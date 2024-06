Nejen volby do evropského parlamentu. I tenhle víkend bude nabitý auto i moto akcemi. Uskuteční se například desítky srazů historických vozidel, setkání majitelů a příznivců motocyklů československé výroby, výstavy, rally, soutěže, spanilé jízdy a mnohé další. Kam se můžete od pátku 7. června do neděle 9. června vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Veterány vyjely z Havlíčkova Brodu a dorazily na zámek ve Světlé nad Sázavou. Foto: poskytl Jan Šafránek

Tradiční sraz veteránů se minulý víkend uskutečnil v Havlíčkově Brodě, po programu a výstavě historických vozidel na náměstí se účastníci vydali na zámek ve Světlé nad Sázavou. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během druhého červnového víkendu 2024.

Motoristické akce - druhý červnový víkend

Krásky na cestách

Kdy: 3. až 11. 6.

Kde: Praha 6, centrum Bořislavka

Co: Unikátní výstava motorek - 8. 6. Motoshow Od 10 hodin.

Škoda sraz Vysočina

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Výskytná u Pelhřimova, kemp

Co: 12. sraz škodovek, soutěže.

HundertGang – 60 let Škoda 1000 MB

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Poděbrady

Co: Oslava 60. narozenin Škody 1000 MB, Jízda do Nymburka, výstava vozů na Labském nábreží v Poděbradech.

Mezinárodní sraz Fiatů 125p

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Chotěvice, autokemp Svatá Kateřina

Co: 21. ročník akce.

Jeep Weekend

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Pístovské mokřady a tankodrom Jihlava

Co: Sraz majitelů a fanoušků vozů Jeep.

Tuning Karvánky

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Karvánky, autokemp

Co: Tuningový sraz.

Bába Cup

Kdy: 7. a 8. 6.

Kde: Příseka, zámek

Co: Setkání majitelů motocyklů do 50 ccm a spanilá jízda.

Karlštejnský trikes & moto

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Karlštejn, autokemp

Co: Tradiční setkání majitelů tříkolek a motorek z Čech a Evropy, spanilá jízda.

Sraz patinovek a bastlů

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Hradčany-Koběřice u Prostějova, mlýn

Co: Orientační závod, soutěže, výstava strojů.

Motobraní

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Doksy, Bílý Kámen

Co: Soutěže, motopožehnání, spanilá jízda Máchovým krajem.

Noční orienťák a orientační závod fichtlů

Kdy: 7. a 8. 6.

Kde: Tachov u Doks

Co: Sraz motoveteránů a 6. ročník závodu.

Sraz V3S

Kdy: 7. až 9. 6.

Kde: Písečné

Co: Sraz nadšenců pro legendární V3S Praga a veterány, vyjížďka a jízda zručnosti.

Hot Rod

Kdy: 7. a 8. 6.

Kde: letiště Lhota u Plzně

Co: 12. ročník závodů.

Jubilejní setkání ke 130. výročí první dálkové jízdy

Kdy: 8. 6. od 9 hodin

Kde: Liberec, náměstí dr. E. Beneše

Co: Výstava strojů vyrobených do roku 1950 a jízda po okolí města.

Z Hané na konec světa

Kdy: 8. 6. od 9 hodin

Kde: Olomouc, STK Na Přerovské

Co: Orientační jízda historických vozidel vyrobených do roku 1994 za neznámým cílem.

VIII. Sraz historických vozidel

Kdy: 8. 6. od 8 hodin

Kde: Litvínov, areál Loučky

Co: Výstava vozidel a spanilá jízda.

Připomeňte si VII. Sraz historických vozidel v Litvínově:

Zdroj: Youtube

XXIII. Sraz historických vozidel

Kdy: 8. 6.

Kde: Červená Voda u obecního úřadu

Co: Setkání veteránů a jízda zručnosti na Lanškroun a Králíky.

Klecanská veteran rallye

Kdy: 8. 6. od 8.30 hod.

Kde: Klecany, náměstí V. B. Třebízského

Veterán rallye

Kdy: 8. 6. od 9 hodin

Kde: Kladno, náměstí Starosty Pavla

Cena města Jičína - moto

Kdy: 8. a 9. 6.

Kde: Jičín, Holínské předměstí

Co: Závody historických motocyklů v pravidelnosti.

Kopřivnické dny techniky

Kdy: 8. a 9. 6.

Kde: Kopřivnice, polygon TATRA

Sraz Rolls-Royce a Bentley

Kdy: 8. 6. od 10 hodin

Kde: Praha, U Dubečské Tvrze, Dubečská Panská zahrada

Co: Výstava vozů Rolls-Royce, Bentley a dalších veteránů, výstava supersportů Ferrari, Maserati, Jaguar, Lotus a Mercedes-Benz a Jaguar.

Ondřejovský krpál

Kdy: 8. 6. od 8 hodin

Kde: Ondřejov, náměstí

Co: Orientační jízda historických vozidel.

Jízda Klatovském

Kdy: 8. 6.

Kde: Klatovy, Eurocamp Běšiny

Co: Jubilejní 20. ročník orientační jízdy hisstorických vozidel.

Veteránské Rojení a Sraz anglických vozů

Kdy: 8. 6.

Kde: Lobeč, zámek

Co: XXII. sraz veteránských vozidel.

Motoguláš

Kdy: 8. 6.

Kde: Hostouň u Prahy

Co: Sraz motorkářů, spanilá jízda, soutěže.

Motosraz Benecko

Kdy: 8. 6. od 10 hodin

Kde: Benecko, centrální parkoviště Skalka

Sraz motocyklů československé výroby

Kdy: 8. 6. od 9 hodin

Kde: Dražice

Co: 12. ročník akce a vyjížďka.

Sraz přátel značky Jawa

Kdy: 8. 6. Od 10 hodin

Kde: Ledce (HK)

Co: Výstava historických motocyklů a automobilů.

Setkání v Českém Ráji

Kdy: 8. 6. od 9 hodin

Kde: Rovensko pod Troskami, náměstí

Co: 16. setkání motocyklů Jawa 500 OHC, spanilá jízda (od 10.30 hod.).

Chibuk racing, Hill busters VII - strmý vrch

Kdy: 8. 9.

Kde: Mladá Boleslav, střelnice Čejetičky

Co: Motocyklový závod do strmého vrchu.

S kopce do kopce

Kdy: 8. 6.

Kde: Svatý Jan nad Malší u Českých Budějovic

Co: XXVII. ročník závodů historických vozidel.

Den s veterány a Veteránský okruh

Kdy: 8. 6. od 8.30 hod.

Kde: Bakov nad Jizerou, volnočasový areál

Retro víkend ve Slapech

Kdy: 8. a 9. 6.

Kde: Slapy u Tábora

Co: Sobota – setkání vyznavačů motocyklů malých kubatur, neděle -sraz automobilových veteránů a spanilá jízda do Bechyně.

Zámecká neděle s auto-moto veterány

Kdy: 9. 6.

Kde: Kvasiny, zámek

Co: Vystaveno bude na 400 strojů.

Historická vozidla v E-Motion u Avionu

Kdy: 9. 6.

Kde: Ostrava, E-Motion park

Cabrio Meeting

Kdy: 9. 6. od 10 hodin

Kde: Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova

Co: Tradiční sraz kabrioletů.

Carbonia Cup

Kdy: 11. 6.

Kde: Brno, Automotodrom

Co: Mezinárodní okruhové závody amatérů cestovních a formulových vozů.

1000 mil československých

Kdy: 12. až 15.6.

Kde: Praha, Opletalova ulice, Národní technické muzeum, trasa Praha-Bratislava

Co: 90. výročí od druhého ročníku původního závodu 1000 mil československých. Ve středu 12. června 2024 se po 13. hodině Opletalova ulice před Autoklubem ČR po roce opět promění v „závodní depo Mílí“. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program. Ve čtvrtek 13. června od 6. hodiny ranní vyjedou posádky ze startu na první etapu směr Bratislava.

Burzy

Burza

Kdy: 8. 6. od 7 hodin

Kde: Hodonice

Burza

Kdy: 9. 6. od 14 hodin

Kde: Brtnice u Jihlavy, u lyžařského vleku

Burza

Kdy: 9. 6. od 7 hodin

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Burza

Kdy: 9. 6.

Kde: Valy u Přelouče

Burza

Kdy: 9. 6.

Kde: Kámen

Burza

Kdy:11. 6. od 6 hodin

Kde: Drahotuše

Probíhající výstavy

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.