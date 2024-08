Také o prvním srpnovém víkendu můžete navštívit řadu zajímavých automobilových či motocyklových akcí. Koná se plno srazů historických vozidel, závody a soutěže aut i motorek, spanilé jízdy, traktoriády i burzy a spousta dalších super akcí. Kam se můžete od pátku 2. srpna do neděle 4. srpna vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. Najdete tam například i pozvánku na Dvorské toulky do Ratibořic či na sraz veteránů u Mikulova.

V rámci 46. ročníku Pražské Veterán Rallye si v Kácově dala dostaveníčko pestrá směsice automobilových skvostů. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během nadcházejícího víkendu.

Motoristické akce - první srpnový víkend 2024

Karlovarská veteran Rallye

Kdy: 1. až 4. 8.

Kde: Karlovy Vary

Co: 22. ročník jízdy historických vozidel Karlovými Vary a okolím.

Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy

Kdy: 2. až 4. 8.

Kde: Litomyšl, zámek

Co: 6. ročník akce - projížďka městem, výstava vozidel, vyjížďka po okolí.

Sraz veteránů

Kdy: 2. až 4. 8. od 9 hodin

Kde: Sedlec u Mikulova, areál u fotbalového hřiště

Co: Sraz historických vozidel a techniky.

Loukotě a řemeny

Kdy: 2. až 4. 8.

Kde: Jičín, areál autoklubu – Valdštejnovo náměstí (výstav)

Co: 18. ročník veteránského setkání, noční jízda, jízda okolím, výstava.

Loukotě a řemeny 2023:

| Video: Youtube

Krkonoše Amerikou

Kdy: 2. a 3. 8.

Kde: Vrchlabí, náměstí a zámecký park

Co: Tradiční velké sobotní setkání amerických automobilů a motocyklů.

Hvězdonické autování

Kdy: 2. až 4. 8. od 9 hodin

Kde: Hvězdonice

Co: 2. ročník výstavy autoveteránů do roku výroby 1990, orientační závod.

Classic Enduro

Kdy: 2. a 3. 7.

Kde: Přelouč, Dirt Drift Arena

Mistrovství ČR v autokrosu

Kdy: 3. a 4. 8.

Kde: Poříčí nad Sázavou, autokrosové závodiště

Sraz historických strojů a amerik

Kdy: 3. 8. od 9 hodin

Kde: Libořice u Žatce

Chotovinské zatáčky

Kdy: 3. 8.

Kde: Chotoviny, náměstí T. G. Masaryka – Bechyně (výstava vozidel od 11.30 hod.)- Chotoviny

Co: 11. ročník jízdy veteránů.

Veteráni v Hobbyparku - Memoriál Jiřího Vaňka

Kdy: 3. 8. od 10 hodin

Kde: Bohumín, Hobbypark v Novém Bohumíně

Co: Soutěž elegance historických vozidel.

Veteráni na pláži

Kdy: 3. 8.

Kde: Neratovice, Mlékojedy, Beach Park

Co: Desátý ročník srazu a závodu veteránů pod širým nebem. Festival pro veterány a youngtimery.

Veteran Motor Show

Kdy: 3. 8. od 13 hodin

Kde: Chomýž

Co: Výstava historických vozidel a další zajímavé techniky.

Dvorské toulky do Ratibořic

Kdy: 3. 8.

Kde: Dvůr Králové na Labem, Safari Park

Co: Setkání majitelů a příznivců historických motorových vozidel. Začátek v Safari Parku Dvůr Králové a poté se jede do Ratibořic.

Setkání přátel Veterán klubu

Kdy: 3. 8.

Kde: Kroměříž, Velké náměstí

Co: Jednodenní akce pro vozidla do roku výroby 1989 a youngtimery.

Sraz veteránů youngtimerů a Corvette

Kdy: 3. 8. od 10 hodin

Kde: Tachov, zámek

Co: Výstava vozů a spanilá jízda 13 až 15 hodin – trasa: Tachov – Svobodka – Halže – Ctiboř – Tachov.

Škodovky ve Stříteži

Kdy: 3. 8. od 8 hodin

Kde: Střítež, Obecní úřad - Zlatá Koruna - Střítež

Co: 11. ročník sletu a spanilé jízdy vozů Škoda aneb majitelé okřídlených šípů, spojte se

Tatra sraz

Kdy: 3. 8.

Kde: Lednice, parkoviště (8 hodin) – Mikulov, náměstí (9.15 hod.) - Lednice, zámek

Co: Sraz vozidel pouze značky Tatra.

Setkání historických vozidel

Kdy: 3. 8.

Kde: Konice, Komunitní centrum (9 hodin) – Jevíčko (11 hodin) - Konice

Co: Výstava a projížďka třemi kraji historickými vozidly vyrobenými do roku 1980.

Jawa Cup

Kdy: 3. 8. od 8 hodin

Kde: Hrabenov

Co: Závody na krosových tratích upravených speciálně pro malé motorky a pionýry.

Classic Grill 2024

Kdy: 3. 8. od 9 hodin

Kde: Újezd u Rosic

Co: 5. ročník srazu veteránů a youngtimerů.

Výstava vozidel -automobily našich otců

Kdy: 4. 8. od 12 hodin

Kde: Třemešné, hřiště

Co: Výstava vozidel starších 35 let

1. Slovácký sraz veteránů

Kdy: 4. 8. od 13 hodin

Kde: Moravany u Kyjova

Co: Exhibice, výstava fotografií, okružní jízda.

Výstava veteránů v Opočně

Kdy: 4. 8. od 10 hodin

Kde: Opočno, klášterní zahrada

Co: Tradiční výstava při tradiční Opočenwké Porcinkuli.

Pořádáte motoristickou akci a chcete, aby se objevila v pravidelných tipech na webu denik.cz/auto? Nebo vaše akce právě proběhla a chcete ji ve fotogalerii představit čtenářům Deníku? Pak nám o ní pošlete informace na e-mail: jiri.humplik@denik.cz.

Traktory a zemědělská technika

Sraz traktorů

Kdy: 3. 8. od 13 hodin

Kde: Haluzice, hřiště

Traktoriáda

Kdy: 3. 8. od 12 hodin

Kde: Budišov nad Budišovkou - Guntamovice

Výstava traktorů, motocyklů a čtyřkolek

Kdy: 3. 8. od 13 hodin

Kde: Bohuslavice nad Vláří

Traktoriáda

Kdy: 3. 8. od 13 hodin

Kde: Svatý Jan u Sedlčan

Co: 11. ročník akce

Máte rádi kvízy? Zkuste si ty naše:

Burzy

Burza

Kdy: 3. 8.

Kde: Kladno, letiště

Burza

Kdy: 3. 8.

Kde: Brtnice u Jihlavy, areál lyžařského vleku

Burza

Kdy: 4. 8.

Kde: Kámen, letiště

Burza

Kdy: 4. 7. od 6 hodin

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion

Pořádáte motoristickou akci a chcete, aby se objevila v pravidelných tipech na webu denik.cz/auto? Nebo vaše akce právě proběhla a chcete ji ve fotogalerii představit čtenářům Deníku? Pak nám o ní pošlete informace na e-mail: jiri.humplik@denik.cz