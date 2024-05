Začíná červen, blíží se léto a auto i moto akce jsou v plném běhu. Uskuteční se například velkolepá výstava Legendy, srazy moderních vozů i veteránů všech možných značek po celé zemi, tradiční závody do vrchu Ecce homo, motorkářské spanilé jízdy i soutěže a mnohé další. Kam se můžete od pátku 31. května do neděle 2. června vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Motorkáři v Olomouci zahájili novou sezónu. | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Tradičním srazem na Horním náměstí a spanilou jízdou Olomouckem minulou neděli odstartovali motorkáři letošní sezonu. Na nablýskaných strojích jich dorazily stovky. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během prvního červnového víkendu 2024.

Motoristické akce - první červnový víkend

Legendy

Kdy: 1. až 2. 6.,

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

Co: Slavnost Legendy přináší přes 1000 exponátů. Automobily a motocykly, které jen tak nepotkáte. Přes 750 soukromých majitelů přiváží své lásky, tak se jich prosím nedotýkejte, protože ty jsou jen na koukání a obdivování. Celý den budete mít plný objevování, obdivování, inspirace a zábavy. Poznáte automobilové a motocyklové novinky. někteří zavzpomínají na své dětství u historických vozidel.

Po Valašsku na skútru

Kdy: 30. 5. až 1. 6.

Kde: Rožnov pod Radhoštěm, camping

Co: Třináctý ročník mezinárodního srazu skútrů.

Ecce Homo 2024

Kdy: 31. 5 až 2. 6

Kde: Šternberk.

Co: Tradiční podnik mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu. Letos jde již o 43. ročník.

Připomeňte si Ecce Homo 2023:

Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Dvoutakti na kolejích

Kdy: 31. 5 až 2. 6.

Kde: Kunžak, autokemp Komorník

Co: Sraz vozidel vyrobených bývalým koncernem IFA z NDR.

Sraz US Cars – Ameriky ve Valmezu

Kdy: 31. 5. až 2. 6.

Kde: Bystřička, kemp Ranč

Co: Největší sraz amerických aut na Valašsku.

Nejznámějším typem již neexistující automobilky Crvena Zastava v srbském městě Karagujevac byl typ 101. Připomeňte si jej:

Auta Zastava znali i Češi. Původní Fiat 128 dostal v Jugoslávii časem řadu jmen

Memoriál ing. Petra Muchy

Kdy: 31. 5. až 2. 6.

Kde: Sněžné – Milovy, hotel Devět skal

Co: Akce klubu přátel značky Praga. Jízda pravidelnosti k uctění památky automobilového závodníka a vítěze závodu 1000 mil československých z roku 1933 Petra Muchy, který při tréninku na tento závod v roce 1934 havaroval a zahynul.

VW Folcikiáda

Kdy: 31. 5. až 2. 6.

Kde: Polevsko

Co: 14. sraz vzduchem chlazených VW.

Velorex sraz Krušnohorské spodky

Kdy: 31. 5. až 2. 6.

Kde: Pernštejn, koupaliště

Co: Sraz velorexu a nedělní spanilá jízda.

Motosraz Chlebičov

Kdy: 31. 5. až 1. 6.

Kde: Chlebičov, koupaliště Bumbálka

Co: Motorkářské soutěže a vyjížďka.

Motomazec

Kdy: 31. 5. až 1. 6.

Kde: Radětice u Bechyně, kemp Cihelna

Co: Motorkářské soutěže, vyjížďka na kaskadérskou show na letišti u Bechyně.

Mělnická Veteran Rallye

Kdy: 1. 6. od 7.30 hod.

Kde: Mělník, dopravní hřiště

Co: 33. ročník Rallye veteránů. Jízda spolehlivosti na trase 74 kilometrů.

XXIX. sraz historických vozidel

Kdy: 1. 6. od 8 hodin

Kde: Brno-jih, přírodní koupaliště K Lávce, Oslavany - zámek (od 11.30 hod.)

Co: Výstava a jízda veteránů.

V tomto zábavném motoristickém kvízu jsme se zaměřili na jeden z nejpopulárnějších a nejslavnějších tuzemských motocyklů Jawa Pérák:

KVÍZ: Není Pérák jako Pérák aneb Jak znáte tento populární motocykl Jawa

Otevření zámku Police pro veřejnost

Kdy: 1. 6. od 9 hodin

Kde: Police, zámek

Co: Jízda historických vozidel a expozice motocyklů.

Prajzská Rallye

Kdy: 1. 6. od 8 hodin

Kde: Kravaře, zámek – výstava Opava,parkoviště Globus (12 hodin)

Co: Mezinárodní sportovně orientační soutěž historických vozidel.

Trabant sraz

Kdy: 1. 6.

Kde: Blansko, centrum

Co: 16. sraz vozidel koncernu IFA, výstava a spanilá jízda.

Veteránem Českým Rájem

Kdy: 1. a 2. 6. od 9 hodin

Kde: Jičín, kemp Rumcajs

Co: Tradiční setkání a jízda příznivců historických vozidel vyrobených do roku 1945.

BRUMEET Vol.2

Kdy: 1. 6.

Kde: Brumov-Bylnice, náměstí H. Synkové

Co: Druhý ročník tuning srazu.

Socialistik Dragster

Kdy: 1. 6.

Kde: Dlouhá Lhota u Příbrami, letiště

Co: Seriál závodů motocyklů značek Jawa, ČZ a dalších dvoutaktů vyráběných za komunistické éry v Československu a ve východním Německu, nebo na speciálech s motory z těchto motocyklů.

Burácení pod Kozubovou

Kdy: 1. 6.

Kde: Milíkov, fotbalové hřiště

Co: XIV. sraz veteránů, mustangů a US Cars.

Czech Republic FIM Speedway Grand Prix

Kdy: 1. 6.

Kde: Praha

Co: Další ročník závodu mistrovství světa na krátké ploché dráze seriálu FIM Speedway Grand Prix. Jako každý rok se na startu závodu představí největší hvězdy plochodrážního sportu.

Jednostopý stroj ČZ 501/502 vznikal v letech 1957 až 1964. Více o něm zjistíte v tomto článku:

Výroba jediného skútru ČZ skončila náhle před 60 lety. Existoval i jako NZeta

Mistrovství světa v sajdkárkrosu a ME QUAD

Kdy: 1. a 2. 6.

Kde: Nepomuk, areál Kramolín

Co: V jedenáctidílném seriálu se závod u nás pojede jako čtvrtý v pořadí.

Motorkářský sraz do 50 ccm – Sraz fichtlů

Kdy: 1. 6. od 9 hodin

Kde: Všelibice u Českého Dubu

Co: 21. celosvětový sraz motocyklů do 50 ccm.

Fichtl Cup

Kdy: 1. 6.

Kde: Ořechov, U kapličky

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr.

Sraz splašených židlí

Kdy: 1. a 2. 6.

Kde: Kožlany, rekreační středisko U Vožeháku

Co: Sraz motorek Jawa 05,20,21,23 - Pařez 555, 505, Babet, Stadion, Jaweta a jiné. Vítány jsou všechny druhy dvoustopých strojů s doprovodem rodinných příslušníků a dětí.

Ameriky na Kačině

Kdy: 2. 6. Od 8 hodin

Kde: Kačina, zámek

Co: Setkání vozů amerických aut všech ročníků a kategorií.

Havlíčkobrodský sraz veteránů

Kdy: 2. 6. od 9 hodin

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí - Světlá nad Sázavou, zámek (ve 12 hodin)

Co: 4. ročník srazu.

Sraz veteránů v Kovozoo

Kdy: 2. 6.

Kde: Staré Město u Uherského Hradiště

Co: Sraz a výstava historických vozidel všeho druhu.

Rakovnické mopedy

Kdy: 2. 6.

Kde: Rakovník

Co: 15. ročník spanilé jízdy mopedů

Burzy

Burza historických vozidel a dílů

Kdy: 1. 6.

Kde: Chotusice

Burza

Kdy: 2. 6.

Kde: Tuhaň u Semil

Burza

kdy: 2. 6.

Kde: Svitavy

Probíhající výstavy

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Do roku 2028 vznikne deset nových exemplářů Tatry MTX. Vůz původně na začátku devadesátých let navrhl a zkonstruovaldesignér Václav Král se synem Jiřím. Více zde:

Tatra MTX se bude vyrábět v Mělníku. Cena supersportu ale bude hodně vysoká

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.