy: 17. 8. od 8 hodin

Kde: Veselí nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka – vyhlášení výsledků v 16 hodin v obci Bošilec

Co: Soutěž vozidel starších 30 let.

Socialistik Dragster

Kdy: 17. 8. od 12 hodin

Kde: Dlouhá Lhota u Příbrami

Co: Část seriálu závodů motocyklů Jawa, ČZ a MZ na 200 metrů s pevným startem.

Sraz historických vozidel a jízda spolehlivosti

Kdy: 17. 8.

Kde: Domažlice

Co: 50. ročník akce. Výstava veteránů na náměstí a jízda Chodskem.

Spanilá vyjížďka mopedů

Kdy: 17. 8. od 13 hodin

Kde: Dobšice

Co: 16. ročník setkání a spanilé jízdy mopedů Stadion S 11 po krásách Podyjí.

Císařská veterán rallye

Kdy: 17. 8. od 7.30 hod.

Kde: Neplachovice

Sraz veteránů

Kdy: 18. 8. od 10.30 hod.

Kde: Chýnov, náměstí

Co: Výstava historických vozidel a společná vyjížďka krajem.

Výstava historických vozidel

Kdy: 18. 8. od 8 hodin

Kde: Police nad Metují

Sraz veteránů

Kdy: 18. 8. od 10 hodin

Kde: Radešín, zámecký park

Co: Druhý sraz historických automobilů a motocyklů.

Z lázní do lázní

Kdy: 18. 8.

Kde: Lázně Skalka (10 hodin) - Čechy pod Kosířem (10.30 hod.) – Lázně Slatinice (12 hodin)

Co: 19. rallye na pohodu vozidel do roku výroby 1960.

Pořádáte motoristickou akci a chcete, aby se objevila v pravidelných tipech na webu denik.cz/auto? Nebo vaše akce právě proběhla a chcete ji ve fotogalerii představit čtenářům Deníku? Pak nám o ní pošlete informace na e-mail: jiri.humplik@denik.cz.

Traktory a zemědělská technika

Bystřická traktoriáda

Kdy: 17. 8.¨od 10 hodin

Kde: Bystřice nad Úhlavou

Traktoriáda - Železnohorský traktor

Kdy: 17. 8. od 12 hodin

Kde: Žďárec u Seče

Traktoriáda Dráchov

Kdy: 17. 8. od 14 hodin

Kde: Dráchov, u mostu

Co: 11. ročník této největší akce v okrese Tábor.

Burzy

Burza

Kdy: 17. 8.

Kde: Tuhaň

Burza

Kdy: 18. 8.

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion

Burza

Kdy: 18. 8. od 7 hodin

Kde: Přerov

Burza

Kdy: 18. 8.

Kde: Kámen, letiště

Burza

Kdy: 18. 8.

Kde: Nový Bydžov – Chudonice

