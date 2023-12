I když je pro motoristické akce a zábavu nepříliš příznivé období, sváteční sny poskytnou příležitost vidět krásné a zajímavé stroje v pohybu i na výstavě. Vypravit se za nimi máte možnost až do 1. ledna 2024. Pár tipů najdete v našem tradičním přehledu.

1. ÚAMK Daltek Rally 2023. | Foto: pro Deník / Jiří Hejtmánek

V odkazu najdete reportáž Deníku z 1. ÚAMK Daltek Rally 2023, která se minulou soboru jela v okolí Bystřičky a Malé Bystřice na Vsetínsku. Více o této akci si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

Designový jazyk vozů L&K a Škoda

Kdy: do 7. ledna 2024

Kde: Mladá Boleslav, ŠKODA Muzeum

Třetí a závěrečná výstava z cyklu Jak vzniká auto v proměnách času.

Vánoce v oldtimer galerii

Kdy: 23. 12. od 9 hodin

Kde: Dobřenice

Komentovaná prohlídka vyjímečných automobilů poválečné éry.

Vánoční vyjížďka

Kdy: 24. 12. od 11. hodin (podle počasí)

Kde: Krnov

17. ročník motorkážské jízdy.

Vánoční průjezd městem

Kdy: 24. 12. od 10 hodin

Kde: Havířov, u Tesca

17. ročník motorkářské jízdy.

KVÍZ: Ďáblové na dvou kolech. Znáte hvězdy motocyklových závodů?

Vánoční vyjížďka

Kdy: 24. 12.

Kde: ze Zabřehu (od 9 hodin) do Šumperka

18. ročník motorkářské jízdy.

Vánoční jízda

Kdy: 24. 12. od 10.30

Kde: Prostějov, u pasáže Anděl

10. ročník motorkářské jízdy.

Vánoční vyjížďka pro SOS vesničku v Medlánkách

Kdy: 24. 12. od 12 hodin

Kde: Brno, u hotelu Grand Brno-Benešova

Tradiční vánoční vyjížďka.

Vánočka

Kdy: 24. 12. od 11 hodin

Kde: Slavkov, Koláčkovo náměstí

Štědrodopolední vyjížďku příznivců jedné čí dvou motostop.

Favorit Fun byl předvojem bláznivé Felicie. Škoda ho představila před 30 lety

Vánoční jízda

Kdy: 25. 12. od 18 hodin

Kde: Prostějov

Tradiční motoristická akce.

Silvestrovský Rallycross

Kdy: 31. 12. od 8 hodin

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Poslední den roku tradičně patří závodům.

Dachl Cup

Kdy: 31. 12. od 12 hodin

Kde: Ledce u Plzně, Doliště

19. ročník závodů motocyklů Jawa, Stadion, Babeta, Simsom o obsahu 50 ccm.

Tradiční silvestrovská vyjížďka traktorů

Kdy: 31. 12. od 10 hodin

Kde: Měřín

8.ročník silvestrovské vyjížďky traktory.

Spotřeba dílů pro auta agenta 007 je ohromná. Na výstavě jsou i ta nabouraná

Bond in Motion

Kdy: do 31. 3. 2024

Kde: Praha, Výstaviště

Unikátní expozice Bond in Motion mapuje více než šedesátiletou historii nejslavnějšího tajného agenta světa.

Auto-moto burzy

Burza

Kdy: 17. 12. od 6 hodin

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion