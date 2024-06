Pravé letní počasí bude lákat ven. Zajímavé auto i moto akce mohou být hezkým cílem. Uskuteční se mnoho srazů historických vozidel, setkání majitelů a příznivců značek, trucků či traktorů, závody malých i velkých motorek, rally, soutěže, spanilé jízdy a mnohé další. Kam se můžete od pátku 21. června do neděle 23. června vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Ze 7. ročníku Auto-moto veteráni Nové Strašecí, Stochov, Bucek. | Foto: Lenka Pelcová

Minulou sobotu se již posedmé uskutečnila akce s názvem Auto-moto veteráni Nové Strašecí, Stochov, Bucek. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během nadcházejícího víkendu.

Motoristické akce - čtvrtý červnový víkend

Vysočina Zetor Show

Kdy: 20. 6.

Kde: Nové Město na Moravě, Vysočina Arena

Tuning Motor Párty

Kdy: 21. a 22. 6.

Kde: Milovice

Co: Část seriálu závodů.

Radouňská Rallye – Memoriál Františka Michálka

Kdy: 21. a 22. 6.

Kde: Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň

Co: 18. ročník soutěže.

Klasik veteran sraz

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Svijanský újezd, koupaliště

Co: 10. sraz veteránů, spanilá jízda, malá orientační soutěž.

Sraz majitelů nákladních automobilů Škoda a LIAZ

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Slušovice, areál dostihové dráhy

Co: Osmý ročník setkání.

Monstrum s obřími výfuky předčasně uzavřelo závodní éru Tatry 603. Přišel zákaz

Kamion Fest

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Chrudim, letiště

Co: Víkend s dětmi, automobily a letadly.

Prelude sraz 24

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Seč, autokemp Pláž

Co: Sraz majitelů a příznivců vozů Honda, zejména modelů Prelude všech generací.

PragoVespa

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Praha, HG Sport Sportcentrum Troja

Co: 12. ročník kultovního srazu majitelů a milovníků italských skútrů VESPA.

5. letní sraz Royal Enfield

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Poděbrady, autokemp Golf

Co: Společné projížďky motorkářů, demojízdy a jiné.

25 s MX5 ATD Rozkoš

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Česká Skalice, Autocamp Rozkoš

Co: Před 25 lety se v ČR konal první sraz vozů Mazda MX-5, letošní má být největší.

Vejtřasky, tatry a další miniatury aut. Podívejte, jak se modeláři předvedli

Rumcajsova V8

Kdy: 21. až 23. 6.

Kde: Sobotka, koupaliště

Co: Sraz amerických automobilů a motocyklů.

Výstava historických vozidel a nových vozů Škoda

Kdy: 21. 6. Od 13 hodin

Kde: Konice, zámecký park

Mistrovství ČR v autokrosu

Kdy: 22. 6.

Kde: Dolní Bousov, autokrosové závodiště Rachvala

Co: Mezinárodní mistrovství České republiky v autokrosu.

Tuning Show

Kdy: 22. a 23. 6.

Kde: Ostrava, Trojhalí Karolina

Co: Automobilová show v srdci Ostravy.

Veteran piknik

Kdy: 22. 6. od 10 hodin

Kde: Olšany u Šumperka

Co: 33. ročník akce, orientační jízda historických automobilů a motocyklů.

Řidiči záchranářských sanitek mají svůj šampionát. Letošní mistr je z Pardubicka

Jízda Kokořínskem

Kdy: 22. 6. od 9 hodin

Kde: Mšeno, náměstí

Co: XIV. soutěž historických motocyklů a automobilů.

Orientační závod historických vozidel

Kdy: 22. 6. od 9 hodin

Kde: Potštejn, louka Bělisko

Co: 100kilometrová orientační soutěž krajem Podorlicka.

Výstava a jízda historických vozidel

Kdy: 22. 6. od 12 hodin

Kde: Horní Kostelec, hřiště pod firmou HOK

Co: 4. setkání historických vozidel.

Czech Classic – Veteránem napříč Českomoravských Trojkrajím

Kdy: 22. 6.

Kde: Litomyšl

Co: Mezinárodní závod historických vozidel a youngtimerů do roku výroby 1993.

Veteránem na prázdniny

Kdy: 22. 6. od 10 hodin

Kde: Doksany, zámecká zahrada

Co: Spanilá jízda, soutěže o nejhezčího veterána – kolo, traktor, motocykl, auto.

Pochlubte se fotkou z vašich cest autem na dovolenou. Letní soutěž je tu pro vás

S veterány Podblanickem

Kdy: 22. 6. od 8 hodin

Kde: Načeradec, Křížov pod Blaníkem

Co: Soutěž historických vozidel, výstava, jízda krajinou.

Veteráni pod Křemešníkem

Kdy: 22. 6.

Kde: Pelhřimov (start v 11 hodin) - Dobrá voda, Hánův mlýn (cíl)

Co: Soutěžní jízda historických vozidel, součást Jihočeského poháru.

Spanilá jízda historických vozidel VB a Policie ČR

Kdy: 22. 6.

Kde: Králíky, vojenské muzeum

Výjezd na Ještěd

Kdy: 22. 6. od 9 hodin

Kde: Liberec, u Technického muzea

Co: Sraz oldtimer a youngtimer vozidel.

Vysokohorská jízda Novohradskými horami

Kdy: 22. 6. od 9.30 hod.

Kde: Trhové Sviny, Žižkovo náměstí – Kamenná (výstava vozidel od 13.30 hod.)

Co: 10. ročník veteran rallye.

Buldozery v Československu: První použil Baťa. Našim strojům utnuli tipec Sověti

Italo sraz Jindřichův Hradec

Kdy: 22. 6. od 7 hodin

Kde: Jindřichův Hradec, letiště

Co: Sraz italských aut, soutěže.

Jízda Slunovratu

Kdy: 22. 6. od 9 hodin

Kde: Dolní Břežany, náměstí

Co: 10. setkání historických automobilů, motocyklů, expedičních vozidel a offroadových vozidel.

Rataják

Kdy: 22. 6.

Kde: Rataje nad Sázavou

Co: 12. ročník jízdy veteránů – automobilů a motocyklů - do vrchu se pořádá v Ratajích nad Sázavou od roku 2011. Od té doby startovní čárou projelo již přes 500 závodníků. Jízda je dvoukolová a v každém kole se měří pravidelnost průjezdu (nikoliv rychlost). Od roku 2023 se jízda jede na počest fotografa a velkého příznivce veteránského hnutí Otakara Kvapila.

Sraz traktorů a veteránů na Bijadlech

Kdy: 22. 6. od 10 hodin

Kde: Merklín, Biadla

Co: Společná vyjížďka účastníků a jejich strojů.

Prodloužená Škoda Octavia vznikla před 25 lety. Miloš Zeman ji pak kritizoval

Truck Trial

Kdy: 22. a 23. 6.

Kde: Vřesová u Sokolova

Co: Část seriálu soutěží nákladních vozů v terénu.

Socialistik Dragster

Kdy: 22. 6.

Kde: Dlouhá Lhota u Příbrami, letiště

Co: Seriál závodů motocyklů Jawa, ČZ a MZ na 200 metrů s pevným startem.

Fichtl Cup

Kdy: 22. 6.

Kde: Radonice nad Ohří

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr.

Babetta Ecorace

Kdy: 22. 6. Od 8 hodin

Kde: Lichnov, za kulturním domem

Co: 1. oficiální ročník závodu ve spotřebě paliva Babett, mopedů, motocyklů do 50ccm s karburátorem a motokol.

Prázdniny v obytňáku: 10 nejlepších tábořišť přímo u vody pro celou rodinu

Půldecky v Českém Ráji

Kdy: 22. 6.

Kde: Sedmihorky u Turnova

Co: 11. ročník mototuristické soutěže malých motocyklů s objemem do 99 ccm a rokem výroby do 1990, s několika dovednostními a znalostními úkoly a několika druhy itinerářů.

Rychvald plný veteránů

Kdy: 23. 6. od 9 hodin

Kde: Rychvald, náměstí Míru

Co: 15. Setkání auto moto veteránů do roku výroby 1980.

60. výročí Ořechovského trojúhelníku

Kdy: 23. 6.

Kde: Ořechov u Brna, areál za kulturním střediskem

Co: Výstava a úkázková jízda historických závodních motorek.

Máte rádi kvízy? Zkuste si ty naše:

Burzy

Burza

Kdy: 22. 6.

Kde: Drahotuše

Burza

Kdy: 23. 6.

Kde: Chrášťany u Českého Brodu

Burza

Kdy: 23. 6.

Kde: Kámen