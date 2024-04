Otevírání silnic a zahájení motoristické sezóny, závody do vrchu i v terénu, setkávání majitelů i příznivců značek. Nabídka auto-moto akcí už je opravdu bohatá. Konat se bude například Valašská rally, Historic Pecka, Truck Trial, Zaklikovaná nebo Zahájení sezóny s Muscle Bandou. Kam se můžete od pátku 5. dubna do neděle 7. dubna vypravit, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. A nechybí ani tipy na dlouhodobější akce a výstavy.

V areálu Autodromu Most uskutečnil podruhé Porsche Day, největší sraz fanoušků vozů této značky ve střední Evropě. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Poslední březnovou sobotu se v areálu Autodromu Most uskutečnil podruhé Porsche Day, největší sraz fanoušků vozů této značky ve střední Evropě. Také Deník byl u toho. Více o této akci si můžete přečíst v článku: ZDE

Víkendové akce

Historic Pecka

Kdy: 5. až 6. 4.

Kde: Pecka

Co: Část seriálu soutěže historických vozidel.

Historic Pecka 2021:

Maverick Hill Climb Czech

Kdy: 6. a 7. 4.

Kde: Brno, Autodrom - Masarykův okruh

Co: Závody automobilů do vrchu.

Truck Trial

Kdy: 6. a 7. 4.

Kde: Milovice u Nymburka

Co: Část seriálu soutěží nákladních vozů v terénu.

Orebikers – zahájení sezóny

Kdy: 6. 4. od 12 hodin

Kde: Třebechovice pod Orebem, Motoazyl

Co: Sraz přátel jedné stopy.

American Classic cars

Kdy: 6. 4.

Kde: Staré Město u Uherského Hradiště, hypermarket Albert

Co: Výstava amerických aut a motorek.

Technický den s orientační jízdou AMK Trabant Plzeň

Kdy: 6. 4. Od 8.30 hod.

Kde: Plzeň, Úslavská ulice u nádraží

Otevírání silnic

Kdy: 6. 4. od 11 hodin

Kde: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Zahájení sezóny BMW Renocar

Kdy: 6. 4. od 9.30 hod

Kde: Brno-Slatina

Co: Představení nových modelů motocyklů značky.

MB sraz – jarní kávička

Kdy: 6. 4.

Kde: Davle

Co: Každoroční setkávání majítelů a příznivců vozů Mercedes-Benz.

Zaklikovaná

Kdy: 6. 4. od 13 hodin

Kde: Adamov, náměstí Práce, areál Adamovských strojíren

Co: Zahájení auto-moto sezóny, spanilá jízda Moravským krasem.

Valašská rally

Kdy: 6. a 7. 4.

Kde: Valašské Meziříčí a okolí

Zahajovací vyjížďka

Kdy: 6. 4.

Kde: Kosova Hora

Co: Zahájení motorkářské sezóny.

Zahájení motosezóny, Jízda Praha – Poděbrady

Kdy: 7. 4. od 9.30 hod.

Kde: Poděbrady

Co: Akce Harley-Davidson klubu

Zahájení sezóny s Muscle Bandou

Kdy: 7. 4. od 10 hodin

Kde: Bakov nad Jizerou, Občerstevní Letadlo na dálnici D10 u Bakova

Co: Setkání majitelů a příznivců US cars.

Hrusice Treffen

Kdy: 7. 4. od 10 hodin

Kde: Praha 7, U papírny

Co: 13. ročník tradičního zahájení sezóny Vespa Clubu Praha.

Carbonia Cup

Kdy: 7. 4.

Kde: Most, Autodrom

Co: Mezinárodní okruhové závody amatérů cestovních a formulových vozů.

Burzy

Auto-moto veterán burza

Kdy: 6. 4.

Kde: Karlovy Vary, Březová, kemp

Burza

Kdy: 6. 4.

Kde: Nupaky

Burza Sedlčanská kotlina – zahájení věrnostní soutěže o skútr

Kdy: 7. 4., od 7 hodin

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Burza

Kdy: 7. 4. od 7 hodin

Kde: Kámen

Burza

Kdy: 7. 4.

Kde: Tuhaň

Burza

Kdy: 7. 4.

Kde: Mladá Boleslav, Podchlumí

Burza

Kdy: 7. 4.

Kde: Svitavy

Burza

Kdy: 7. 4.

Kde: Kroměříž, Výstaviště

Burza

Kdy: 7. 4. od 7 hodin

Kde: Sedlčany, Sedlčanská kotlina

Probíhající výstavy

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Výstava československých motocyklů

Kdy: do 12. 5.

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Co: Muzeum ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem představuje historické motocykly vyrobené mezi lety 1932 až 1990.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.