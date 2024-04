První vyjížďky motorek a veteránů. A k tomu i různé jarní závody, soutěže, výstavy či burzy. Letošní sezona motoristických akcí už se naplno rozjíždí. Pokud obdivujete krásu aut a motorek, můžete se těšit. Nabídka auto-moto akcí se postupně rozrůstá a velikonoční víkend přináší vskutku pestrou nabídku. V našem tradičním přehledu tipů určitě najdete takovou událost, která vás zaujme.

RC Truck Fest 2024 v Českých Budějovicích. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Modely aut, kamionů a další techniky byly minulý víkend k vidění například ve výstavní hale pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Největší modelářská show na jihu Čech přilákala mnoho návštěvníků. Také Deník jí věnoval pozornost. Více o této akci si můžete přečíst v článku:

RC Truck Fest v Budějovicích láká davy lidí. Po hale jezdí stovky RC modelů

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit na konci března 2024.

Víkendové akce

Jarní vyjížďka

Kdy: 29. 3. od 9 hodin

Kde: Blatnice u Nýřan, náves

Co: Vyjížďka motorkářů.

Trackday Písek

Kdy: 30. 3.

Kde: Písek, Autoklub Hradiště

Co: Akce na zlepšení řidičských dovedností.

Motokárový okruh Písek Hradiště z dronu:

Zdroj: Youtube

Cruising Prague US Classic Cars

Kdy: 30. 3. od 10 hodin

Kde: Čestllice, u XXXLutz

Co: Vyjížďka majitelů a přátel klasických amerických vozidel.

Automobilová orientační soutěž

Kdy: 30. 3. od 7.30 hod.

Kde: Hořice v Podkrkonoší, Autokemp U věže

Velikonoční jízda od kostela ke kostelu

Kdy: 30. 3. od 9 hodin

Kde: Tábor, Žižkovo náměstí

Co: 20. ročník vyjížďky veteránů okolím Tábora.

Vajíčka nebo bubliny. Řeč je o malých aut, které upoutaly svou pozornost hlavně tvarem. Prohlédněte si je v našem článku:

Velikonoce se blíží a není vejce jako vejce. Prohlédněte si ta automobilová

Poslední jízda plechových miláčků

Kdy: 30. 3. od 10 hodin

Kde: Poříčí nad Sázavou, Homolka

Co: Autocrossové závody.

První jarní jízda krajinou Josefa Müllera

Kdy: 30. 3.

Kde: Mělník

Co: Akce Harley-Davidson klubu.

Ariel v českých zemích

Kdy: do 30.3.

Kde: Brno, Technické muzeum

Co: V Technickém muzeu v Brně probíhá výstava s názvem „Ariel v českých zemích“, která na ploše 600 m² představuje návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v působivém počtu cca 40 kusů. Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou vývěsní cedule, vlajky, součástky, motory či dobové prospekty a fotografie. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel klubem. Jde o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět tolik strojů značky Ariel na jednom místě. Výstava tohoto typu ještě u nás nikdy v takovém rozsahu nebyla uspořádaná. Členové klubu totiž motocykly vystavují spíše krátkodobě, neboť jejich majitelé na nich většinu času jezdí.

Výstava motocyklů Ariel v Brně:

Zdroj: Youtube

Pošumavský slalom CUP Janovice

Kdy: 31. 3. od 7 hodin

Kde: Janovice nad Úhlavou

Co: Automobilový slalom je rychlostní závod, kde se mění směr pomocí umělých zábran (kuželů), čímž se snižuje rychlost. Slalom je pořádán podle upravených národních sportovních řádů, standardních propozic, zvláštních ustanovení a případných prováděcích ustanovení.

Vykopání pincka & zahájení 19. sezóny Motobobři

Kdy: 31. 3. až 1. 4.

Kde: Strakonice, čerpací stanice RobinOil

Co: Společná nedělní vyjížďka ve 14 hodin a kaskadérská show na letišti v Tchořovicích.

Zahajovací vyjížďka

Kdy: 31. 3. od 11 hodin

Kde: Kutná Hora, parkoviště u nemocnice

Co: 26. ročník vyjížďky motorkářů.

Do roku 2028 vznikne celkem deset nových exemplářů Tatry MTX. Tipnete si, kolik bude toto auto stát?

Tatra MTX se bude vyrábět v Mělníku. Cena supersportu ale bude hodně vysoká

Bond in Motion

Kdy: do 31. března

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

Co: Výstava Bond in Motion představuje více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Do 18. 2. platí prázdninové slevy 10 % na rodinné vstupné.

Tradiční velikonoční vyjížďka z Bobnic do Hořic do Krkonoš

Kdy: 1. 4

Kde: Bobnice (u čerpací stanice) v 8.30 hod., Hořice u Jíčina na Benzině v 10 hod. Nová Paka u Penny v 11 hod.

Co: Tradiční vyjížďka do Vrchlabí, Špindlerova Mlýna a na Špindlerovu boudu.

Burzy

Burza

Kdy: 30. 3. od 6 hodin

Kde: Hobšovice

Burza

Kdy: 30. 3.

Kde: Tchořovice

Burza

Kdy: 30. 3.

Kde: Tuhaň

Burza

Kdy: 30. 3. od 5 hodin

Kde: Baška, parkoviště pod přehradou

Burza

Kdy: 31. 3.

Kde: Přerov, Výstaviště

Přesně před šedesáti lety - na jaře roku 1964 - se začal montovat model se samonosnou karosérií, novým motorem a pohonem zadních kol. Více o Škodě 1000 MB se dozvíte zde:

Škoda 1000 MB dostala novou továrnu, motor i koncepci. Ta byla bohužel špatná

Probíhající výstavy

Výstava Na pole – na motokole

Kdy: do 15. 4.

Kde: Ostrava-Vítkovice, Národní zemědělské muzeum

Co: Na výstavě můžete zavzpomínat na maloobjemové motocykly a mopedy československé výroby z let 1950-1989 coby dopravních prostředků pro přepravu zaměstnanců JZD a státních statků do práce. Připomenout si můžete i dvě desítky Jednotných zemědělských družstev, které v minulosti vznikly na území ostravské aglomerace. Výstava je koncipována jako příspěvek k životnímu stylu zemědělců v druhé polovině 20. století, kdy převládal nedostatek dvoustopých osobních dopravních prostředků.

TATRA - nákladní i osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-2024

Kdy: do 12. 5.

Kde: České Budějovice, Jihočeské muzeum

Co: Výstava prezentuje část sbírek milevského publicisty a sběratele Martina Kupce zaměřenou na nákladní a osobní vozy značky Tatra.

Připomeňte si projekt modernizované limuzíny Tatra 613, který vznikl v jediném exempláři:

Tatra Prezident vznikala nadvakrát. Nakonec dostala i díl z Chevroletu Corvette

Výstava československých motocyklů

Kdy: do 12. 5.

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Co: Muzeum ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem představuje historické motocykly vyrobené mezi lety 1932 až 1990.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Squariel neboli železný Ariel. To jsou přezdívky jednoho z unikátních motocyklů, o kterém jsme psali zde:

Britský motocykl Ariel Square Four. To je Aston Martin mezi motorkami

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.