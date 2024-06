Prázdniny a hlavní dovolenková sezóna začínají. Zajímavé auto i moto akce mohou být hezkým odpočinkovým cílem. Čeká na vás spousta spanilých jízd, výstav i srazů historických vozidel, závody malých i velkých motorek, soutěže a mnohé další. Kam se můžete od pátku 28. června do neděle 30. června vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Oslavy 102 let motorsportu na Mělníku minulou neděli nabídly pestrou podívanou. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během posledního červnového víkendu.

Motoristické akce - poslední červnový víkend

Pohofest – sraz přítel vozů Škoda

Kdy: 28. až 30. 6.

Kde: Přepychy, nedaleko Dobrušky a Opočna

Co: 14. ročník srazu, soutěže, orientační jízda.

Made in Japan

Kdy: 28. a 29. 6.

Kde: Netolice, autocamp Podroužek

Co: Druhý sraz japonských vozidel na jihu Čech.

Tuning Auto Show

Kdy: 28. a 29. 6.

Kde: Slušovice, dostihový areál

Co: Část seriálu závodů.

JH Sprint & Tuning

Kdy: 28. a 30. 6.

Kde: Jindřichův Hradec, letiště

Co: Soutěže se sprintu na 402 metrů.

Letní setkání s karavany

Kdy: 28. až 30. 6.

Kde: Hradec Králové, Stříbrný rybník

LaK Racing Rallye Plzeň

Kdy: 28. a 29. 6.

Kde: Plzeň, Náměstí republiky (start), Plzeňský kraj

Co: Nejen pro příznivce motoristického sportu, ale i pro milovníky historie je v máshausu plzeňské radnice připravena výstava 110 let motoristického sportu v Plzni. Ta mapuje historii motoristického sportu od 1. závodu Lochotín - Třemošná, který se konal 28. 6. 1914, přes celé minulé století až do současnosti a nejbližší budoucnosti.

American Dream

Kdy: 28. a 30. 6.

Kde: Český Dub, Šibeničák

Co: Čtvrtý česko-dubský sraz amerických vozů.

US Carsbad

Kdy: 28. až 30. 6.

Kde: Karlovy Vary, letiště Krásno

Co: 1. Mezinárodní festival amerických vozidel.

Trabant sraz Morava

Kdy: 28. až 30. 6.

Kde: Plumov, camping Žralok

Co: Největší sraz Trabantů v ČR. Každoroční setkávání majitelů vozů koncernu IFA - Trabant, Wartburg, Barkas, Robur, Simson…

Trabant sraz v Plumlově 2016:

Trabant sraz v plumlovském kempu Žralok 2016 | Video: DENÍK/Michal Sobecký

Motosraz Šikland

Kdy: 28. a 29. 6.

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šiklův mlýn

Co: XV. ročník motorkářského srazu.

Motosraz Strašice

Kdy: 28. a 30. 6.

Kde: Strašice u Strakonic

Motosraz Křtiny

Kdy: 28. a 30. 6.

Kde: Křtiny, koupaliště

Motosraz Čermenský

Kdy: 28. a 30. 6.

Kde: Dolní Čermná

Co: Motorkářská vyjížďka.

Fichtl Mazec

Kdy: 28. a 29. 6.

Kde: Dolní Bousov, aktokrosové závodiště

Co: 11. ročník závodů malých motocyklů.

Alfavaria Oldies – Jízda Leopolda Lancmana

Kdy: 29. 6., start v 10 hodin

Kde: Liberec, Londýnská ulice

Co: Soutěž je vypsána pro historická vozidla do roku výroby 1970 včetně.

Sraz přátel veteránů

Kdy: 29. 6. od 13 hodin

Kde: Albrechtice u Českého Těšína

Co: První sjezd historických automobilů a motocyklů, výstava, soutěž elegance, spanilá jízda okolím.

Nymburk – Ring

Kdy: 29. 6. od 8 hodin

Kde: Nymburk, pod hradbami na špičce

Co: Druhý ročník srazu pořádaného Wartburg veterán klubem.

Výstava historických vozidel a Jízda J. K. Lobkowicze

Kdy: 29. 6., od 8.15 hod.

Kde: Plzeň-Křimice, zámecký park

Co: Akce je určena pro vozidla a motocykly do roku výroby 1980 a pro kabriolety do roku výroby 1993.

Jízda Českou Kanadou

Kdy: 29. 6. od 9 hodin

Kde: Jindřichův Hradec, náměstí Míru

Co: Start 1. etapy v 11 hodin do Mrákotína, start 2. etapy 15.30 hodin do Malého Ratmírova s vyhlášením výsledků.

S veterány Podblanickem

Kdy: 29. 6. od 8 hodin

Kde: Křížov pod Blaníkem

Co: Soutěž historických vozidel, výstava (po 12 hodině ve Vlašimi na Žižkově náměstí) a jízda krajinou.

5. sraz veteránů

Kdy: 29. 6. od 13 hodin

Kde: Rosovice, fotbalové hřiště

Co: Pátý sraz historických automobilů a motocyklů.

Sraz přátel veteránů

Kdy: 29. 6. od 13 hodin

Kde: Albrechtice u Českého Těšína, Hlavní ulice

Co: Výstava vozidel, soutěž elegance, spanilá jízda.

Alfavaria Oldies

Kdy: 29. 6. od 10 hodin

Kde: Liberec, Londýnská ulice, u firmy Alfavaria Group

Co: XVI. ročník jízdy historických vozidel - Jízda Leopolda Lancmana.

Veteranfest

Kdy: 29. 6. od 7 hodin

Kde: Slavkov, Palackého náměstí

Co: Jeden z největších srazů milovníků a majitelů auto – moto veteránů pod širým nebem.

Společná jízda do muzea za Pavlíčkem a autíčkama - US Cars Convoy

Kdy: 29. 5. od 11 hodin

Kde: Nová Bystřice, muzeum veteránů

Knovíz – Olšany

Kdy: 29. 6.

Kde: Knovízy, kostel Všech svatých

Co: První závod do vrchu Knovíz - Olšany se historicky uskutečnil již v roce 1924. Tehdy do závodu startovalo 13 strojů. V roce 1925 byl pořádán jako závod národní. Knovízského závodu se zúčastnila celá řada známých jmen, z nichž můžeme připomenout jména jako Čeněk Junek, Eliška Junková, hrabě Lobkowicz, či hrabě Kolovrat. Poté z neznámých důvodů byl závod přerušen. Tradice byla obnovena až roku 1989. Akce trvá celý den, dopoledne probíhá výstava veteránů, odpoledne už samotná jízda do vrchu.

Slovácký kopec

Kdy: 29. a 30. 6.

Kde: Násedlovice u Kyjova

Co: 26. ročník Mezinárodních závodů automobilů do vrchu.

Podolská jízda

Kdy: 29. 6. od 10 hodin

Kde: Bílé Podolí

Co: Společná vyjížďka v délce přibližně 100 km na motorkách typu Jawa, ČZ, Babetta, Pionýr apod. Ne velké motocykly.

Moped rallye Rychtářov

Kdy: 29. 6.

Kde: Rychtářov u Vyškova

Co: 25. ročník rallye. Závody jsou vypsány v kategoriích moped originál a speciál a doplněny o kategorií fichtl speciál.

Fichtl Cup

Kdy: 29. 6.

Kde: Těrlicko, Hlavní ulice

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr

Tradiční výstava historických vozidel

Kdy: 30. 6. od 13 hodin

Kde: Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice, zámek

Co: Od 14 hodin proběhne komentovaná ukázka historických vozidel. Uskuteční se společná vyjížďka malebnou krajinou Želivské pahorkatiny cca 25 km a nostalgické jízdy historickým autobusem Škoda 706 RTO z roku 1961.

Burzy

Burza

Kdy: 29. 6.

Kde: Tchořovice

Burza

Kdy: 30. 6.

Kde: Tuhaň u Lomnice nad Popelkou

Burza

Kdy: 30. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Podchlumí

Burza

Kdy: 30. 6.

Kde: Sázava, koupaliště