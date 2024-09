Šikovný IT Analytik - Praha (60 - 80.000 Kč) Jsme česká SW firma a hledáme k nám do dvou našich týmu kolegy či kolegyně na pozici IT analytika. Jako člen analytického týmu se budete se účastnit vývoje software na zakázku, úzce spolupracovat s vývojem a našimi testery. Budete pracovat na vývoji středních až velmi rozsáhlých informačních systémů, komunikovat se zákazníky a zjišťovat jejich požadavky a potřeby. Náplň práce: Návrhy architektury informačních systémů, UML modelování, tvorba diagramů, use casů, Tvorba migračních analýz, roadmapy, stanovení priorit, Koordinace testování a release, dokumentace. 60 000 Kč

